GRUNNRENTEN: – Vi må ikke stelle oss slik at vi knekker både optimismen og investeringslysten i Kyst-Norge, mener innleggsforfatteren. Bildet er fra laksegiganten SalMars foredlingsanlegg på Frøya i Trøndelag.

Lakseskatten: − Vi har fortsatt tid til å tenke oss om

Vi trenger investeringslyst på kysten, ikke bare i Oslo.

ROE D. STRØMMEN, tidligere gründer og daglig leder over mange år av teknologibedrifter i Trondheim

Mange med makt i Oslo rakker ned på laksenæringen. Ledere fra politikk og fagbevegelse, akademikere og journalister i hovedstaden hudfletter «laksebaronene» og «lakselobbyen».

Vi har sett VGs Astrid Meland oppsummere næringens synspunkter som «tull». Vi har hørt Mette Nord, Fagforbundets mektige leder, si at næringen opptrer usmakelig og uhørt.

Budskapet fra Oslo er klart: Det laksenæringen holder på med, er helt uforsvarlig. Men vi kan holde oss for nesen og tåle det bare næringen overfører flere milliarder til Oslo.

I et innlegg i Adresseavisen 23. november skriver Rasmus Hansson, MDG at næringen tjener altfor mye på å forurense og legge beslag på store arealer i norske fjorder – uten å betale for det.

Hvis det viktigste er å hindre forurensing, ville det vært mer effektivt å pålegge oppdretterne å rydde opp enn å beskatte dem. Fjordene blir ikke mindre forurenset av at Kyst-Norge overfører store skattebeløp til Oslo. Videre er oppdrettskritikerne i Oslo mest opptatt av å legge en grunnrenteskatt på selskapene for leie av fjordene.

Det høres jo ikke urimelig ut, særlig når det skapes inntrykk av at selskapene til nå har brukt fjordene gratis. Det er ikke riktig. Staten har tjent store beløp de siste 20 årene på å auksjonere bort alle nye oppdrettsområder. Med regjeringens forslag vil skattenivået bli dramatisk.

Grunnrente var opprinnelig en avgift kraftselskapene måtte betale til kommunene der fossefallene lå. Kyst-Norge mener det er rimelig at eventuelle leieinntekter for fjordene deres på samme måte skal gå til de kommunene der fjordene ligger.

Nå ber regjeringen Kyst-Norge sende mesteparten av grunnrente-pengene til Oslo. Alle må jo bidra til det store spleiselaget, ikke sant?

Pengestrømmene går sånn her i landet at Oslo får mye mer enn andre som er invitert til det store spleiselaget. Skattene som betales til staten, fordeles etter en nøkkel som gir Oslo kommune en større andel av skattene fra oppdrettsselskapene på Frøya enn det Frøya-kommune får.

Slik er det også for Senja, Hitra, Smøla og de andre oppdrettskommunene. Oslo er den store skattevinneren både direkte og i form av lønninger til de store stabene i statsapparatet. Sånn er det store norske spleiselaget.

At bedrifter skal yte etter evne, er et godt skatteprinsipp. Noen mener i tillegg at skatteprosenten skal øke med bedriftens eller bransjens overskudd. Uansett prinsipper må vi kunne forvente at de praktiseres likt for alle. Mange norske bedrifter har overskudd i milliardklassen, som Norsk Hydro, Elkem og Yara.

Men det er ikke den veien regjeringen retter det skarpeste skatteblikket. Det er kanskje lettere å «ta de rike» langt der ute på kysten. Og så har de jo ikke tette bånd til verken Oslopressen eller det statlige byråkratiet i hovedstaden.

Kyst-Norge har alltid stått for den største verdiskapingen her til lands. Fiske, sjøfart, olje, gass og oppdrett er gullrekka i den norske økonomiens historie. Havet er en naturressurs med fantastiske muligheter som folk på kysten kan fortsette å utvikle til glede for hele landet.

Men da må de vite at de blir sett og forstått av makthaverne i Oslo. Det er tydeligvis så langt fra Karl Johan til Frøya at oslofolk ikke forstår at folk «der ute» på kysten frykter at det er deres fremtid som nå settes i spill. De frykter den knallharde beskatningen regjeringen vil legge på oppdrettsnæringen, som i løpet av noen få år er blitt vår eksportnæring nr. 2 etter olje og gass.

Vi har fortsatt tid til å tenke oss om. Nå må vi ikke stelle oss slik at vi knekker både optimismen og investeringslysten i Kyst-Norge.