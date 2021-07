Leder

Endelig slutt på unødvendig engangsplast

SLUTT PÅ PLASTBESTIKK. Dette er siste uken det er lov å selge engangsbestikk og sugerør av plast i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nå er det slutt på salg av flere typer engangsplast. Det er et lite, men viktig skritt mot renere hav.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det tar naturen opp til 200 år å bryte ned et sugerør i plast. Det finnes 8 milliarder sugerør liggende på strender rundt om i verden.

Med det i mente er det bare å feire. At det fra og med lørdag 3. juli er forbudt å selge sugerør og andre typer engangsplast både i Norge og i EU.

Selv om vi her hjemme er flinke med avfallshåndtering, sammenlignet med mange andre land. Så er det ingen i verden som trenger slike sugerør, som er grisebillig for oss, men svindyre for miljøet.

så sant det ikke er medisinsk nødvendig.

Annet som forsvinner av engangsplast er bestikk, tallerkener, ballongpinner, rørepinner, Q-tips, matbeholdere, drikkebegre og drikkeemballasje av isopor.

Forbudet er overmodent. Folk flest klarer ikke å erstatte plastsugerør med pappsugerør på egen hånd. I grunn en liten bagatell, men av stor betydning for reduksjon i forsøpling av naturen, og særlig havet.

For i England var det slutt på engangsplasten allerede i oktober i fjor. Før den tid er det anslått at briter brukte 4,7 milliarder sugerør, 316 millioner rørepinner og 1,8 milliarder bomullspinner årlig.

Tall fra 2015 viser at verden kaster over 200 millioner tonn med engangsplast årlig. Åtte til 12 millioner av dette havner i havet. Hvert eneste år. Dersom intet blir gjort vil vi sitte med 12 milliarder tonn plastavfall på søppelfyllinger og i naturen innen 2050.

Både effekten og symboleffekten av sugerør-forbud er derfor stor. Det handler om å bli mer oppmerksom på konsekvensene av våre valg over tid. 20 prosent av all oljeutvinning går til produksjon av plast. Bruken av billig engangsplast har vært hensynsløs og økende fra år til år.

70 prosent av all havforsøpling i EU består av de ti mest brukte engangsproduktene, i tillegg til fiskeriutstyr.

Her hjemme har utfasing av engangsplast pågått over lang tid. Og vist at vi gjerne kan la oss irritere over papp-sugerør som smuldrer i kontakt med væske. Men at vi enten blir vant til det, eller kvitter oss helt med vanen. Det som er sikkert er at vi er nødt til å endre forbruksmønsteret, skal vi hindre at dyrelivet i havet kveles eller forgiftes til døde av plast og mikroplast på avveie.

Kystnasjonen Norge har over år vært en sterk pådriver i arbeidet mot forsøpling av verdens hav.

Det er et riktig, naturlig og viktig skritt at vi også her til lands forbyr produkter vi helt klart klarer oss uten.