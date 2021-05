Leder

Lett å forstå at lærerne er skuffet

MANGE ØNSKER Å BLI PRIORITERT: Men Erna Solberg og regjeringen har bestemt seg for å vaksinere 500 politikere, byråkrater og forskere. Foto: MATTIS SANDBLAD

Men det er ok at noen sentrale folk går foran i vaksinekøen.

Det har oppstått debatt etter at regjeringen gikk inn for å vaksinere 500 såkalte nøkkelpersonell.

Det er snakk om politikere i regjering og på Stortinget, inkluderer noen doser til Høyesterett og Slottet, samt personell i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nav.

Denne uken kommer tilbudet, i regi av Forsvarets sanitet. Og mange av mottagerne er altså unge og friske og vil dermed «snike i køen.»

Flere politikere på Stortinget har reagert og sier fra seg sin vaksinedose, blant annet Aps Torstein Tvedt Solberg, som vil gi sin vaksine til en lærer i stedet.

HELSEPERSONELL OG ELDRE FØRST: I den norske vaksineringskøen folk med bakenforliggende sykdommer, eldre og helsepersonell vært prioritert. Foto: Berit Roald

Også Utdanningsforbundet er kritisk. Til VG sier Thomas Nordgård som er fylkesleder for Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, at han er skuffet. Han reagerer på at lærere i skole og barnehage ikke har blitt prioritert i vaksinekøen. Det samme sier uvaksinert helsepersonell.

Og det er lett å forstå det. Når det gjelder lærere snakker vi om en yrkesgruppe som ikke har mulighet til å holde meteren, og som i smitteutsatte områder har vært noe overrepresentert på smittestatistikken i forhold til andre yrkesgrupper.

Det er nok flere vaksineprioriteringer som kan argumenteres for er både kloke og rettferdige, men som er vanskelig logistisk. Det er for eksempel mange flere lærere enn 500.

Å gi flest mulig lærere sprøyte nå før sommeren, vil gi dem beskyttelse når skolen er stengt. Man regner med 80 prosent beskyttelse tre uker etter første satte dose. Og da er sommerferien allerede her.

FHI viser til at de ikke har anbefalt å prioritere nøkkelpersonell, og at dette er regjeringens eget valg.

Vi forstår ubehaget med å anklages for sniking. Det var nok det som gjorde at det tok så lang tid før statsministeren og noen få statsråder endelig fikk vaksine tidligere i år.

Men vi mener det var klokt. Vi vil for all del unngå at regjeringen slås ut av et virus. Derfor mener vi også noen få nøkkelpersonell bør kunne prioriteres i denne omgangen.

I det siste har reisevirksomheten tatt seg opp igjen i politikken. Vi har hatt møter i Arktisk Råd, NATO skal samles fysisk og andre pinsedag møttes EU til toppmøte i Brussel. Der har det vært frustrasjon over trege beslutningsprosesser på grunn av videomøter.

Norge står allerede altfor langt unna der viktige beslutninger tas, i og med at vi ikke er med i EU. Dermed er vi på sidelinjen i diskusjoner som også er avgjørende for oss, som debatten i forrige uke i EU-parlamentet om vaksinepass.

Da er det enda viktigere at våre norske politikere deltar der de kan, og at vi nå kan sende medarbeidere fysisk til slike møter. Det samme gjelder sentrale byråkrater og forskere som jobber med pandemien.

Nå vil man begynne å reise igjen her hjemme og verden vil møtes igjen. Da må Norge være med.