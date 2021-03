FOR REFORM: – I rusdebatten blir kjensler sausa saman med synsing, utan at det blir tatt omsyn til dei store mengdene med erfaring og forsking vi har på feltet. Ruspolitikken er det einaste politikkområdet som blir styrt på kjensler og «sunn fornuft», skriv kronikkforfattaren. Foto: André Pedersen

Debatt

Arbeidarpartiet må vere sitt ansvar bevisst

Ap må vere med på å gjennomføre rusreforma. Som eit breitt folkeparti som har stått i front for progressiv politikk for vanlege folk og den svakaste part, så er denne reforma eit naturleg neste steg 11 år etter Stoltenberg-utvalet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ERIK KURSETGJERDE, folkevald for Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal, tidlegare frivilleg i Nygårdsparken

Under mi studietid i Bergen vart eg leiar for ein brukarorganisasjon for rusbrukarar. Det var langt frå ein skjerma oppvekst på indre Sunnmøre til møtet med tunge rusmisbrukarar i Nygårdsparken. Det var i møta med desse flotte menneska mitt engasjement for ein human narkotikapolitikk blei vekt. Eg såg korleis systemet svikta dei som trengte det som mest, men og korleis systemet bidrog til å drage menneske enno meir inn i desperasjon. Dette gjorde sterkt inntrykk.

Fleire av dei hadde opplevd å blitt stigmatisert i heile sitt liv. Det var Ragnhild godt oppi femtiåra som hadde opplevd å bli putta i barneheim der ho blei mishandla, flytta til fosterforeldre der ho blei misbrukt – for så å finne flukta i rusen. Det var Fredrik på 23 som mista jobben sin basert på domfelling for å ha oppbevart to gram med hasj, og som no var tung brukar. Mange av menneska eg møtte hadde blitt svikta heile vegen.

Belønninga var varig stigmatisering, glattcelle og kriminalisering.

les også Ap-ordførere: Hvem er regjeringens rusreform til for?

Moralismen som innskrenkar andre sin verdi og stigmatiserer er skadeleg. Det såg vi i diskusjonane om abortlova og ekteskapslova. Og det har vi sett i den norske ruspolitikken dei siste 50 åra. Dette gjeld ikkje berre dei som har utvikla seg til å bli tyngre brukarar, men og av andre som har prøvd eit rusmiddel for første gong. Med kriminalisering og stigmatisering droppar dei ut av utdanning, mistar jobben sin – og går vidare inn i rusavhengigheita. Oppfølginga er ikkje til stades, og med rulleblad og øvrig stigmatisering er moglegheitene få.

Dei som hamnar i kontakt med politiet er dei som har dei dårlegaste føresetnadane for å skjule rusbruken sin. Klassedimensjonen er særs tydeleg her - taparane blir dei som ikkje har eit hjørnekontor på Aker Brygge å gøyme seg i.

Alvorleg sjuke menneske som har behov for medisin blir og råka. Mi halvsøster som har ein sjeldan og alvorleg type epilepsi har frå ho var eit lite born fått tunge medikament, blant anna amfetamin-liknande substansar. Å få vitne på nært hald kva dette gjer med ei lita jente unnar eg ingen å oppleve.

Å skrive ut desse tunge medikamenta gjekk fint, men ei mild cannabis-olje utan ruseffekt var det umogleg å få tillatelse til. Det har sørga for at min far og mi stemor har måtte gjere seg sjølve til kriminelle for å hjelpe den alvorleg sjuke dotter si. I forfjor vart det gitt ein midlertidig tillatelse, men denne blei trekt i siste liten. No ser det ut til at det forhåpentlegvis skal løyse seg, men dette har tatt over 15 år.

Andre land i Europa og USA har godkjend behandlinga – og fleire forskingsresultat og erfaringar viser at dette fungerer. Hadde vi fått til dette før kunne mykje av seinskadene som ho no slit med vore unngått.

les også Klart rusreformen er personlig – den handler om sånne som oss!

I debatten blir kjensler sausa saman med synsing, utan at det blir tatt omsyn til dei store mengdene med erfaring og forsking vi har på feltet. Mykje av standpunkta ein ser i ruspolitikken er gjort i beste meining. Men når ein ser konsekvensane av denne politikken som har blitt ført, så held det ikkje. Ruspolitikken er det einaste politikkområdet som skal bli styrt på kjensler og «sunn fornuft». Det er som kjend slik at moralistane stemmer, medan dei som sitt nedst ved bordet og treng hjelp gjer det stort sett ikkje.

