Sjumilssteg mot historisk endring i abortloven

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Vi har rost oss av å ha verdens beste abortlov. Nå er det nesten blitt mørkemannsaktig å kjempe for den.

Ikke rør abortloven, Erna! Det var gjennomgangstonen da statsministeren åpnet for å forhandle med KrF om abort i 2018. Solberg fikk mye kjeft, både for å bruke abort som forhandlingskort, men også for å sette den brede enigheten om abortloven i spill.

På de sterke reaksjonene skulle man tro Norge var i ferd med å gå etter Polen og andre land der kvinners rettigheter strammes inn. Men i realiteten er et helt andre vinder som har blåst: Abortloven er riktignok under press, men det er stort sett fra den motsatte siden. Mye tyder på at vi går mot en historisk liberalisering av abortloven dersom det blir rødgrønn valgseier i høst.

I dag er det selvbestemt abort i Norge frem til uke 12. Kvinner som ønsker abort etter uke 12 må søke en nemnd. Etter uke 18 skal det særlig tungtveiende grunner til at et svangerskap kan avbrytes. Abort er ikke tillatt etter uke 22 da friske fostre regnes som levedyktige. Unntaket er dersom det er noe alvorlig galt med fosteret og det ikke er levedyktig.

Den mer enn 40 år gamle loven blir regnet som svært vellykket. Så langt har det vært bred enighet og lite konflikt rundt abortloven. Det er slett ingen selvfølge. Loven er et nesten umulig kompromiss mellom kvinners rettigheter, selvbestemmelse over egen kropp og fosterets rett til liv.

I USA ser vi at abortsaken er svært polarisert. Landet er i praksis delt på midten, og det er de mest ytterliggående stemmene som høres. De mest ekstreme abortmotstanderne jobber for totalforbud og kriminalisering, og i Alabama er det vedtatt noe nær forbud. I andre delstater er loven ytterliggående i liberal retning. I New York og Virginia har kvinner i prinsippet selvråderett gjennom hele svangerskapet. Derfor blir den amerikanske debatten nesten umulig å oversette til norske forhold.

Men den brede enigheten om abortloven er i full oppløsning her hjemme. MDGs landsmøte vedtok før påske å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, mens Rødt har gått lenger, til uke 22. Også en enstemmig programkomité i SV går for det som i praksis er selvbestemt abort frem til uke 22. Det er ventet at Sp vil holde fast på dagens lov, men også der finnes det uenighet. På borgerlig side er det kun Venstre som har vedtatt å utvide til uke 18.

Dermed peker pilen på Arbeiderpartiet. Flertallet i programkomiteen ønsker i hovedsak å beholde abortloven, mens mindretallet vil utvide selvbestemt abort til uke 18. Da spørsmålet ble diskutert på forrige landsmøte, advarte både nåværende og tidligere Ap-leder Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland mot å utvide abortgrense. Men de ser ikke ut til å bli hørt. Behandlingen i de ulike fylkene tyder på at mindretallets syn vil vinne frem.

KAN TAPE: Ap-leder Jonas Gahr Støre kan gå på et nederlag på landsmøtet. Foto: Trond Solberg

I debatten snakkes det stort sett om å fjerne abortnemndene og la kvinnen bestemme. Det snakkes mindre om å utvide grensen. Hos SV heter det eksempelvis at de vil avskaffe abortnemndene og gi kvinnen siste ordet – «enten det er selvbestemt abort eller senabort». At det betyr å flytte abortgrensen til uke 22, nevnes ikke.

Det er ingen dristig spådom at det er et mer populært standpunkt å fjerne abortnemnder og øke kvinners selvbestemmelse, enn å utvide grensen for selvbestemt abort. Selv om det er to sider av samme sak. Ordet nemnd gir ikke gode assosiasjoner. Man ser for seg et slags tilsyn for høy moral, der kvinner må stå og skamme seg.

Litt det samme så vi i debatten om fosterreduksjon/tvillingabort. Tvillingabort er langt mer ladet enn det mer kliniske ordet fosterreduksjon. Si meg hvilket uttrykk du bruker og jeg skal si deg hva du mener om saken. Det viser hvor følsomt spørsmålet er, og at ordene man bruker betyr noe.

I dag oppleves det nesten litt mørkemannsaktig å forsvare nemndene. I realiteten er det to leger som utgjør en abortnemnd. Nemnda skal legge vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer situasjonen, og nesten alle får medhold. Det finnes neppe et fasitsvar på hvordan dette oppleves.

Noen synes det er fornedrende, andre kan finne støtte i å ha noen å snakke med. Mange opplever å stå veldig alene om en vanskelig beslutning, mens andre opplever det som umyndiggjøring. Også partiene som vil fjerne nemndene er opptatt av å erstatte dette med en form for rådgivende eller støttende tjeneste.

ADVARTE: Under Aps landsmøte i 2019 advarte tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mot et forslag om å endre abortloven. Foto: Trond Solberg

Hovedargumentet til dem som vil utvide abortloven, er at det er ingen andre enn kvinnen selv som skal ta valget. Men de færreste vil nok mene det i ytterste konsekvens. Et sted må det settes en grense. Spørsmålet er da hvorfor ved uke 18? Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tok eksempelvis til orde for en grense ved uke 24.

En mer pragmatisk innvending er at en ny grense ikke har særlig praktisk betydning. De fleste vil uansett ta abort så tidlig som mulig i svangerskapet. Dessuten får de aller fleste som søker nemnd ja uansett. Det er mulig å se på dette som en endring som betyr fint lite i praksis, men med desto større symbolverdi. Man kan se på det som en selvsagt styrking av kvinnens selvbestemmelse. Men man kan også se på abortnemndene som en nødventil i dagens lov, og at å flytte grensen på sikt vil endre vårt syn på livet og fosterets egenverdi.

Vi er heldigvis langt unna amerikanske tilstander. Likevel skal vi passe oss for å overlate debatten til de mest ytterliggående stemmene. For roen rundt abortsaken er skjørere enn vi kan bli forledet til å tro.