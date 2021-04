Kommentar

Ingen opplagt sak

Av Yngve Kvistad

SETTES IKKE FRI: Viggo Kristiansen anker Borgartings avvisning av søknaden om prøveløslatelse. Foto: Fridtjof Nygaard

Å løslate Viggo Kristiansen er ikke en naturlig konsekvens av beslutningen om å gjenåpne Baneheia-saken.

Det mener Borgarting lagmannsrett. At de tre dommerne i lagmannsrettens ankeutvalg har brukt flere uker på å vurdere om den draps- og voldtektsdømte 41-åringen kan settes fri, uttrykker at avgjørelsen har vært svært vanskelig.

Dette er på ingen måte noen opplagt sak, for igjen er vedtaket fattet under dissens.

Først delte gjenopptakelseskommisjonen seg. Beslutningen om å gjenåpne Agder lagmannsretts dom, splittet kommisjonen i to.

Blant annet stemte lederen, Siv Hallgren, mot. Som advokat Cato Schiøtz skrev i en kronikk i Aftenposten, er det derfor rimelig å anta at kommisjonens sekretariat innstilte på avslag.

Dette har også vært ett av statsadvokatens argumenter for ikke å etterkomme Viggo Kristiansens begjæring om prøveløslatelse.

Ikke uventet reagerte Kristiansens advokater på det. Ifølge dem er hovedregelen umiddelbar løslatelse når en straffesak gjenåpnes. De bedyret dessuten at domfelte har åpenbare motiver for ikke å begå kriminalitet dersom han ble satt fri.

Viggo Kristiansen vil nå ta ankeutvalgets avslag til Høyesterett.

Borgartings avgjørelse ble fattet med to mot én stemme. Flertallet viser til at gjenopptakelseskommisjonen ikke nødvendigvis utelukker Kristiansen som gjerningsperson. De mener videre at hensynet til samfunnsvernet taler mot løslatelse nå.

Det er et syn som sammenfaller med Kriminalomsorgens oppfatning. Etter å ha vurdert Viggo Kristiansens mentale helse, og observert hans gjøren og laden bak murene på Ila fengsel og sikringsanstalt, frykter Kriminalomsorgen gjentakelsesfare.

Uavhengig av gjenopptakelseskommisjonens langvarige behandling av Baneheia-saken og utfallet der i februar i år, har det også pågått en løpende vurdering om Kristiansens forvaringsdom.

Bare dager før beslutningen om å gjenåpne saken ble kjent, anbefalte Kriminalomsorgen i en separat rapport at forvaringen burde forlenges med fire nye år. Faren for gjentakelse var stor, lød konklusjonen.

Samtidig ble Rita Lyngved og Kjersti Lyngstad oppnevnt som rettspsykiatrisk sakkyndige. Ettersom Viggo Kristiansen har nektet å snakke med Kriminalomsorgen, har de to hatt flere samtaler med ham. NRK erfarer at rettspsykiaterne mener han ikke er moden for umiddelbar løslatelse, men at han heller kan overføres til et fengsel med lavere sikkerhet.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i sine grundige drøftelser av Kristiansens sak kommet frem til at det foreligger nye omstendigheter som «synes egnet til å føre til frifinnelse», som det heter.

De sakkyndige og Kriminalomsorgen har like fullt ment at spørsmålet om prøveløslatelse også må ta hensyn til gamle omstendigheter.

Selv om man legger til grunn at Viggo Kristiansen ikke var delaktig i Baneheia-drapene, har han tilstått å ha stått bak gjentatte overgrep mot et annet barn. Dette vedgikk han i retten. Det er også et faktum at han i 2009 fikk en tilleggsdom for drapstrusler mot en fengselsbetjent.

Fengselsansatte får nok høre litt av hvert av trusler fra innsatte, så når Asker og Bærum tingrett avsa skjerpende dom, var det ut fra en vurdering av Kristiansens oppførsel overfor omgivelsene. Selv hevdet Kristiansen at det han hadde sagt om hva han aktet å gjøre med den ansatte når han kom ut, kun var ment i en «humoristisk og sarkastisk tone». Det var i så fall en morsomhet som slo dårlig an hos tingretten.

Dommerne i Borgarting som har vurdert løslatelsesbegjæringen har i dette tilfellet ikke funnet det riktig å la tvilen komme Viggo Kristiansen til gode. Slik flertallet ser det, innebærer ikke vedtaket i gjenopptakelseskommisjonen at domfelte må settes fri inntil en eventuell ny rettssak konkluderer annerledes. Det er en beslutning som vil komme til å skape prinsipiell debatt.

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. Og som hans advokater og støttespillere like lenge har minnet offentligheten om: Det finnes heller ingen direkte fellende beviser som entydig kobler ham til åstedet på det tidspunktet de uhyrlige overgrepene mot to små jenter fant sted.

Med dette som bakteppe har Kristiansen heller ikke søkt om prøveløslatelse på et tidligere tidspunkt, noe han kunne gjort allerede i 2010. Ifølge ham selv ville en slik søknad implisere at han akseptere dommen.

Om fem måneder har Viggo Kristiansen uansett sonet ferdig forvaringsdommen. Parallelt med Borgartings vurdering av løslatelse nå, har Asker og Bærum tingrett på sin side vurdert kravet om forlenget forvaring. Hvis Kristiansen var blitt løslatt, ville dette blitt frafalt.

Hva som videre skjer, er på ingen måte opplagt. Høyesterett kan gi Kristiansens medhold. Da stilles også forvaringsspørsmålet i nytt lys.

Hvis politi og påtalemakt deretter skulle konkludere med at det synes vanskelig å gjennomføre en ny straffesak med domfellelse som sannsynlig resultat, er Viggo Kristiansen en helt fri mann med et helt annerledes rulleblad enn for 21 år siden.

Det lukker i så fall et dramatisk kapittel i boken om Baneheia-saken. Men åpner mange nye.