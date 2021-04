VAKSINER: – I hvilken grad bør helsemyndighetene tilkjennes retten til å ta slike beslutninger på vegne av oss som myndige borgere, spør Arve Hjelseth. Foto: Nick Potts / PA Wire

Debatt

Jeg stiller meg først i køen!

En AZ- eller Janssen-vaksine til en velinformert frivillig kandidat, frigjør en Pfizer- eller Moderna-vaksine til en annen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ARVE HJELSETH, sosiolog, NTNU

Det er oppstått stor usikkerhet rundt bruken av Astra Zeneca (AZ)- og Janssen-vaksinen (også kjent som Johnson & Johnson). Dette skyldes noen få tilfeller av svært alvorlige, dvs. fatale, bivirkninger. Hvordan vi forholder oss til dette reiser interessante spørsmål av praktisk-filosofisk art. De er dermed relevante også for oss som ikke har den minste peiling, verken på medisin generelt eller vaksiner mer spesielt.

Slik det ser ut nå, vil Norge trolig stoppe bruken av AZ-vaksinen. I tillegg til de nevnte bivirkningene, kan begrunnelsen være at det bare i begrenset grad vil forsinke planen for vaksinering. Det var rett og slett ikke planlagt noen massevaksinering med AZ.

Langt mer utfordrende er det dersom også Janssen-vaksinen blir stoppet. Utrullingen i Europa er utsatt som følge av meldinger om lignende bivirkninger som for AZ-vaksinen, og vaksineringen er midlertidig stoppet også i USA.

les også Skroter AstraZeneca-vaksinen i Danmark

I vurderingen av hvorvidt vaksinen bør kunne brukes til tross for bivirkningene, er det flere faktorer som må vurderes. Så langt ser det for det første ut som risikoen for de sjeldne bivirkningene er betydelig større blant yngre kvinner (ca 20-60 år) enn blant menn og eldre kvinner. Yngre kvinner (og yngre menn) har derimot på sin side svært lav risiko for å dø av Covid-19. Gitt denne usikkerheten, virker det derfor hensiktsmessig å tilby yngre andre vaksiner enn AZ og Janssen.

Så kan vi middelaldrende heller få sjansen til å løpe den mikroskopiske risikoen ved å få AZ eller Janssen. For oss er det nemlig nokså opplagt at gevinsten ved vaksinene langt overstiger risikoen. Tall fra Storbritannia viser så langt ett tilfelle av alvorlig blodpropp pr. 250 000 vaksinerte med AZ, hvorav omtrent en fjerdedel har fått fatal utgang. Dette er vel og merke totalt sett, slik at risikoen for f.eks. middelaldrende menn trolig er enda lavere.

Merk også – for det andre – at ved å ta vaksinen, beskytter ikke den vaksinerte bare seg selv. Han (eller hun) gir også et lite bidrag til beskyttelsen av befolkningen generelt, inkludert dem som ikke ønsker å ta denne risikoen. Alt tyder på at vaksinene ikke bare gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men også mot å spre viruset. Jo flere vaksinerte, jo vanskeligere er det for viruset å finne nye verter.

les også Johnson & Johnson utsetter utrullingen av vaksinen i Europa

For det tredje vil det føre til et betydelig antall ekstra covid-dødsfall, og flere alvorlig syke, dersom vaksinasjonen forsinkes med opptil flere måneder. De økonomiske, sosiale og psykiske konsekvensene av enda flere måneder uten mulighet til å leve normale liv kommer i tillegg til dette.

Mot dette ser det for det fjerde ut som myndighetene frykter at utrulling av disse vaksinene kan svekke tilliten til selve vaksinasjonsprogrammet. Det er i så fall alvorlig, i og med at vi alle er avhengig av at så mange som mulig velger å la seg vaksinere. Men blir virkelig skepsisen mot å ta Pfizer- eller Moderna-vaksinen større av at andre tilbys AZ eller Janssen?

Et femte spørsmål det er nærliggende å stille, er i hvilken grad helsemyndighetene bør tilkjennes retten til å ta slike beslutninger på vegne av oss som myndige borgere. Generelt gjør åpenbare kompetanseforskjeller at dette i mange tilfeller er fornuftig. Men det er knyttet risiko til all medisinsk behandling, og dersom denne risikoen er kjent, er det i dette tilfellet neppe opplagt at vi bør nektes muligheten til å ta informerte valg.

Derfor er det fristende å antyde at AZ, Janssen og tilsvarende vaksiner bør tilbys, naturligvis ledsaget av mest mulig oppdatert informasjon om mulige bivirkninger. Det må naturligvis være høyst frivillig å ta dem, og de bør trolig kun tilbys den delen av befolkningen som ser ut til å ha ekstra lav risiko for bivirkninger, men desto større risiko for alvorlig forløp av Covid-19.

Merk at en slik løsning er gunstig for alle: Den som vaksineres, tar en informert, men svært liten, risiko, men forsikrer seg langt på vei mot den langt større risikoen for å bli alvorlig syk av Covid-19. Noen få intensivpasienter med blodpropp må i så fall påregnes, men trolig langt færre enn tilfellet vil bli som følge av at pandemien strekker ut i tid på grunn av forsinket vaksinering.

De som ikke vil ta vaksinen, har ingenting å tape på at andre tar den. De oppnår tvert imot bedre beskyttelse som følge av flere vaksinerte. Og sist, men ikke minst: En AZ- eller Janssen-vaksine til en velinformert frivillig kandidat, frigjør en Pfizer- eller Moderna-vaksine til en annen.

Jeg stiller meg gjerne først i køen.