Den nye taxikøen

Taxikø er ikke lenger bare tynnkledte, smått aggressive folk som venter på at drosjen tar dem hjem fra utelivet. Den nye taxikøen er altfor mange taxier for altfor få passasjerer. Kommer taxiministeren snart?

Frisleppet av taxiløyver taxiløyverFor å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve, også kalt taxiløyve. Et slikt løyve er en godkjenning av at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport. rullet i gang under Solberg-regjeringen høsten 2020.

EØS-landenes overvåkingsorgan ESA hadde konkludert med at en begrensning av antall løyver var i strid med EØS-avtalen.

Og Erna Solbergs klokkertro tro på valgfrihet og konkurranse - førte til at tallet på drosjeløyver spratt opp fra 8000 til over 18000 på drøye to år.

Samtidig holdt folk seg innomhus under pandemien.

Slikt ble det lite drosjekjøring av. Hele næringen ble dratt inn i et snart treårig traume.

TAXIKØ: En rekke drosjer med tente taklykter venter på tur utenfor Ullevål sykehus i Oslo.

Noen oppdaget også at ulike taxiselskaper med ukjente navn på taklyktene tok svært ulike priser på samme strekning.

Og de billigste hadde gjerne sjåfører med inntekter som knapt tålte dagens lys.

Oslo-kaos

Folk tok heller buss, bane og sparkesykkel - i hvertfall i Oslo.

Der er det nå registrert ikke mindre enn 5240 taxiløyver, i følge Transportløyve.no.

Tall fra tiden etter corona-årene viser også at passasjertallene heller ikke er oppe igjen på nivået før den store smitten spredte seg.

Bildet av drosjesjåføren som etter fem timer på holdeplassen har fått to små turer, har slett ikke alltid vært en karikering av situasjonen.

Overfloden av drosjebiler og mangelen på passasjerer har blitt høyst reell. Det har gått på privatøkonomien løs for mange drosjesjåfører.

Flere vurderer å droppe heile greia.

Taxiløfter

Manglende krav om tilknytning til taxisentraler - har vært en annen utfordring.

Ap/Sp-regjeringen har omsider kommet seg videre fra holdeplassen etter høyrøstede løfter om bedring fra tiden i opposisjon.

Spesielt var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum aktiv - oppmuntret av gode partimålinger i valgåret 2021.

– Vi må vise næringen at vi ser dem og vil gjøre grep allerede til høsten, sa Vedum til E24 en måneds tid før stortingsvalget.

TAXIKAKE: Valgkampen 2021 var preget av søte valgløfter fra opposisjonen - også i taxisaken. Kaken ble laget i forbindelse med et besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stavanger 26. august 2021.

Å sette ned et utvalg er ofte noe av det første nye regjeringer tyr til når de skal håndtere kinkige saker. Drosjeutvalget ble satt ned av Vedum og Støre-regjeringen ut på vårparten i 2022.

Taklykt og taksameter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil kunne påstå at han allerede har tatt grep for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i drosjenæringen.

Fra 1. januar 2023 innførte regjeringen krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap for løyvehaver, samt krav om at alle drosjer skal ha taklykt (!), taksameter og være registrert i kjøretøyregisteret.

TAXIMINISTER: Jon-Ivar Nygård (Ap) er samferdselsminister - og medansvarlig for å få drosjenæringen på stell igjen.

Men det må være legitimt å påpeke at regjering og fagdepartement ikke akkurat bryter fartsgrensene i håndteringen av den nye drosjekøen.

Det tidligere nevnte drosjeutvalget fikk en tilleggsoppgave fra Stortinget i januar i år:

Nemlig å komme med lov- og forskriftsendringer for å gjeninnføre plikten til å være tilknyttet en drosjesentral.

I tillegg: Driveplikt og antallsbegrensning i drosjenæringen, i tråd med statsbudsjettforliket med SV.

Alt i løpet av 2023. Samferdselsministeren håper å få forslaget på sitt bord før sommeren.

Det er ikke for tidlig.

