Kommentar

Den menneskelige rusen

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Morten Mørland

Rus er også gledesrus.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I den helt vidunderlige danske filmen «Druk» (norsk: «Et glass til»), går det virkelig ille med en av de fire, mannlige hovedkarakterene. Bakteppet for tragedien er at de fire, alle middelaldrende og resignerte skolelærere, bestemmer seg for å teste ut psykiater Finn Skårderuds muligens ikke altfor alvorlig formulerte «teori» om at vi mennesker er født med en halv (alkohol-)promille for lite.

De fire går vitenskapelig til verks og drikker dagen lang for å opprettholde promillen, før de korker flasken klokken åtte på kvelden, for ikke å bli dårlige dagen etter når drikkingen skal ta til igjen. Dagdrikking, altså, og de fire, med danskenes evig-karismatiske superstjerne Mads Mikkelsen i spissen, merker raskt effekten av spiritusen.

De blir morsommere, mer kreative, mer elskelige, kort sagt: De får livsgnisten tilbake. Mads mumler: «Det er lenge siden jeg har hatt det så bra. Det skjer et eller annet. Også når jeg er edru.»

les også Filmanmeldelse «Et glass til»: Fabelaktige fylliker

Oppildnet av eksperimentets fruktbare konsekvenser, bestemmer de seg for å dra på litt til («jeg tror det er mer å hente», erklærer den yngste i gruppen). Fra relativt moderate 0,5 til det mer radikale én promille. De vil oppsøke det de kaller «tenning»: «Et punkt etter 7–10 enheter der der man enten blir trøtt og går hjem, eller blir rastløs i munnen – og mer vil ha mer.»

Det sklir ut nokså raskt, lettrus blir til tungfyll, og alkoholens iboende lummerhet kommer til syne, først som komedie, så som kullsort tragedie. For en av dem går det altså riktig ille, og vi skjønner tidlig hvem av dem som ikke har det i seg, altså evnen til å kontrollere beruselsen. Alle har de sine skjeletter i skapet, men for det mest sårbare leddet i kjeden ender beruselsen i forfallet, i tråd med Chestertons kjente sentens: «Gå til glasset med din glede, men ikke til flasken med din sorg.»

Filmens instruktør Thomas Vinterberg – ja, han som på 90-tallet ga oss den mesterlige «Festen» – overforklarer ingenting, og grunnene til at det går som det går er ikke uttalte, heldigvis, for livet er komplekst og enkle årsak-virkning-forklaringer er en sjeldenhet i denne veven av hendelser vi kaller verden.

Men den allerede tungt prisbelønte filmens geniale grep er at den ikke dveler ved det tragiske, tvert i mot. Tragedien er som en innskutt bisetning i en hovedfortelling om menneskets behov for glede og letthet. Filmen ender da også i en allerede ikonisk scene, der ung og gammel blir til ett i en gedigen feiring av Livet, Gleden, Lykken og Rusen.

For meg ble det umulig å holde tårene tilbake. Ikke fordi den triste bisetningen er virkelig trist, men fordi Vinterberg, Mikkelsen og de andre tillater seg å feire nettopp beruselsen, både konkret og som metafor.

STJERNE: Mads Mikkelsen i Thomas Vintebergs «Et glass til», som nylig ble nominert til Golden Globe. Foto: Henrik Ohsten

les også Netflix dominerer nominasjonene til Golden Globe

Jeg har, må jeg innrømme, aldri forstått avhold som livsregel. Hvorfor er rusen tabu innenfor visse religioner, kulturer og miljøer? Er det fordi den kan føre til kortspilling (eller hvordan var det der nå igjen)? For meg er det ingen tvil om at den vestlige moderniteten og dens fremskritt handler om våre liberale verdier, også når det kommer til rus. For rusen gjør oss hele. Den tempererer oss.

Ja da, det er enorme unntak fra den regelen, og for mye rus kan lede enhver inn i mørket, men den vanlige, passe fornuftige, halv-kontrollerte rusen er en velsignelse. For Skårderud, om det ble skrevet på spøk eller ei, har da vitterlig et poeng. Mange av oss lar seg styre av komplekser eller behov for selvkontroll, og mer energi går til å prosessere kompleksene enn å være helt og fullt tilstedeværende i eget liv.

Rusen blir dermed ingen virkelighetsflukt, men en virkelighetsforsterker. For meg har den en frigjørende effekt. Jeg senker skuldrene. Blir lett og varm. Jeg tror nesten ikke at jeg hadde klart meg uten.

Og iallfall ikke nå som viruset har satt livet på vent og dagene er så forutsigbare at det knapt er mulig å skille dem fra hverandre. Alt går i ett, men likevel gleder jeg meg til fredag, selv om det knapt er forskjell på helg og ukedager lenger, for da drikker jeg. Ikke så mye, og mindre enn før, men nok til at det er et høydepunkt, noe å se frem til, et lite pusterom etter enda en lang uke seilende på corona-hverdagslivets sakteflytende elv.

les også Voldsom vekst i Vinmonopolets salg: – Det er et tydelig geografisk mønster

La meg understreke igjen: Rus er ikke bare gledesrus. Rus er farlig. Ifølge ferske tall fra de hardt prøvede britiske øyer steg antallet alkoholrelaterte dødsfall med over 16 prosent fra 2019 til 2020. Coronaisolasjonen er tung å bære for mange, og glassene fylles. Det er ingen grunn til å romantisere rusen som sorgdemper eller (dårlig) venn i nøden. Som den store amerikanske låtskriveren Jimmy Webb synger med advarende røst: «Keep drinkin' that ol' Jack/You're gonna end up under a train.»

Men det gjør da heller ikke Vinterberg, Mikkelsen og resten av «Druk»-teamet. De skjuler ikke fornedrelsen, men fokuserer ikke på den. For nettopp i disse tider, når alt er satt på vent og optimismen raskt blir avløst av nye dysterheter, er behovet for avbrekk og glimt av ekstase en overlevelsesmekanisme. Rus er så mangt, og det trenger ikke å handle om de glade dråper. Å tenke seg coronatiden uten fotballkamper, idrettsarrangementer, TV-serier og andre former for stimuli er nær en umulighet. For ikke å snakke om turene med hunden, den gryende vårsola, skiekskursjonene i marka og på fjellet. Vi trenger dem alle.

Så skål for livet og for at virusets olme grep forhåpentligvis snart letter som morgendisen. Da skal vi feste. Som det står skrevet over utgangsdøren i en av Københavns klassiske buler: «Livets glade gutter tar alltid én til.»

Vel, ikke nødvendigvis et glass til. Men se filmen. En ode til gleden, midt i mørketiden.