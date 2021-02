FEIRER I DAG: – Vi som er samisk ungdom i dag er egentlig akkurat som alle andre ungdom i Norge, bare at vi har en litt annen bakgrunn, skriver Elle Rávdná Näkkäläjärvi. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Samenes nasjonaldag er en festdag!

Jeg håper 6. februar kan være en festdag hvor samer og nordmenn kan legge til side de fordommene vi kanskje har, og heller feire og synliggjøre den samiske kulturen sammen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (20), samisk veiviser

Gjennom oppveksten har jeg egentlig feiret 6. februar på nesten samme måte som 17. mai. Den har iallfall føltes lik ut; jeg har tatt på meg kofte, spist god mat og feiret sammen med venner og familie.

Noe som var ekstra spesielt, var et år jeg feiret dagen i Oslo. I en by hvor jeg vanligvis ikke ser så mye samiske elementer, var det plutselig mange koftekledde. Jeg kjente ikke nødvendigvis alle jeg så, men mens vi stod på hver vår side av veien og utvekslet et blikk, så fikk jeg en følelse av samhold og felleskap.

Det er egentlig først i senere tid at jeg har begynt å tenke over hva denne dagen egentlig betyr.

Samenes nasjonaldag handler om mangfold. Vi lever jo faktisk i et flerkulturelt samfunn, og 6. februar er en dag hvor vi samer får vise ekstra synlighet og stolthet. Det er heller ikke en festdag bare for samer, men heller en dag hvor vi sammen får feire samisk kultur og mangfold.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

les også Sterke historier fra samer strømmer inn til sannhetskommisjon

Det er også en dag hvor vi kan stoppe litt opp. Jeg har lært at når jeg går ute i naturen må jeg stoppe for å se meg tilbake. Dette er for å se hvor jeg kom fra, og hvordan jeg finner veien tilbake. På samme måte er kanskje denne dagen en sånn dag, hvor vi kan huske på hva vi har gått gjennom så vi også vet hvor våre neste steg går.

6. februar 1917 samlet Elsa Laula Renberg samer fra hele Norge til det første samiske landsmøtet. De skulle snakke om blant annet den store tilflyttingen av bønder, som tok fra deres beitearealer.

I dag, i 2021, snakker vi fortsatt om de sammen tingene. Det handler om inngrep i reinbeiteområder, som gruver, vindmølleparker og kraftlinjer. I dag snakker vi i tillegg om noe annet, nemlig hets og rasisme mot samer.

Vi som er samisk ungdom i dag, er egentlig akkurat som alle andre ungdom i Norge, bare at vi har en litt annen bakgrunn.

Vi har også Levi’s jeans, er Manchester United-supportere og ser på Førstegangstjenesten. Så har vi i tillegg kofter, noen av oss snakker samisk og har samisk identitet.

les også Hvorfor skal samene ha en egen nasjonaldag?

Likevel er det sånn at mange samer fortsatt opplever hets.

I desember i fjor opplevde Ann-Marie Dorph å bli hetset på bussen i Tromsø. Hun fikk høre at hun ikke skulle snakke samisk, for samer hørte ikke til der.

Historien ble delt på nettet, som skapte reaksjoner. Blant annet delte kulturminister Abid Raja saken, og sa at slike historier ikke hører hjemme i 2020. Det ble også starten på en kampanje mot samehets i Tromsø, men også hele landet.

Et annet eksempel er når en 50 år gammel mann kommenterte hatefulle ytringer under et Facebook-innlegg.

«Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1, 30 og lokter bål.»

Mannen ble dømt, og straffen ble 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot, noe som ble en stor seier for samer i Norge.

Sånne holdninger hører virkelig ikke til i vårt samfunn i dag, vi skal ha kommet lengre enn det.

Vi lever i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Jeg håper at 6. februar kan være en festdag hvor samer og nordmenn kan legge til side de fordommene vi kanskje har, og heller feire og synliggjøre den samiske kulturen sammen.

De siste dagene har jeg hatt ISÁK sin sang «Roasut» (Stormer) på repeat. I den finner jeg en påminnelse om at våre forfedre har klart seg til tross for motgang, og om vi er mange nok, så gjør vi også det.

Det kommer en ny dag i morgen, og da må vi kjempe videre for å sammen skape den fremtiden vi ønsker.