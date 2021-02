Kommentar

Trump skremmer fortsatt sine egne

Av Hanne Skartveit

Donald Trumps partifeller har fått en historisk sjanse til å gjøre det rette - omsider. Men antagelig er de for feige.

Scenene fra riksrettssaken i Senatet er nesten uvirkelig. På selve åstedet skal de som var målet for angrepet, dømme eller frikjenne mannen som oppildnet terroristene. Og det utroligste av alt: Det mest sannsynlige utfallet er at han som bærer ansvaret for stormingen av Kongressen blir frikjent, fordi mange nok av hans ofre i det republikanske partiet ikke våger å felle ham.

Demokratene har denne uken lagt frem en grundig og overbevisende bevisrekke i Senatet. Metodisk har de vist hvordan Donald Trump bevisst og målrettet, gjennom måneder og år, har bygget opp til angrepet på Kongressen, 6.januar.

Sloss - på vegne av Trump

Vi har sett videoklipp fra Trumps taler på selve dagen, der han oppfordrer tilhengerne sine til å gå mot Kongressen, og “fight like hell” - sloss som helvete. Gjorde de ikke det, ville de ikke lenger ha et land som var deres. Og vi har fått dokumentert Trumps manglende vilje til å stanse volden mens den pågikk. Og hvordan han på mange måter fortsatte å oppmuntre de voldelige tilhengerne etter at det hele var over.

Tross alt dette, tyder mye på at han blir frikjent. En riksrettssak er en politisk prosess, ikke en vanlig straffesak. De aller fleste republikanerne i Kongressen har gjennom de siste fire årene enten aktivt heiet på Trump, eller forholdt seg passive og gjort akkurat det som behøves for å ikke pådra seg den hevngjerrige og uforutsigbare presidentens vrede. Hverken mer eller mindre.

Jeg har likevel en slags tro, kanskje heller et ørlite, irrasjonelt håp, om at rettferdighet faktisk kan vinne frem i Washington denne gangen. For hvordan er det mulig at det store flertallet av de republikanske senatorene kan frikjenne Donald Trump? Gjennom riksrettssaken har vi fått illustrert hvordan mange av republikanerne, mens de flyktet for livet gjennom Kongressens korridorer, befant seg kun få meter unna mobben. Vekk fra terrorister, som selv mente de sloss på vegne av USAs president.

Møte seg selv i speilet

Mitt håp ligger i den menneskelige faktoren. I at hver og en av de republikanske senatorene som nå skal avgjøre om Trump er skyldig, vet at de for all fremtid skal se sine barn og barnebarn i øynene. Og at de skal møte sitt eget ansikt i speilet.

Noen av Trumps ivrigste medløpere, som Ted Cruz og Lindsey Graham, kommer ikke til å snu. Men mange republikanske senatorer har så langt ikke sagt hva de vil stemme. Det finnes en mulighet, i hvert fall teoretisk, for at mange flere av dem ønsket å se hele bevisrekken før de bestemmer seg. I så fall har demokratenes overbevisende gjennomgang gjort det vanskeligere for disse republikanerne å frikjenne Trump.

Sønnens selvmord

Sjefsanklageren til demokratene er kongressmannen Jamie Raskin. En glitrende hjerne, med et blødende hjerte. Raskin mistet sønnen sin i selvmord nyttårsaften. Seks dager senere, den historiske dagen da Kongressen skulle godkjenne presidentvalget, hadde Raskin overtalt datteren og kjæresten hennes til å være med ham på jobben.

Raskin er ekspert i konstitusjonell rett. Han ville at datteren, den unge læreren som nettopp hadde mistet broren sin, skulle få noe annet å tenke på. Kraften i en fredelig maktovertagelse. Høytiden i ritualene, tradisjonene som bærer det amerikanske demokratiet.

Så kom opprørerne stormende inn i kongressbygningen. Raskin selv ble sammen med kollegaene ført ut av salen. Han visste ikke hvor datteren var blitt av. Etter hvert fikk han vite at hun befant seg på et kontor, sammen med hans egen stabssjef.

Beskytt henne, med ditt eget liv, sa Raskin på telefon til stabssjefen, som sto bak kontordøren med en ildrake i hendene.

Raskin kunne mistet begge barna sine i løpet av få dager. Nå har han stått fremst i demokratenes kamp for å dømme Trump. Krystallklar, prinsipiell, med en innstendig bønn om at terror må få konsekvenser.

Hva gjør McConnell?

Så hva skal til? Senatorene blir valgt for seks år av gangen. Det betyr at en tredjedel av dem skal stille til gjenvalg allerede neste år, en tredjedel skal stille til valg igjen om knappe fire år, mens den siste tredjedelen sitter trygt frem til 2026. De to siste gruppene, særlig de som har nesten seks år før neste valg, kan med god grunn håpe at denne riksrettssaken er et fjernt minne i velgernes bevissthet når den tid kommer.

Blant de republikanske senatorene er det også noen som allerede har varslet at de ikke tar gjenvalg. Blant dem finner vi republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell. Interessant nok har han så langt ikke uttalt seg om skyldspørsmålet. Det har heller ikke nylig avgått visepresident, Mike Pence, gjort. Opprørerne bygget en galge for Pence utenfor Kongressen. De ville antagelig ha drept ham, om de hadde funnet ham.

Både McConnell og Pence sto opp mot Trump i det kritiske døgnet, 6.januar. McConnell var særlig sterk, hans tale i Senatet denne dagen var et overraskende kraftig oppgjør med Trump og hans mange løgner etter valgnederlaget. De fleste antar at hverken Pence eller McConnell vil gjøre noe for å utfordre Trump og hans tilhengere. Men det er slett ikke sikkert, særlig ikke når det gjelder McConnell.

USAs solide demokrati

Blir Trump kjent skyldig, kan han også fradømmes retten til noensinne å stille til valg igjen. Dersom han derimot blir frikjent, kan han stille som president igjen om fire år. Demokratene frykter et slikt utfall. Med rette. Vi vet at høyreradikale voldelige grupper har vokst under Trump. Som mulig fremtidig presidentkandidat får han en solid plattform til å fortsette å oppildne sine folk.

Likevel - det amerikanske demokratiet er solid. Forsøket på statskupp ble stanset. Presidenten som nektet å gi fra seg makten, og som sendte sine væpnede tilhengere for å stanse den fredelige overgangen, lyktes ikke.

Riksrettssaken er republikanernes sjanse til å ta et helt nødvendig oppgjør med Donald Trump. Bare slik kan de redde sitt eget parti. Og kanskje litt av sin egen anstendighet.