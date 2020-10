FORSKJELL: – Det finansminister Sanner sa for å bortforklare økt ulikhet er det tåpeligste jeg har hørt, skriver Hadia Tajik. Foto: Terje Pedersen

Den store forskjellen – unnskyld, ulikheten

Finansminister Sanner har havnet så langt nede på argumentasjonsrekka for hvordan bortforklare økt ulikhet, at han nå forsøker å overbevise om at synonymene «ulikhet» og «forskjeller» betyr ulike ting. Eller, forskjellige ting, om du vil.

HADIA TAJIK, nestleder i Ap

Det var sist onsdag at vi var vitne til denne merkelige seansen. Det Sanner sa er det tåpeligste jeg har hørt.

Men, en god ting har kommet av det hele. I sitt sitat til NRK sier Sanner: «Ulikhet handler ikke bare om inntekt og formue, det handler også om muligheter». Regjeringen ser altså endelig ut til å ha forstått at et av problemene med ulikhet er at det står i veien for like muligheter.

Problemet er bare at de fortsatt ikke forstår sammenhengen i at økende økonomiske forskjeller nettopp begrenser folk sine muligheter.

Her er det en vesentlig forskjell, eller ulikhet om du vil, mellom Arbeiderpartiet og Høyre: Høyre vil helst snakke om forskjeller mellom folk. Arbeiderpartiet vil gjøre noe for å redusere dem.

Økonomiske forskjeller er en av vår tids store utfordringer. Problemet er større i mange andre land enn Norge, men det har vært en trend over tid at forskjellene øker også her. Det skaper større avstand mellom folk, og mulighetene blir skeivt fordelt. Problemet ble dessverre sist aktualisert gjennom Erna Solbergs åttende statsbudsjett. Nok en gang var det landets aller rikeste som kunne smile bredest, nok en gang var kutt i formuesskatten blant regjeringens viktigste prioriteringer. Nok en gang var det folk med lave og gjennomsnittlige inntekter som måtte betale for det.

Over sju år har regjeringen tatt fra de som har minst fra før for å gi til de som har mest. Over sju år har regjeringen kuttet i inntekten til skadde og syke som forsøker å komme tilbake i jobb, kuttet støtten til aleneforeldre og fjernet retten til feriepenger for arbeidsledige. Regjeringen har kuttet deler av pleiepengeordningen, kutta i bilstøtten til funksjonshemmede og kutta i barnetillegget for uføre. Denne høsten var det de syke som skulle ta regninga.

Hvis Høyre virkelig hadde ment at de er opptatt av å redusere forskjellene i muligheter – så er dette et utrolig dårlig utgangspunkt. Menneskene som rammes av Høyres politikk har fått færre muligheter.

Tror Jan Tore Sanner det betyr noe for den tredjedelen av nordmenn som har hatt negativ utvikling i kjøpekraften sin mellom 2013 og 2017 om vi kaller det «forskjeller» eller «ulikhet»? Eller at folk som er usikre på om de kan betale regningene neste måned først og fremst er opptatt av hvilke ord som best beskriver situasjonen de står i?

Fortell eldre på sykehjem som har blir fratatt kulturtilbudet sitt, barn som har mistet støtten til helt nødvendige briller, eller permitterte arbeidstakere som går en usikker fremtid i møte hvordan det hjelper dem at Høyre vil snakke om at «forskjeller» og «ulikhet» ikke er det samme. Det vi trenger er en arbeiderpartiledet regjering som faktisk vil gjøre noe med det.

Det aller viktigste vi gjør for å få forskjellene ned er å få folk i jobb. Allerede før coronapandemien kom var andelen folk i jobb lavere enn den var før finanskrisen. Coronakrisen forsterker dette, og SIFO slo nylig fast at én av fire husholdninger er økonomisk rammet av korona.

Det andre vi må gjøre er å bygge ut vår felles velferd med ordninger som ikke har hull i seg fordi regjeringen har kuttet til de som trenger det mest. Ordninger som ikke blir dyrere fordi regjeringen ønsker at vanlige folk skal finansiere de få ordningene som finnes for de med aller lavest inntekter. Ordninger som ikke blir stadig mer stykket opp og der kvaliteten avhenger av hvor du bor og hvor mye penger du har, på grunn av regjeringens privatiseringsiver.

Det tredje vi må gjøre er å omfordele bedre, og sørge for at det er de med mest fra før som bidrar mest til fellesskapet. Og det er den viktigste grunnen til at Høyre ikke har troverdighet når de snakker om økende ulikhet, eller beklager, forskjeller. Formuesskatt er en veldig treffsikker skatt som nesten i sin helhet betales av de ti prosent rikeste i Norge. Samtidig som de har kuttet åtte milliarder i den mest omfordelende skatten vi har, har vanlige folk fått høyere avgifter. Det er ikke rettferdig.

Men Høyre har skjønt såpass: Folk liker ikke at forskjellene mellom folk blir for store. Derfor gjør Høyre det Høyre gjerne gjør når de forstår at de står på feil side av en viktig debatt. De snakker om det for å skape et inntrykk av engasjement.

Eller så gjør de som Jan Tore Sanner som nevnt gjorde i Nyhetsmorgen på NRK 22/10: De forsøker å omdefinere og leke med ord.

Men når forskjellene øker mellom folk i Norge, trenger vi ikke ordlek, vi trenger politisk vilje til å gjøre noe med det. Den viljen har ikke Høyre og regjeringen. Det er dette som er den store forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet.

Evnen og viljen til å bruke politikken til å gjøre livet bedre for folk i hele landet. og ikke bare for de på toppen.

Publisert: 27.10.20 kl. 08:38