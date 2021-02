REAGERER: Nora Selnæs valgte å droppe ut av studiene. I denne kronikken etterlyser hun åpne lesesaler for de som fremdeles er studenter. Foto: Emil Bremnes Tanem

«25 under 25»: Lesesalene må åpnes!

Studentene skjønner godt at vi er i en unntakstilstand, men stengte lesesaler representerer mye mer enn at studentene mister et sted å jobbe.

NORA SELNÆS (22), Dropout-student og ungdomskandidat for MDG Trøndelag.

Studentene reagerer på stengte lesesaler. Noen synes kanskje studentene er litt vel kravstore. Er det ikke bare å lese hjemme liksom?

Men for mange er det nesten umulig – man trenger bare å se på NRK-dokumentaren hvor en student bruker strykebrettet som skrivebord på studenthybelen for å skjønne at mange ikke har ideelle arbeidsforhold hjemme.

STENGT: Lesesalene på universiteter er stengt inntil videre. Foto: Hanna Bergfall Thevik, VG

Som dropout-student og ei som nå jobber på hjemmekontor, opplever jeg også at regjeringen konsekvent overser det faktum at det å lære seg et fag digitalt er noe veldig annet enn å skulle utføre en jobb digitalt.

Som student måtte jeg lære meg tung teori på egen hånd, med generelt lite pedagogiske Zoom-forelesninger og nesten uten møtepunkter med andre studenter. Det eneste holdepunktet var eksamen på slutten av semesteret.

I tillegg hadde jeg null igjen på sparekonto etter at sommerjobben ble corona-avlyst og ekstralånet var brukt opp på husleien.

En så krevende studiehverdag ble rett og slett for mye for meg.

Studentene skjønner godt at vi er i en unntakstilstand, men stengte lesesaler representerer mye mer enn at studentene mister et sted å jobbe.

For meg oppsummerer de stengte universitetene et tapt år, hvor jeg og vennene mine skulle være unge og nyte det som av mange blir husket som de beste åra i livet.

I stedet har vi sittet hjemme foran PC-en, bekymret oss syke for økonomi og blitt dobbelt så ensomme som de over 75. Studievennene mine er nok en gang overlatt til seg selv, med en og annen Zoom-forelesning. Nå sier halvparten av studentene at de sliter i hverdagen.

I boken «Livssorg», skriver Janette Røseth om sorgen over å miste «livet slik man kjenner det» og over at «fremtiden ble plutselig noe annet enn man hadde sett for seg».

Det tror jeg de aller fleste studenter har kjent mye på det siste året.

Vi har gått glipp av kollokviene som skulle gi oss vennskap for livet, festene vi skulle snakke om i mange år etterpå, dårlig forberedte teltturer, interrails i Europa, one night-stands, utveksling til landet vi alltid hadde drømt om å besøke, festivalene med favorittartisten og roadtripen for å besøke venninnen som flyttet til Bergen.

Kanskje har noen også gått glipp av kjærester – jeg selv, som mange andre, ble først sammen med samboeren min etter en fest, og de har det ikke akkurat vært mange av de siste månedene.

Å åpne lesesalene igjen ville ikke gitt studentene det siste året tilbake.

Det ville ikke gjort at corona plutselig ble enkelt å leve med. Men da kunne mange bekymret seg litt mindre for om de greier å stå på eksamen i mai. Ikke minst hadde det gitt litt normalitet til studenter som sliter i hverdagen.

TOMT: Ingen studenter får besøke lesesalene på Universitetet i Oslo nå. Foto: Hanna Bergfall Thevik, VG

Jeg tror ikke man skal undervurdere effekten å se et kjent ansikt og kunne slå av en prat i gangene har for studenters psykiske helse.

Studenter som har flyttet til en fremmed by, bor alene eller har begynt på nytt studie, er minst like sårbare som VGS-elever. De aller yngste må selvsagt prioriteres først, men vi kan ikke la studentene fortsette å ta en så stor byrde av coronatiltakene.

Å åpne lesesalene ville vært et godt sted å starte for å endre på det. Neste steg er å gi studentene dagpenger, inntektssikring for nyutdannet etter jobb og permanent heving av studiestøtten.

Såpass bør regjeringen gi studentene.