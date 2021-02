TRANSDEBATTEN: – Det er ikke rart at disse stadige avis-debattene preges av alle andre enn transpersoner selv, skriver Karoline Skartveit. Foto: PRIVAT

Debatt

Trans er ikke smittsomt

Det blir utrolig vanskelig å diskutere trans når hele grunnlaget for debatt er forfalsket.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KAROLINE SKARSTEIN, student

For 40 år siden da verden sto midt i en Aids-epidemi og mengder av unge døde, argumenterte man også med at homofili var noe som smittet sosialt. At ingen egentlig var homofil, man bare ble lurt til å tro det. Det er skremmende at den samme retorikken brukes mot transpersoner i dag og at den i tillegg stemples som «moderat».

Det er den ikke.

les også «25 under 25»: Transdebatten: – Nokon prøvde å få meg sparka for å ytre meg

29. januar skriver Gunhild Haustveit at «Det finnes ein studie der 66 prosent av jentene som blei trans var del av ein vennegjeng der flere blei trans ca. samtidig». Hun hevder så at det å late som at tallene ikke stemmer, ikke er å kjempe for transrettigheter.

Rapporten hun viser til er basert på en spørreundersøkelse gjort blant en liten gruppe foreldre. I dette skjemaet er det spurt om barnet deres også har venner som er trans, og da har 66 prosent svart at det har de. Det er ikke det samme som at trans er smittsomt.

I en korreksjon av teksten skriver også forfatteren bak rapporten at den ikke kan brukes til noe annet enn å forme hypoteser rundt diverse spørsmål. Og at rekrutteringen av respondenter også ble kuppet av den ikke fullt så «moderate» anti gender-bevegelsen, at det påvirker resultatene. Hun har i tillegg selv registrert at rapporten misbrukes nettopp slik den misbrukes av Haustveit.

les også Transdebatten: – Hun bruker kilder som er regelrett transfobiske

VG er gjort oppmerksom på korreksjonen, men i stedet for å rydde opp lar de artikkelen hennes stå med åpenbar farlig feilinformasjon.* Det er dårlig redaktørhåndverk, og det blir opp til leseren å kontrollere om det som serveres som vitenskap i VG faktisk stemmer. Og på denne måte spres ideer og fordommer som transpersoner må kjempe mot hver eneste dag.

Det blir utrolig vanskelig å diskutere trans når hele grunnlaget for debatt er forfalsket. Og da er det heller ikke rart at disse stadige avis-debattene preges av alle andre enn transpersoner selv.

*Det er lagt inn to lenker i Haustveits tekst til kritikken av kildebruken hennes (red.anm.)