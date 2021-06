Leder

Flå, eller bli flådd

Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Opposisjonen kjører over regjeringen og gir pelsdyrbøndene milliarderstatning. Det kan regjeringspartiene takke seg selv for.

Vedtaket om å avvikle pelsnæringen var «Frps største tap», ifølge Jon Georg Dale. Han var da landbruksminister. Mens regjeringspartner Venstre kunne notere sin største seier.

Høyre på sin side gikk med på å legge ned en næring de hadde sagt til sine velgere at de var for. Og da partiet likevel gikk med på å la Venstre få bestemme regjeringens kurs, hadde de ingen strategi for hvordan de skulle kompensere næringslivet de nå ville forby.

«Uoversiktlig» kaller Høyres landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse erstatningsordningen som Stortingets næringskomité la frem på fredag. Hva vil hun da kalle Høyres ulike kompensasjonsforslag til pelsdyrbøndene som ifølge partiets program skulle leve lenge i landet?

Men så kom Jeløya-erklæringen, der Høyre, Frp og Venstre ble enige om å «gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen», noe Stortinget sluttet seg til i 2019. Bare Sp og Ap stemte mot.

De nåværende regjeringspartiene H, V, og KrF har foreslått en erstatningsordning basert på bruksverdi. Det vil gi pelsdyrbøndene en kompensasjon på 1,2 milliarder kr.

De nåværende opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Frp har foreslått en ordning der pelsdyrbønder kan velge mellom erstatning eller såkalt gjenanskaffelsesverdi. Den kompensasjonen kan komme til å flå skattebetalerne for 3,4 milliarder kr.

Opposisjonen har også utvidet mottakernes skattefritak, og utvidet antallet bønder som er berettiget til støtte.

Vi har i utgangspunktet ment at pelsdyrhold, som en lovlig næring, ville ha bedre forutsetninger i Norge enn i mange andre land med mindre fokus på dyrevelferd.

Samtidig er pelsdyr en form for næringsvirksomhet med store etiske utfordringer. Det er ikke vanlig, men heller ikke unikt, at hele næringer endres eller opphører helt etter holdningsendringer i samfunnet. Tobakksindustrien er et annet eksempel.

Når det skjer, må næringen få forutsigelige og rimelige vilkår. Vi har allerede regler for hvordan det skal kompenseres når staten foretar inngrep som rammer borgernes eiendomsforhold. For eksempel dersom det skal legges en vei på privat eiendom. En bonde som mister gården i en slik situasjon, har krav på full erstatning.

Samme prinsipp bør gjelde pelsdyrbønder som mister livsgrunnlaget på grunn av offentlig inngripen i form av stortingsvedtak om nedleggelse av næringen.

Pelsdyrbøndene burde kompenseres i tråd med det regelverket som allerede ligger der. Når opposisjonen øker erstatningsbeløpet så kraftig som det vi nå ser, viser det enda en gang at stortingsflertallet har et urovekkende forhold til offentlig pengebruk.

Mye tyder på at regjeringens innstilling var altfor dårlig, gitt hele utgangspunktet for nedleggingen. Men opposisjonens motbud er altfor godt.

De rødgrønne burde også tenke på at det de nå gjør kan skape ubehagelig presedens hvis de skulle komme i posisjon til høsten, og selv bli nødt til å foreslå omstillinger.

Det kan bli en kostbar affære. Både økonomisk og politisk.