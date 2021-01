BLIDT BESØK:– De virket alltid så glade, der de sto med batikkbukser og holdt rundt de små, stakkarslige, hjelpeløse barna, skriver Nadya Tahir (21). Bildet viser det britiske bandet Girls Aloud på veldedighetsbesøk i Sør-Afrika. Foto: REX / REX (illustrasjonsbilde)

«25 under 25»: Bistand med bismak

At ens hvite hud og vestlige tilhørighet blir selve symbolet på tillit og troverdighet er bekymringsverdig og trist.

NADYA TAHIR (21), student ved UiO

Så lenge minnet strekker til har jeg tilbragt somrene i Tanzania.

Landet anses å være et av de politisk mest stabile på det afrikanske kontinentet. Landet med det indiske hav som nabo preges av både fremgang og usikkerhet.

Tanzania er en av Norges viktigste samarbeidspartnere innen bistand, med stort vekstpotensial i alle former. Minnene av unge, hvite og solbrente bistandsarbeidere som bærer ukjente småbarn som om de var deres egne står støtt.

De virket alltid så glade, der de sto med batikkbukser og holdt rundt de små, hjelpeløse barna.

I fjor høst begynte jeg selv å studere utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo. Med mine mange somre i Tanzania i mente var skepsisen stor. Jeg gikk inn med et kritisk blikk.

Gitt mine tidligere opplevelser med selvgode bistandsarbeidere i batikkbukser og fargerike øredobber, var det kanskje ikke så rart.

Jeg hadde fordommer, og mange av dem ble bekreftet.

Normen var tilsynelatende en tilværelse full av besserwissere, som oppførte seg som om de hadde doktorgrader i utvikling etter å ha tilbragt tre måneder i et såkalt underutviklet land.

STUDENT:– Jeg hadde fordommer og mange ble bekreftet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Privat

Mange av samtalene dreide seg om manglende infrastruktur, korrupsjon og fattigdom. Konklusjonen var enkel: Vi må bare hjelpe dem!

Fordi det er jo det bistand lenge har handlet om: «oss og dem».

Hvordan kan vi, med all vår vestlige ekspertise, redde det falleferdige globale sør fra dystopiske samfunn der urett finner sted?

Med et eksemplarisk oljeeventyr og et pulserende og levende demokrati de fleste bare kan drømme om, er det jo liten tvil om at vi har oppskriften på suksess.

Kanskje er det nettopp denne selvtilliten, kombinert med manglende forståelse for det eksisterende, som gjør at vi mister bakkekontakten, og som står i veien for utvikling?

Frilansjournalist Anne Håskoll-Haugen skriver i Bistandsaktuelt om sine opplevelser av å være hvit i bistandsbransjen, og hvilke deilige privilegier som medfølger.

Det var forfriskende lesning.

Forfatteren berører noe få innen bransjen vil snakke om. Det skrives om hvordan vestlige, hvite ansatte ofte får goder de lokalt ansatte bare kan drømme om.

Privatsjåfører i skuddsikre biler, sjampanjefester på takterrasser i byens fineste strøk, og en lønn som ikke er til å snakke ned om. Håskoll-Haugen skriver om skillet mellom «de lokalt ansatte», og hvordan det egentlig bare betyr de som ikke er hvite i huden.

De andre. De trengende.

De som egentlig ikke kjenner til mottakerlandets utfordringer, og som sårt trenger hjelp fra store, anerkjente ikke-statlige organisasjoner med deres blendahvite stab med begrenset kunnskap om samfunnet de nå bor i.

I podkasten In Pursuit of Development med professor Dan Banik snakker administrerende direktør i Adeso, Degan Ali, om hvordan bistandsverdenen sårt trenger en omstrukturering sett i lys av Black Lives Matter-bevegelsen.

Parallellen er både interessant og viktig.

Det settes spørsmålstegn ved hvorfor det altfor sjeldent er de lokale aktørene som får æren for vekst, når det er de som i all hovedsak står i bresjen for utvikling i alle dens former.

Dette er uheldig, og skaper et unødig splid som ikke gagner samarbeidet om utvikling. At ens hvite hud og vestlige tilhørighet blir selve symbolet på tillit og troverdighet er bekymringsverdig og trist.

Selv vet jeg at dette er høyst reelt.

Jeg ser det hver gang jeg er i Tanzania. Det er disse privilegiene som er bærebjelkene og selve fundamentet til forskjellene i bistandsbransjen. Og det er disse bærebjelkene vi er nødt til å bygge om.

Med batikkbukser eller ei.