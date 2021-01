En elendig start på helgen

Leder

LOCK DOWN: Skoler, barnehager og kjøpesenter er stengt i Nordre Follo. Foto: Torstein Bøe

En mer smittsom mutant har fått spre seg i tre uker uten at den ble oppdaget.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var i Kent i Storbritannia de i fjor høst oppdaget en ny variant av coronaviruset. Den har spredd seg siden september, og en ny lock down forhindret ikke at smitten gikk opp. Årsaken er mest sannsynlig at varianten har en rekke mutasjoner som gjør den mer smittsom.

Det er denne mutanten som fredag ble påvist i Nordre Follo, hvor den har spredd seg siden 3. januar. På forhånd hadde Norge påvist 20–30 tilfeller. Men alle disse kom med reisende og så ut til å være isolert.

Problemet nå er at vi har å gjøre med villsmitte, og det i folkerike områder i virusets kjerneområde i Norge.

TOMT PÅ SKI STORSENTER: Kun matbutikker holder åpent i Ski. Foto: MATTIS SANDBLAD

Som om ikke det var nok, sa britenes statsminister Boris Johnson fredag at varianten også kan være mer dødelig, noe ekspertene lenge har trøstet oss med at den ikke er.

Det er sannsynligvis umulig å holde mutanten ute. Den er påvist i rundt 60 land, og Norge får daglig reisende fra land som ikke engang sjekker om de har varianten.

Men det går an å holde spredningen av den nede så lenge som mulig, slik at vi får vaksinert flest mulig før viruset er over alt.

Norge trenger raskt høyere kapasitet for å undersøke om vi har med mutanten å gjøre. Det sies at vi er tredje best i Europa på dette. Men vi sjekker åpenbart ikke nok. Årsaken til at tilfellene ble oppdaget nå er sannsynligvis fordi spredningen kommer fra et sykehjem hvor man tester folk ofte.

Når det likevel så lang tid å påvise varianten i Nordre Follo, forklarer FHI dette med kø på laboratoriet.

Den køen kan vi ikke ha lenger nå som vaksineringen er i gang og faren for uheldige mutasjoner øker. Disse må oppdages og isoleres. Og samtidig må vi få fart på vaksineringen.

På en hasteinnkalte pressekonferansen i Nordre Follo, sa ordfører Hanne Opdan (Ap) at hun hadde fått faglige råd bare syv minutter før hun stengte alle barnehager, skoler, skjenkesteder, bingohaller, svømmehaller og treningssentre.

Og fredag kveld kom regionen til enighet om koordinerte tiltak.

Det er tøft med stengte skoler og barnehager. Dette er tiltak som må være mest mulig begrenset. Men myndighetene gjør rett i å ta dette alvorlig.

For det skal godt gjøres om dette viruset ikke har spredd seg til de omkringliggende kommunene i de ukene vi lot det gå uoppdaget.

Erna Solberg sa i romjulen at Norge risikerer full nedstenging om mutanten spres her. Helsedirektoratet mener den kan føre til at intensivkapasiteten vår er sprengt på 4–5 uker. Nå er mutanten her. Hadde vi ikke hatt vaksine nå, ville dette sett helsvart ut.