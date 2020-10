BEKYMRET: «Huden er brennende varm. Det rasper i halsen», skriver Hedda Størksen Edland, i VGs kronikkserie for unge, «25 under 25». Foto: Beate Felde, Studvest.

«25 under 25»: Er jeg smitta?

Disse falske trygghetene jeg har gitt meg selv, kan ha ødelagt veldig mye.

HEDDA STØRKSEN EDLAND (20), student

Huden er brennende varm. Det rasper i halsen. Hva har jeg gjort?

Det er jo bare et vors. Man må jo få lov til å bli kjent med nye folk. Og bybanen ble vel bygget for å brukes. Kollektivtransport er bra for miljøet. «Klemming gjør meg glad»-klemming er sunt for psyken. Fadderukene ER JO viktige.

Det er både helseministeren, de andre i gruppa mi, og mamma enige om.

Disse falske trygghetene jeg har gitt meg selv, kan ha ødelagt veldig mye.

En classy kombo av drikke blandes. Den ble god. Vil du smake? Og du også. Vær så god. Smak.

Skilt på skilt. Husk 1 meter.

Jada.

Mange har gått rundt med en slags opposisjonsholdning. Jeg er ingen unntak. Men opposisjon mot hva? Mot sin egen helse? Opprør mot risikoen som følger deg når du skal hjem å besøke mormor? Og økonomien vår som endelig snirklet seg tilbake i riktig retning. Fysj. Jeg bryr meg ikke.

Helt til realiteten plutselig ble mer virkelig.

Huden er brennende varm. Det rasper i halsen.

Hva med den eldre damen som smilte så fint til meg, når hun fikk sitte på bussetet mitt? Hva med venninnen min, som jeg klemte før vi drakk kaffe i går? Og han kjekke jeg møtte i baren på kveldingen?

Smittetallene jeg leser om på VG er større nå, enn før jeg la meg. En rød farge lyser opp denne morgenen.

Men jeg er jo pasifist. Jeg vil ingen vondt.

En søvnløs fredagsnatt, og mange raske hjerteslag senere, ligger jeg likevel og venter på at corona-telefonen skal åpne linjene.

Dette var mine tanker etter fadderukene.

Tikk takk. Tikk takk.

Jeg vil ingen vondt.

Det håper jeg ikke du vil heller.

Publisert: 01.10.20 kl. 08:57

