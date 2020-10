Leder

Hen skal hete statsforvalter

STATSFORVALTNING: Landets fylkesmenn, her ved to av dem – Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim – blir etter nyttår omdøpt til statsforvaltere. Foto: Anne Elisabeth Næss

Om fremtiden er det vanskelig å spå. Men én ting er helt sikkert: Når reformerte regioner fylles opp av nyslåtte statsforvaltere på nyåret, kan du ikke klage til Fylkesmannen.

Oppdatert nå nettopp

For nå er det bestemt; statens mann på fylkesnivå skifter navn og blir kjønnsløs. Hen skal hete statsforvalter.

Dermed gikk vi glipp av historiske benevnelser som jarl, høvding, herse, riksklerk, kansler, stattholder eller markgreve.

Guvernør, klagemur, statsvarde, nesseregent, statsombud, riksfogd og fylkespresident falt heller ikke i god jord hos kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Der i gården skal det helst være noe robust. Noe som kler regionreformen.

Bak all denne semantikk og komikk ligger imidlertid et saklig alvor. Statsråd Astrup, som har invitert allmuen til etymologisk navnefest, har selvfølgelig rett i at stillingstitlene i offentlig sektor bør endres til mer tidsriktige uttrykk. Om ikke annet for å markere at alle stilinger er åpne for både kvinner og menn.

Og selv om ikke alle utdaterte navn nødvendigvis kan knyttes til kjønn, har moderniseringsministeren historien på sin side når akkurat denne endringen iverksettes fra og 1. januar 2021.

Hverken i navnet eller gavnet er Fylkesmannen en veldig gammel forordning. Selve embetet har røtter tilbake til enevoldskongen Fredrik III på 1660-tallet, mens ordet kan spores tilbake til norrøn tid, da en fylkismaðr gjerne var en nefndarmaðr, en «oppnevnt mann» på tinget.

Men det var først i 1919 at kongemaktens stedlige representant, amtmannen, ble til fylkesmann. Noe han også var i mange år, altså mann. Fylkesmannen var dessuten identisk med embetsinnehaveren. I dag er det en organisasjon med over to tusen ansatte på landsbasis.

I 1974 ble Ebba Lodden (1913-97) utnevnt til fylkesmann i Aust-Agder. Hun var den første kvinne til å bekle stillingen, noe som i seg selv skapte mer furore enn debatten om stillingstittel. Da den nye fylkeskommuneloven ble innført året etter fikk også embetet en utvidet funksjon med vekt på statlig tilsyn og kontroll. I praksis en statsforvalter.

At dette navneskiftet er noe mer enn et tilfeldig påhitt i kommunaldepartementet, viser omfanget av merarbeid som det utløser. Fylkesmannen er omtalt i mer enn hundre lover og rundt 300 forskrifter. Nå skal statsforvalteren implementeres i dette tekst- og papirarbeidet. I tillegg skal det utformes nye skilt og bumerker – på kvensk, nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Nå som rådmannen er blitt kommunaldirektør, riksmeglingsmannen er blitt riksmegler og seigmannen en geléfigur, skulle det for så vidt bare mange om ikke også Fylkesmannen fikk en kjønnsnøytral benevnelse som dessuten i større grad indikerer rollens funksjon; nemlig som statens representant i et gitt område.

Da kunne man knapt landet på noe mer talende enn nettopp statsforvalter. Det er akkurat så søvndyssende byråkratisk som en jobbeskrivelse bør lyde når den tross alt skal utøves av hjemmelengtende stortingsrepresentanter i politikerkarrierens høst.

Publisert: 27.10.20 kl. 08:26 Oppdatert: 27.10.20 kl. 11:18

