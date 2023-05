Leder

En politiskandale i Kongsberg

TILTALT FOR VOLD: En politibetjent er tiltalt for vold, etter at han gikk løs med knyttneve og batong. En kollega er bøtelagt for å ha slettet den ene av kameratenes videoer fra hendelsen.

Videobevis av politiets voldsbruk på Kongsberg ble slettet av en annen politibetjent.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Fredag ble en politimann tatt ut av tjeneste, suspendert etter voldsbruken under et basketak i Kongsberg i oktober i fjor.

Saken har fått stor oppmerksomhet etter at Dagbladet TV viste en video av hendelsen. En politibetjent la en 26-åring i bakken og slo mot hodet og overkropp.

Norsk politi blir sjelden dømt for voldsbruk. De har rett til å bruke makt og vi har få politivoldssaker her.

Men i dette tilfellet mener Spesialenheten det ikke var grunnlag for voldsbruken. Mannen er tiltalt i saken.

Det hadde han nok ikke blitt, var det ikke for kameraene på Essostasjonen hvor basketaket skjedde.

For en politikollega som var med denne kvelden, tok telefonen til 26-åringens kompis og slettet videoene han tok av voldsbruken.

Dette var bevismateriale.

Da kameraten skulle vise frem videoen til politiet, var filmen til hans overraskelse borte.

Først etterpå skjønte Karoline Heia (26) hvor galt det kunne gått da en politibetjent slo løs på kjæresten.

Politimannen forklarte at slettingen skjedde i affekt, med mye adrenalin og at tanken var at videoen ikke måtte havne i sosiale medier av hensyn til personvernet til han som ble slått.

Spesialenheten vektlegger at også flere polititjenestefolk støttet opp om at hensynet til 26-åringen ble oppgitt som grunn for slettingen.

Det motsatte er sannsynligvis saken. Om videoene hadde kommet ut, ville det nok vært en fordel for 26-åringen, som først ble siktet for vold mot politiet.

Betjenten som slettet videoen har fått 12 000 kroner i bot fra Spesialenheten for grovt brudd på tjenesteplikten. Enheten mener det ikke kan bevises at han skjønte at dette var forsettlig brudd på tjenesteplikten. Bare at han burde ha skjønt det.

Saken vil nok diskuteres rundt om i Norge. Vi mener sakskomplekset går på tilliten løs.

Nå er politiet generelt en av de institusjonene som nyter høyest tillit i befolkningen. I fjor svarte 88 prosent i en spørreundersøkelsen at de har ganske stor eller svært stor tiltro til politiet.

Det var rett nok en nedgang, noe som ble tolket å ha sammenheng med saker som Baneheia og Tengssaken. Man så den samme nedgangen i tillit i forbindelse med NAV-skandalen i 2019.

I år kan politiet vente en ytterligere nedgang.

Ikke bare har det blitt avslørt en svært uheldig sammenblanding av roller i politiet og den private organisasjonen som inntil nylig het Norsk Narkotikapolitiforening.

Også saken på Kongsberg kan se ut som et eksempel på at vanlige folk står i fare for å ende som overgripere, når man i virkeligheten er offeret.

