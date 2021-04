Leder

De store må bidra

ØKT SKATT: USAs finansminister Janet Yellen tar til orde for en global minsteskatt for multinasjonale selskaper. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Altfor lenge har gigantiske multinasjonale selskaper kunnet flytte profitt og aktivitet til land som tilbyr den laveste skattesats. USAs finansminister Janet Yellen beskriver det som et kappløp mot bunnen.

Nå står vi foran et historisk gjennombrudd. I løpet av få måneder kan en avtale om en global minstesats for selskapsskatt komme på plass. Det er på høy tid.

Norge, EU og mange andre land har i lang tid ønsket å gjøre noe med et stort og velkjent problem. Men det lar seg ikke løse uten at at USA er med. Årsaken til at det nå er blitt fortgang er at president Joe Biden er blitt en pådriver.

I Norge er finansminister Jan Tore Sanner (H) svært positiv. Han mener det vil motvirke en skadelig skattekonkurranse mellom land og at multinasjonale selskaper kan utnytte ulikhetene i lands skatteregler for å betale minst mulig til samfunnet. Også finanspolitisk talsmann Eigil Knutsen (Ap) støtter planen, men sier skattesatsen må være tilstrekkelig høy for å få den ønskede effekt.

Tidligere president Donald Trump senket selskapsskatten fra 35 til 21 prosent. Mange multinasjonale selskaper har betalt langt mindre enn 21 prosent. De har lovlig kunnet flyttet overskudd til filialer i land med langt lavere skatt.

Biden ønsker å øke skatten til 28 prosent, blant annet for å finansiere en storstilt infrastrukturplan. En global minstesats kan hindre amerikanske selskapers skatteflukt. I denne saken har USA og Europa felles interesse. EU vil ha en global skatt. Det internasjonale pengefondet (IMF) har lenge tatt til orde for det samme.

I en tale denne uken tok finansminister Yellen til orde for mer likeverdige forhold ved skattlegging av multinasjonale selskaper. At G20 landene også gir sin tilslutning betyr at alle de største økonomien i verden står bak. G20 sier de har håp om at detaljene vil være på plass i løpet av første halvår.

Det er rett og rimelig at multinasjonale selskaper betaler en avtalt skattesats i alle land som de opererer i. Dagens situasjon gjør dette særlig presserende. I flere år har inntektene fra selskapsskatten sunket i mange land på grunn av konkurranse landene imellom. Nå trenger alle større inntekter for å gjenoppbygge økonomien etter pandemien. De multinasjonale selskapene må betale sin rettmessige del. Alle vinner, bortsett fra skatteparadisene.

Trump gjorde seg bemerket ved å svekke eller ta USA ut av internasjonale avtaler. Han straffet allierte med høye tollavgifter. Heldigvis forstår Biden verdien av internasjonalt samarbeid, særlig med allierte land. Yellen påpeker hvor tett sammenvevd verdensøkonomien er. Store felles utfordringer må løses med regler som gjelder for alle.