REAGERER PÅ PÅSTAND: – Er det helt sant at flere unge verken er i jobb eller utdanning, Tonje Brenna, spør Høyre-leder og statsminister i åtte år, Erna Solberg.

Tonje Brenna bør holde seg til fakta

Vi må snakke sant om både fakta og politiske motstandere hvis vi som samfunn skal lykkes med å få flere ungdommer til å fullføre skolegangen og ta del i arbeidslivet.

ERNA SOLBERG, leder i Høyre

I Politisk kvarter 5. mai hevdet kunnskapsminister Tonje Brenna at arven etter åtte år med meg som statsminister er flere unge som verken er i jobb eller utdanning.

Men er det helt sant?

En viktig pekepinn på hvor mange ungdommer som opplever utenforskap, er det vi kaller NEET (Not in Education, Employment or Training). NEET-tallene viser andelen unge mellom 15 og 29 år som verken utdanner seg eller jobber.

Det er jo ikke nødvendigvis et faretegn at færre unge jobber hvis det er fordi de studerer etter videregående opplæring. Eller at færre unge tar mastergrad hvis de uansett får seg jobb.

Men det er stor grunn til bekymring hvis en ungdom verken er i arbeid eller utdanning. Og derfor er det både viktig og interessant å følge med på NEET-tallene.

I internasjonal sammenheng er NEET-andelen i Norge blant de aller laveste. I 2020 var den ifølge SSB 6,6 prosent i Norge, mens EU-snittet var 14 prosent. Andelen i Norge falt fra en topp på 7,2 prosent i 2015 til 6,3 prosent i 2019. Det er en veldig god utvikling. Andelen økte riktignok litt igjen under pandemien.

SSB lager også en beregning av NEET-andelen som ikke kan sammenlignes med andre land på samme måte. Her var andelen 9,6 prosent i 2021, den laveste registrerte andelen siden 2008. Påstandene til Brenna stemmer med andre ord ikke helt.

Det betyr likevel ikke at det grunn til å ha lave skuldre. For bak statistikken finner vi mange unge mennesker som har hele livet foran seg, og da er det vår plikt å gjøre det vi kan for at hver enkelt av dem får et best mulig utgangspunkt.

Vi må derfor bruke tallene til å forstå mer om hvem som havner utenfor, og hva vi kan gjøre for å få dem inn i skole og jobb. Jeg vil løfte frem tre tiltak som jeg mener at er viktig.

For det første må vi sørge for at flere fullfører skolen og får ferdighetene de trenger for å delta i arbeidslivet.

Å fullføre et utdanningsløp som gir et vitnemål eller fagbrev, er viktig for å få de grunnleggende ferdighetene man trenger i arbeidslivet, og for å formalisere kompetansen man har. Skolen er også en viktig arena for å mestre sosiale utfordringer.

Dette var grunnen til at Høyre i regjering innførte femårig masterutdanning for lærere, skjerpet opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningen, satset på etter- og videreutdanning, innførte en fraværsgrense, og la frem et forslag om livslang rett til å fullføre videregående skole.

Resultatet ble over 5000 flere kvalifiserte lærere, tilbud om videreutdanning til nesten 50 000 lærere, og at 8 av 10 elever nå fullfører videregående skole. Til sammenligning fullførte 7 av 10 i 2013.

Dette arbeidet må fortsette hvis vi skal få enda flere til å fullføre fremover. Dessverre ser vi at regjeringen reverserer mye av skolepolitikken som har gitt resultatet, og i helgen vedtok Arbeiderpartiet også å skrote fraværsgrensen.

For det andre må vi ta tak i psykiske helseutfordringer.

Ungdomstiden er med på å forme oss som mennesker. Vi skal frigjøre oss og ta valg for fremtiden, både når det gjelder utdanning og jobb.

De som lykkes i ungdomstiden, lykkes gjerne senere.

De som derimot ikke lykkes, kan oppleve ensomhet, frafall fra skolen, utenforskap og i verste fall bli stående utenfor arbeidslivet.

Oppskriften på en god ungdomstid er ikke nødvendigvis lik for alle, men jeg tror at tilpasset undervisning, organiserte fritidsaktiviteter og god psykisk helse er viktige ingredienser.

Akkurat nå ser det ut til at ungdoms psykiske helse blir dårligere. Og selv om de færreste har selvmordstanker eller alvorlige lidelser, kan også angst og skolevegring være ødeleggende.

Å ha et langt avbrekk fra skole eller jobb kan gjøre veien til å tro på seg selv enda lenger. Og vi må aldri akseptere at ett krevende år blir til et helt liv i utenforskap.

Derfor må man få hjelp til å håndtere psykiske helseutfordringer samtidig som man går på skole eller jobb.

De siste årene har vi fått på plass flere psykologer og helsesykepleiere. Vi har innført folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema i skolen. Fremover må vi også ta i bruk sosiale entreprenører og teste ut nye måter for å skape flere veier inn.

For det tredje må vi ha et mer fleksibelt og åpent arbeidsliv.

For å få flere inn i jobb, må det finnes jobber man kan gå til. Ikke alle kan jobbe heltid, og ikke alle passer inn i det ordinære arbeidslivet. Noen vil jobbe 50 prosent alle dagene i uken, andre vil jobbe 100 prosent halvparten av dagene i uken.

Jeg mener derfor at vi må legge til rette for et fleksibelt arbeidsliv, med mulighet til å jobbe deltid eller ta kortere oppdrag gjennom bemanningsbyråer.

En deltidsstilling kan gi verdifull erfaring og kunnskap, og som innleid arbeidskraft kan man bli kjent med ulike bransjer.

Begge deler kan være en fin vei inn i arbeidslivet. Samtidig skal vi selvsagt jobbe for et seriøst arbeidsliv og bekjempe ufrivillig deltid.

Jeg tror også at lønnstilskudd kan spille en større rolle fremover. Lønnstilskudd innebærer at arbeidsgivere får et tilskudd som kompenserer for at arbeidstageren ikke er like produktiv som de andre ansatte.

Den ansatte mottar dermed full lønn fra arbeidsgiver i stedet for hel eller delvis uføretrygd som ofte er alternativet.

Lønnstilskudd kan være bra i en overgangsfase fordi flere arbeidsgivere tør å ta sjansen på å ansette en person som står utenfor.

Men jeg mener også at lønnstilskudd bør kunne utbetales til arbeidsgivere mer permanent fordi det gjør at det lønner seg for uføre å jobbe litt ekstra, eller i det minste teste ut om det går.

Det finnes ikke ett enkelt tiltak som kan redusere NEET-andelen raskt. Vi må jobbe målrettet, langsiktig og på flere områder samtidig.

Uansett tror jeg at mange av dem som står utenfor har mye å gi. Og jeg tror mange av dem kan bidra til å løfte velferden i Norge videre i årene som kommer hvis de bare får muligheten.

Men det aller viktigste er at utdanning og arbeid er viktig for den enkeltes mulighet til å leve et fritt og selvstendig liv.