Arbeidarpartiet må vere med på å gjennomføre denne rusreforma. Som eit breitt folkeparti som har stått i front for progressiv politikk for vanlege folk og den svakaste part så er denne reforma eit naturleg neste steg 11 år etter Stoltenberg-utvalet.

Arbeidarpartiet har eit særleg ansvar for dei som ikkje har ei røyst. Om ikkje vi skal gjere det, kven då? I eit innlegg frå fem ordførarar i mitt parti spør dei kven regjeringens rusreform er til for. Ein av dei sentrale feilslutningane til ordførarane er at avkriminalisering ikkje er ein føresetnad for å gi betre hjelp til både ungdom og tunge brukarar. Deira løysing er å fortsette å straffe folk fram til dei blir sjuke nok til at dei skal få sleppe. Dei forstår ikkje at straff i seg sjølv er skadeleg. Den moralske fordømminga som kjem av straff er ikkje egna til å skape motivasjon hos den som måtte ønske å bli rusfri. Vi må spørje ungdom kva dei vil – og kva dei ynskjer å gjere, og hjelpe dei på vegen.

Partifellane mine begrunnar sitt standpunkt om å straffe unge med å vise til undersøkingar som seier at Noreg er blant landa i Europa der færrast unge brukar narkotika. Det stemmer ikkje. European Drug Report viser blant anna at Noreg er metamfetaminversting i Europa - og Noreg plasserast på Europa-toppen når det kjem til overdosar. Dette er berre eit av fleire eksempel i debatten der ein er selektiv med forsking for å kunne tilpasse det til sitt standpunkt.

Det er heller ikkje slik at dei landa som straffar hardast har minst bruk eller at dei som straffar minst, har høgast bruk. Det er heller ikkje slik at land som har avkriminalisert bruk og besittelse har fått noko auke i bruken. Det var nettopp dette Rusreformutvalet gjekk igjennom og fann dokumentasjon på. Det er sjølve straffepraksisen som skaper konsekvensane for ungdom. Dei som ynskjer å framleis straffe unge menneske som veljar andre rusmiddel enn alkohol må vise at dette fungerer. Straff er eit tilsikta onde frå staten mot sine innbyggjarar. Difor må den vere godt begrunna, og effekten må kunne bevisast. Robin Kåss og dei andre ordførarane har til no ikkje kunne vist til noko som tilseier at vi skal bruke dette verkemiddelet på folk som brukar rusmiddel.

les også Bent Høie om rusreformen: – Tiden er inne for å bytte ut straff med hjelp

No er det heldigvis bevegelse i rusfeltet. Rusreformsutvalet har foreslått å avkriminalisere visse terskelverdiar for nokre illegale rusmiddel, forutsett at det ein har på seg er til eige bruk. Eit godt utgangspunkt er at det utvalet legg opp til er at rusavhengigheit skal møtast av helsevesenet i staden for justissektoren. Om ein ser til land som Portugal, skal brukarane som blir tatt, heller få oppmøteplikt på veiledningstime i det kommunale oppfølgingsapparatet.

Det er ikkje snakk om ei legalisering som fleire har ytra i tidlege debattar. Politiet vil framleis ha høve til blant anna å beslaglegge. Sidan dei fleste forskingsrapportar viser at om substansar framleis berre er tilgjengeleg illegalt er det ikkje til hinder for at bruk og besittelse av dei kan handterast utanfor straffelova, slik vi allereie gjer i program mot køyring i ruspåverka tilstand.

Avkriminalisering er ikkje ei magisk løysing på utfordringar som overdosedødsfall og den dårlege handteringa av tunge brukarar - men samanlikna med dagens politikk er det likevel ei klar forbetring. Tida er overmoden for ein enno større gjennomgang av erfaringar og utvikling av modellar som kan erstatte dagens praksis. Skadereduksjon, framfor ein urealistisk og ufornuftig nullvisjon for narkotikabruk er den rette vegen å gå.

Ivar Aasen sa i 1875: «Til lags åt alle kan ingen gjera, det er no gamalt og vil så vera. Eg tykkjer stødt, at det høver best, å hjelpa den som trenger det mest.»

Dette bør gjelde for Arbeidarpartiet også i 2021.