Hvor er ydmykheten, Toppe?

Kjersti Toppe, du trenger ikke vente til 2024 med å finne de riktige ordene. Du kan starte med å si «beklager».

JONAS YANG TISLEVOLL, adoptert fra Sør-Korea

Som mange andre er jeg også adoptert fra Sør-Korea til Norge, med både ukjent mor og far i mine adopsjonspapirer. Men akkurat der stopper sammenligningen mellom meg og historiene av de ulovlige adopsjonene som er blitt publisert i VG.

Jeg møtte min biologiske mor for første gang den 7. april i fjor. Jeg brukte nesten ti år på å spore henne opp, og til slutt var det den koreanske adopsjonsorganisasjonen Holt som fant henne.

Jeg kan bare spekulere i hvordan Holt har klart å spore henne opp. I mine papirer står som sagt at identiteten til min biologiske mor og far er ukjent.

Uansett, min biologiske mor fortalte meg at det var hun selv som bestemte seg for å adoptere meg bort den solfylte septemberdagen i 1993.

Selv om min adopsjon ble gjort på lovlig vis, skjærer det i hjertet mitt når jeg leser om adopsjoner gjort på uriktige vilkår.

Etter at VG har rettet oppmerksomheten mot ulovlige adopsjoner gjort til Norge fra utlandet, har historiene rullet og gått.

For hver sak som når dagens lys, kommer norske myndigheter og organisasjonen Verdens Barn dårligere og dårligere ut.

Barne- og familiedepartementet har det øverste ansvaret for at adopsjoner skjer på et trygt og lovlig vis – til det beste for barnet. Etter å ha lest alle sakene som VG har publisert, sitter jeg igjen med en tanke: Hvor er ydmykheten?

Jeg leser at daglig leder i Verdens Barn, Young K. Kim sier: – Feil kan skje. Vi gjorde så godt vi kunne.

Stort sett er dette et svar som i veldig mange ulike situasjoner ville vært godt nok. I denne anledningen er dette svaret ikke i nærheten av å være det, dessverre.

Videre i sakene får jeg et inntrykk av at Verdens Barn gjemmer seg bak koreanske myndigheter. Mest sannsynlig har det skjedd mye grums bak lukkede dører hos Holt.

Men her handler det også om å feie for egen dør først.

I lys av alt som har kommet frem, hersker det vel ingen tvil om at norske myndigheter og Verdens Barn har sviktet.

Tidligere i år sa barne- og familieminister Kjersti Toppe at svært mange adopsjoner vil bli gransket etter VGs avsløringer. Resultatene av denne granskingen skal være klar i løpet av 2024.

Jeg er ekstremt glad for at Toppe har satt i gong en gransking, men nå tenker jeg at norske myndigheter bør midlertidig stoppe adopsjoner fra utlandet, i påvente av hva som vil komme frem i rapporten.

I artikkelen som kom søndag sa Toppe at hun slet med å finne de riktige ordene, da hun fikk høre om historiene til de adopterte. Hun sa også i januar at det ikke vil komme noen beklagelse til adopterte før resultatene av granskingen er klare.

Jeg håper ikke at Toppe bruker lang tid på å finne de riktige ordene. For nå begynner det å haste. Kanskje det er greit å starte med en enkel setning som: Beklager! Vi som land har sviktet i prosessen av adopsjoner gjort fra utlandet.

Dette er noe jeg er helt sikker på at Kjersti Toppe kan klare før 2024.