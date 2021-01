ROSER BEREDSKAPEN: – Jeg er imponert og stolt over å se hvor godt beredskapen og samvirket fungerte. Til alle som var involvert i redningsarbeidet, takk for innsatsen, skriver Monica Mæland. Foto: Tomm W. Christiansen

Debatt

Takk for livreddende innsats

Kvikkleirskredet i Gjerdrum er en nasjonal tragedie der ti personer er omkommet. Mange mennesker har mistet alt de har. Det skal vi aldri glemme. Samtidig ble gjort et utrolig redningsarbeid der mange hundre mennesker fra ulike etater gjorde sitt ytterste for å redde liv.

MONICA MÆLAND, justis- og beredskapsminister (H)

Onsdag 30. desember klokken 03:59 gikk alarmen. Øst politidistrikt mottok melding om et skred i Gjerdrum. De neste timene ble en svært omfattende redningsaksjonen igangsatt.

Lokal redningssentral ble etablert. Kommunen etablerte kriseledelse kort tid etter at skredet gikk. Alle nødetatene var på plass med betydelige ressurser før det var lyst.

Jeg var selv tilstede på Gjerdrum onsdag 30. desember, sammen med statsministeren. Vi besøkte kriseledelsen og de evakuerte.

Jeg vil aldri glemme det som møtte meg.

KATASTROFE: Justisminister Monica Mæland besøkte Gjerdrum 30. desember. – Jeg vil aldre glemme det som møtte meg, skriver hun i denne kronikken. Foto: Jil Yngland

Vi stod midt i en katastrofe. Mennesker som har mistet hus og hjem og som ventet på svar om sine nærmeste. Fortvilelse for et lokalsamfunn som vil måtte leve med raset og ødeleggelsene i mange år. Noen vil leve med tapet av sine nærmeste for alltid.

Samtidig var jeg vitne til et utrolig redningsarbeid som var igangsatt kort tid etter at raset var gått og som skulle pågå i mange døgn.

Innsatsen var stor, den var igangsatt tidlig, og den så ut til å være velkoordinert – til tross for at forholdene var svært krevende.

Ustabile forhold i nærheten av skredgropa og fare for nye ras var hele tiden en risiko for redningsmannskapet som gikk inn i området.

Helikopterressurser spilte en viktig rolle, særlig tidlig i hendelsen.

Et politihelikopter startet søk først på grunn av kortere flytid fra politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo. Sea King redningshelikoptre fra Rygge var også tidlig på plass og heiste opp mange personer fra skredgropa.

Et av de nye SAR-Queen redningshelikoptrene fra Sola ble umiddelbart sendt til området. Senere ble enda et politihelikopter satt inn i aksjonen. To Bell-helikoptre fra Rygge ble også sendt til Gjerdrum for å bistå redningsetatene, og helikopter fra Luftambulansen bidro.

Svært mange beredskapsaktører var i aksjon.

Fysisk nede i skredgropa – «rød sone» – var det særlig mannskaper fra brann- og redningsvesenets urbane søk og redningsgruppe, såkalte USAR-team, redningsmenn fra redningshelikoptrene og politiets redningshunder som var de fremste innsatsaktørene.

Bak frontlinjen og utenfor skredgropa ble det også mobilisert. I tillegg til politi, brann- og redningsvesen og helsepersonell, var blant annet Sivilforsvaret, Heimevernet, Forsvaret og Norges Vassdrags- og Energidirektorat på plass med sine ressurser.

Droner ble aktivt benyttet under hele aksjonen til å lyse opp og finne folk, og spesialister fra både Forsvar og politi bidro til å analysere bilder og tolke data.

En rekke frivillige beredskapsorganisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp har hatt masse mannskaper i området.

På slutten av aksjonen bisto Forsvarets ingeniørbataljonen med en brolegger inne i selve skredområdet.

Kommunens krisestab og ansatte har ledet kommunens omfattende krisehåndtering, og sørget for ivaretagelse av evakuerte og pårørende.

Vi har vært vitne til en liten kommune som har mobilisert uante krefter for å håndtere en altfor stor naturhendelse på en måte det står stor respekt av.

Vi har sett at hele lokalsamfunnet stiller opp, og at nabokommuner hjelper til da krisen rammet. Nabo hjelper nabo. Redningstjeneste i Norge er i tuftet på dette, at vi bryr oss om hverandre.

Søk etter savnede og redning av overlevende pågikk frem til tirsdag 5. januar kl. 15 da redningsaksjonen ble avsluttet. Det var da over seks døgn siden raset var gått.

Mange ble reddet. Men ti personer omkom i hendelsen. Når dette skrives, er syv av de omkomne funnet. Søk etter tre antatt omkomne fortsetter.

Flere hundre personer er evakuert fra sine boliger, og mange hus har rast ut. Det er fortsatt en risiko for at flere hus kan rase ut.

Når denne hendelsen er avsluttet, skal vi selvfølgelig gjøre en grundig evaluering av redningsarbeidet. Det er en viktig del av alt beredskapsarbeid. Det finnes alltid noe vi kan bli bedre på.

Førsteinntrykket er likevel at redningsberedskapen var god, redningsledelsen fungerte, kommunens kriseledelse og beredskap fungerte, og samarbeidet mellom alle aktørene fremstår godt.

Også denne gang synes det som om ressursene fant hverandre. Vi så en lignende rask og velkoordinert innsats da skipet Viking Sky havarerte utenfor Hustadvika.

Midt i alt det vonde som dette raset forårsaket, så fikk vi en bekreftelse på hvor flinke og modige mennesker vi har og at vi har en redningsberedskap som fungerer i kriser.

Jeg er imponert og stolt over å se hvor godt beredskapen og samvirket fungerte.

Til alle som var involvert i redningsarbeidet – takk for innsatsen.