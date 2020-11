Kommentar

Nå kan helvete bryte løs

Av Hanne Skartveit

MIAMI, FLORIDA (VG) Fire av fem amerikanere tror det kan bli vold i gatene. Rekordmange har kjøpt våpen. Foran nattens presidentvalg råder frykt, raseri – og håp.

I natt kan det bli avgjort hvem som blir president i USA de neste fire årene. Men det er slett ikke sikkert. Selv om de aller fleste meningsmålingene peker på Joe Biden, er det mer usikkert enn mange liker å tenke. Slaget står om marginene i flere av de avgjørende vippestatene.

Trump har mistet mange velgere blant dem som stemte på ham sist. Et flertall av de eldre, over 65 år, har gått fra Trump i 2016 til Biden nå. Den åpenbare årsaken er Trumps håndtering av coronaen. Mange eldre frykter for livet. Trumps uansvarlige opptreden har skjøvet dem vekk fra ham.

Og han har mistet mange av de såkalte “suburban moms”, mødre i ressurssterke nabolag. De synes det er vanskelig å ha en president som oppfører seg som Trump. Som flere av dem sier: “USAs øverste leder gjør det stikk motsatte av det vi forsøker å lære barna våre. Han lyver, gjør narr av folk, snakker stygt om andre.” At mødre må beskytte barna sine mot presidenten – det er noe nytt i USA.

Veien åpen for kaos

Dersom utfallet blir klart allerede i natt, innebærer det etter alt å dømme en klar valgseier for Biden. Hvis seieren er helt overlegen, så tror de fleste at Trump etter hvert vil erkjenne nederlaget. I så fall blir det en fredelig overgang. Om det vil sitte langt inne hos Trump selv, så vil uansett både hans egne partifeller, og systemet rundt ham, sørge for at det skjer.

Det motsatte, en klar valgseier for Trump, er vanskelig å se for seg. Gitt Bidens store ledelse på målingene, skal det svært mye til for at ikke Biden får flest stemmer samlet sett. Dersom Trump i natt likevel ser ut til å vinne presidentvalget, vil det antagelig dreie seg om et lite antall stemmers overvekt i noen få delstater.

Nattens valg er et skjebnevalg for USA Foto: [ANGELA WEISS, SAUL LOEB] / AFP

Men det trenger ikke å bli det endelige resultatet. Mange forhåndsstemmer blir talt opp etter valgdagen. Alt tyder på at en større andel demokrater har forhåndsstemt, mens en større andel republikanere stemmer på selve valgdagen. Med et jevnt valgresultat, som bikker i retning av Trump-seier valgnatten, ligger veien åpen for kaos. Særlig dersom Trump i natt, før alle stemmene er talt opp, erklærer at han har vunnet, slik mange frykter at han vil gjøre.

Forberedt kjernetroppene

Med et jevnt eller uklart valgresultat vil det bli rettssaker i flere delstater. Det er allerede varslet. Både Trump-kampanjen og Biden-kampanjen har sine advokat-team klare. Folk fra Trumps kampanje har lenge snakket om at demokratene i en slik situasjon vil forsøke “å stjele valget”.

Det er da det virkelig kan bli farlig. Trump har systematisk bygget opp et bilde av at det foregår massivt valgfusk. Dette har han gjentatt på alle sine valgkamp-arrangementer. Trump har forberedt sine kjernetropper på at dersom han taper, skyldes det utelukkende at den andre parten har jukset. Demokratene, altså, med Joe Biden i spissen.

Samtidig har Trump signalisert til ytterliggående grupper at de må stå klare til å forsvare ham. I den første presidentdebatten oppfordret Trump militsgruppen Proud Boys om å “Stand back and stand by” – “Tre tilbake, og stå klare”. Medlemmene i gruppen så dette som en klar oppfordring fra USAs president.

Spikret igjen vinduer

De er ikke de eneste. Amerikanske myndigheter har uttrykt stor bekymring for lignende grupper langt til høyre i det politiske landskapet, grupper med stort potensial for vold. Og myndighetene har bygget beredskap for å møte mulige opprør, blant annet gjennom overvåkning, og massiv mobilisering av politistyrker i tiden rundt valget.

I mange storbyer har butikkeiere spikret store plater foran vinduene sine. Selskaper har bedt sine ansatte holde seg hjemme etter valget, fordi de ser for seg bråk i bykjernene. Bedrifter er opptatt av å sikre både lokalene, og menneskene som jobber der.

En barrikade i brann under protester i Philadelphia i forrige uke, etter at en svart mann ble skutt av politiet. Foto: GABRIELLA AUDI / AFP

Jeg har snakket med folk i Washington, D.C.-området som oppriktig frykter at det kommer folk med våpen i hånd inn til byen deres etter valget. Dersom Biden vinner er de redde for at det kommer sinte og skuffede Trump-velgere. Som dem jeg nylig traff i West Virginia. Mange av dem hatet demokratene. Folk i kullbyen Grafton i West Virginia snakket om å bevæpne seg dersom Trump tapte.

Mange har kjøpt våpen

Også grupperinger langt til venstre har bevæpnet seg. Black Lives Matter har trukket til seg både uorganisert pøbel og enkelte godt organiserte militante elementer. Mange vanlige folk har blitt redde når de har sett ødeleggelsene og opptøyene i flere storbyer i forbindelse med protestene mot politivold og rasisme. Det skremmer mange, også blant det store flertallet amerikanere som sympatiserer med bevegelsen.

De siste ukene har derfor stadig flere amerikanere kjøpt seg våpen, også folk som aldri har sett for seg at de skulle ha noe sånt hjemme hos seg. Våpenbutikkene melder om helt nye kundegrupper. Folk som aldri har hatt våpen, som aldri har brukt våpen, som egentlig ikke liker våpen. De lærer seg å skyte. Ikke fordi de har lyst, men fordi de ikke våger å la være.

Amerikanerne snakker ofte om at presidentvalget de står overfor, er det viktigste av alle, til alle tider. Ikke bare i år. Men denne gangen er det sant. USA står og vipper akkurat nå. Mellom demokrati og kaos. Mellom en leder som vil lede landet enda lenger i autoritær retning, og en leder som vil gjøre det han kan for å samle nasjonen.

