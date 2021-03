Kommentar

De unge mot generalene

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

De unge i Myanmar vokste opp i en demokratisk vår. Generalenes statskupp kom som et kaldt gufs fra fortiden. Og som et skremmende varsel om det som kan komme.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De unge nekter å vende tilbake til en mørk fortid med sensur og diktatur. En ny generasjon har tatt opp en langvarig kamp for demokrati, som deres foreldre og besteforeldre før dem. Nå er det blitt livsfarlig å si sin mening. Søndag ble den blodigste dagen hittil. Det er åpenbart at sikkerhetsstyrkene har fått ordre om å slå ned oppstanden med alle midler. FNs menneskerettighetskontor melder at minst 18 mennesker ble drept.

En som besøker i Yangon, i landet som tidligere ble kalt Burma, vil se at den er svært annerledes enn andre storbyer i sørøst-Asia. I Singapore og Kuala Lumpur dominerer skyskraperne. I det historiske sentrum av Yangon, bygget i kolonitidens arkitektur, er det som om tiden har stått stille.

Årsaken er at flere tiår med militærdiktatur langt på vei isolerte landet fra omverdenen. Folket levde i fattigdom og ufrihet. De militære tok over i et kupp i 1962 og beholdt makten i 50 år. Det siste tiåret har de militære trukket seg tilbake, dog uten å gi avkall på økonomisk makt og politisk innflytelse. Den militære ledelsen eier viktige deler av næringslivet. Landet er rikt på naturressurser, men det har ikke kommet folket til gode.

De militære har alltid vært en stat i staten. I 2008 skrev generalene en ny grunnlov som skulle sikre deres interesser i demokratiseringsprosessen. De har en fjerdedel av plassene i nasjonalforsamlingen og kan blokkere for endringer i grunnloven. De beholder kontroll over viktigste departementer. De laget til og med en lov som effektivt hindret lederen for Den demokratiske liga, Aung San Suu Kyi, fra å bli president.

Den demokratiske liga vant i rene valgskred både i 2015 og 2020. Solidaritet og utviklingspartiet, som støttes av de militære, har liten oppslutning. For en måned siden valgte generalene å sette folkets vilje til side og gjenopprette diktaturet. De sier at det skal holdes valg om ett år. Men alle vet at generalene vil bli slått ned i støvlene hvis valget er fritt og rettferdig.

Dagens unge er blitt voksne i en tid da landet åpnet seg mot omverdenen, innførte demokratiske reformer og frie valg. Myanmar er aldri blitt et demokrati, men de har vært på god vei det siste tiåret. Inntil de militære grep inn.

Demokratiforkjemperne kaller det som nå skjer for 22222-revolusjonen, fordi de mobiliserte med massedemonstrasjoner og generalstreik 22.2.2021. Det minner om en annen oppstand med tallkode 8888, som viser til datoen 8.8.1988 og store studentdemonstrasjoner mot militærregimet. Snart fikk studentene den gang støtte fra brede lag i samfunnet.

Flere tusen mennesker ble drept da de militære knuste oppstanden. Verden så hva regimet var i stand til å gjøre mot sin egen befolkning. Det gir grunn til å frykte hva som nå kan skje i Myanmar.

To år etter oppstanden i 1988 ble det holdt valg. Aung San Suu Kyis parti vant et stort flertall av plassene i Nasjonalforsamlingen, men heller ikke da godtok generalene valgresultatet. De satte valgvinneren i en husarrest. Aung San Suu Kyi ble et ikon for demokratiforkjempere verden over.

Noe minner om fortiden, men mye er også annerledes enn før. Suu Kyi vant regjeringsmakt i valg, men tapte sitt lysende internasjonalt renomme. I 2019 vitnet hun i Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Hun forsvarte Myanmars militære mot anklager om folkemord på rohingyaene, en muslimsk minoritet. Det ble begått grufulle overgrep mot rohingyaene og minst 700 000 ble jaget på flukt til Bangladesh.

Kanskje kalkulerte generalene med at det internasjonale samfunn ikke ville reagere like sterkt denne gang på at de setter Aung San Suu Kyi i husarrest, enda en gang. Men i Myanmar har Suu Kyi fortsatt bred støtte.

Myanmars væpnede styrker har lang erfaring med å styre landet med hard hånd og slå ned på protestbevegelser. Helt siden uavhengigheten i 1948 har de vært i strid med landets mange etniske minoriteter. Det er den nest største militære styrke i det sørøstlige Asia, med over 400 000 soldater og 100 000 paramilitære. De har aldri stått til ansvar for noen sivil myndighet.

Men i 2021 er de ikke upåvirket av egen opinion og internasjonalt press. De som demonstrerer bærer bannere og plakater på engelsk. De henvender seg til andre land om hjelp.

Norge har frosset stat-til-stat samarbeidet med Myanmar, men opprettholdt støtten til de sivile samfunn og FNs arbeid. USA har støttet demokratiseringen i Myanmar og har reagert på kuppet med å innføre sanksjoner mot tolv ledere for juntaen og selskapene de styrer. Også andre vestlige land har innført lignende straffetiltak.

Det som trolig opptar generalene mer er hvordan de andre ni landene i gruppen av sørasiatiske land (ASEAN) reagerer. Enda viktigere er det hva Kina gjør. Flere demonstrasjoner i Myanmar har vært rettet mot det store og mektige nabolandet. Det blir hevdet at Kina har støttet kuppmakerne, noe Beijing avviser.

Myanmar blir nok en brikke i rivaliseringen mellom stormakter. Men Kina er Myanmars viktigste handelspartner og sitter med langt bedre kort på hånden enn USA.