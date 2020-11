HARDT UT: – Støtter du den sterke siden, risikerer du å gjøre den svake enda mer sårbar, Abid. Det er dårlig ressursforvaltning, det er dårlig kulturpolitikk, skriver Bendik Hofseth om milliontildelingen til Kurt Nilsen og manager Jan Fredrik Karlsen. Foto: Rune Bendiksen, Frode Hansen, Mattis Sandblad, Tore Kristiansen

Kurt, Karlsen og kulturministeren

Abid Q. Raja, du slapp ikke bare reven inn i hønsegården – du inviterte ham inn.

BENDIK HOFSETH, musiker og komponist

«Samfunnet er en hønsegård og reven lusker» – Lars Saabye Christensen.

Kulturminister Raja har allerede gjort en stor jobb for kulturfeltet. Han har skaffet mange ferske midler i en vanskelig tid og ingen av oss er i tvil om at han drives av et ektefølt engasjement. Men kjenner han feltet godt nok til å kunne sette inn pengene der de virkelig trengs, der de kommer mest til nytte?

Raja har vært opptatt av kunsten for de mange og stilt seg på publikums side. Han vil framstå folkelig. Derfor har han også kommet tett på næringsdelen ved kunstlivet. Et søtt innslag fra Dagsnytt 18 illustrerer dette godt, når Raja «debatterer» med Kurt Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen.

De to er skinnuenige, og det ser mest ut som de var på samme fest kvelden før. De representerer samme forståelse og felles syn på musikkområdet. Det handler om utålmodige velgere (som også er konsumenter) som snart må få det de ønsker seg nå i førjulstida. Kos, musikk og samvær. Kurt og godt. «Jeg kan kick-starte gullstrupen hvis du får på plass stimuleringsordningen nå», sier Karlsen. «Ja, gi meg et par dager så kommern,» sier Raja.

Noen få dager etterpå er 13,3 millioner på bok. Som kompensasjon for at Karlsen får konsertene i gang, selv om det ikke gir økonomisk «mening». Men, mening gir det jammen nå. Karlsen har både fått økonomisk knapphet tilbake i sin forretningsmodell – de lovpålagte 200 billettene blir nå mer ettertraktet – og han får kompensasjon for alle de billettene han ikke solgte. Oppå dette ramler det inn en tilleggsgaranti om at hvis arrangementer avlyses ved ytterligere restriksjoner, kan han beholde mye av pengene selv om konsertene må avlyses.

Statsminister Solberg sier at disse 13 millionene også kommer alle underleverandører til gode. Tja, en produksjon har tilnærmet faste kostnader: lyd og lys koster nesten det samme uavhengig av hvor mange som er i salen. Dessuten, 13 millioner i pluss et sted blir fortsatt 13 millioner i manko et annet sted. Et vanlig band med fire musikere, lyd og lys koster rundt 30.000 NOK for en konsert. 13,3 millioner utgjør da normalt 442 konserter. Det ville vel satt samfunnshjulene i sving?

Søknaden til stimuleringsordningen er omtrentlig, og følger ingen krav til spesifisert budsjett. Det er en enkel mal hvor en slipper innsyn. Uansett trenger man ikke levere budsjett, kun et årsregnskap. Det er selvfølgelig mulig å be om høyeste markedspris fra leverandørene for å øke kostnadsbildet i forbindelse med en søknad til Kulturrådet.

Det ville i så fall være smart: Her gjelder ingen anbudsregler, her har vi ikke tid til kontroll – her haster det med å få gullstrupen i gang. Det er egentlig bare ett parameter som kan justeres opp i himmelen og følge den enorme inntekstrømmen: artisthonoraret. Og management-honoraret er jo et derivat av dette. Wow, du kan bestille noen nye gitarer, Kurt!

Hele vitsen med investorer er at de skal ta økonomisk risiko. Være med på nedturen hvis den kommer, ta oppturen hvis den kommer. Markedet går opp og ned, og hvem vet når man ikke lenger klarer å fylle Spektrum kveld etter kveld? Hvem vet om Kurt blir forkjøla rett før han skal på scenen? Er det virkelig blitt kulturdepartementets oppgave å sikre Karlsen fra all risiko, og være garantist for investorers profitt? Selv i coronatider skal vel departementet være garantist for de mange, for hele næringen?

Jeg er musiker. Abid Raja, du er også min kulturminister. Vi musikere er vant til å operere innen flere økonomiske soner og vi er vant til å balansere mellom disse. Vi har en tillitsøkonomi hvor penger er mindre relevant. Kanskje er det rent faglige utfordringer som gjør at vi takker ja til et oppdrag, kanskje er det fordi det er gøy, kanskje er det fordi en kollega eller venn ber om en tjeneste. Men vi er også en del av samfunnet og noen ganger er det pengene som trekker fordi vi som alle andre trenger smør på brødet.

Imponerende ordninger har kommet musikere og komponister til del i coronatiden. Noen søknader har resultert i tildelinger, andre ikke. Det virker rimelig, det er sikkert noen som har det verre og det er sikkert noen som har det bedre enn kollegaen. En vesentlig del av vår yrkeskodeks er basert på det å ta hensyn til hverandre og til helheten; å respektere andre kollegaers utfordringer og suksesser. Kunstnere flest har det bra med å skape og med å skape igjen. Vi aksepterer at denne tilbøyeligheten til å velge utvikling framfor penger er den form for luksus vi kan unne oss.

Nysgjerrighet, nyskaping og integritet. Det er vår valuta, det er det som gjør oss stolte av oss selv og av kollegaer. Vi vet vi ikke får kjøpt noe på butikken med den valutaen, vi vet at dette veldig sjelden er kompatibelt med å bli rike på gods og gull. Men, vi er veldig opptatt av at ingen andre skal kunne bli rike på det vi skaper og framfører heller.

Jeg blir moralsk på vegne av standen når noen bryter gentlemanskoden om måtehold, solidaritet og felleskap, og høster der andre har sådd. Det oppstår lett problemer når tillitsbasert økonomi og markedsøkonomi braser sammen. Det kreative felleskapets reisverk trues når noen raser inn og tilraner seg felleskapets midler. Vi i musikklivet bygger og utvikler kompetanse, nye uttrykk, altså musikken, sammen. Kurt skjønner nok dette, men er Jan Fredrik Karlsen musikalsk nok?

Tildelingen til Karlsen kan få praktiske følger, den har satt en veldig uheldig presedens. Burde det ikke vært et tak på hvor mange midler som går til hver aktør? Hvordan skal vi andre som nå har fått avlysninger oppføre oss når vi søker om erstatning? En del av vår yrkesmessige kodeks i forhold til penger er jo nettopp måtehold.

Skal vi forlate denne kodeksen og seile inn i Karlsens & co sitt farvann – ta holdegrep og vri til pengene detter ut? Beregne skyhøye honorarer og eliminere risikoaspektet? Dette innebærer i så fall et vannskille i gjeldende praksis. Tillitsbaserte ordninger kan ikke lenger fortsette som før, musikklivet må underlegges strengere kontrollrutiner, mer byråkrati vil uunngåelig følge, kunstnere må bruke enda mer tid på søknader og mindre på kunst.

Abid, du slapp ikke bare reven inn i hønsegården – du inviterte ham. Det er flott at du er på publikums side av kulturen. Det er et poeng det, deres holdninger er viktig. Men jobben din er vel å balansere publikums behov mot kulturaktørenes betingelser? Valgkampen er over nå, det er på tide å implementere, du trenger ikke å løpe etter stemmer lenger. Vi har hatt nok av kulturministere som holder på på den måten.

For å oppnå reell konkurranse mellom kulturaktørene er det like vilkår som gjelder. Det er et spill om ressurser mellom sterke og mer sårbare aktører. Det betyr ikke nødvendigvis at den ene er mer verdifull eller nødvendig enn den andre, de gjør bare forskjellige jobber. Støtter du den sterke siden, risikerer du å gjøre den svake enda mer sårbar. Det er dårlig ressursforvaltning, det er dårlig kulturpolitikk. Og det er enda dårligere næringspolitikk, for her har du i prinsippet konkurransevridd markedet i retning monopolkulturen ved å kaste subsidier etter grådige aktører som står støtt fra før.

Det er vår felles oljeformue som deles ut på denne måten. Dette er spesielt uverdig en representant for partiet Venstre som påstår å være på innovatørene, gründerne og de små og mellomstore bedriftenes side.

Publisert: 14.11.20 kl. 08:50