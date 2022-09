TOTALFORSVAR: – Både pandemien og den russiske angrepskrigen på Ukraina har vist oss betydningen av sivil-militært samvirke, god beredskap, motstandsdyktige samfunn og statens viktige rolle, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018, der konseptet totalforsvar igjen kom i fokus.

Er Norge beredt?

I dagens norske beredskapssystem synes ikke overblikket å være godt nok.

GJERMUND FORFANG RONGVED, førsteamanuensis i økonomisk historie, INN, og redaktør av boken «Totalforsvaret i praksis»

Det norske totalforsvaret er kjernen i norsk beredskap, et konsept for å utnytte samfunnets samlede ressurser – både ved kriser i fredstid og krig.

Enkelt sagt skal militære ressurser kunne støtte sivilsamfunnet ved et jordskred eller en pandemi, mens sivile ressurser støtter militær innsats når Norge blir angrepet av Russland.

Den siste formen var kjernen i totalforsvaret under den kalde krigen: Gerhardsen-statens totaldugnad, et planleggingsapparat forberedt på atomkrig.

Gjensidigheten ved at militære ressurser også kan hjelpe ved sivile kriser har kommet med i det «nye totalforsvaret» etter årtusenskiftet. Dette skyldes både mer alvorlige naturkriser, terrorisme og gråsonetrusler, og et ønske om å utnytte ressursene bedre, samtidig som private aktører har tatt over statlige ansvarsområder.

De siste årene har totalforsvaret blitt stadig viktigere. NATO har siden den russiske okkupasjonen av Krim og destabiliseringen av Øst-Ukraina i 2014 vektlagt styrking av medlemslandenes sivile motstandskraft.

Store NATO-øvelser som Trident Juncture i 2018 har testet sivil støtte til militær sektor. Og både coronapandemien og den russiske angrepskrigen på Ukraina har vist oss betydningen av sivil-militært samvirke, god beredskap, motstandsdyktige samfunn og statens viktige rolle.

I den nye boken «Totalforsvaret i praksis» analyseres noen av totalforsvarets områder i lys av gamle og nye historiske erfaringer, samt generelle samfunnsmessige utviklingstrekk.

Mye ser ut til å fungere godt, og det gjøres stadig forbedringer, men noen grunnleggende utfordringer består, og har blitt synlig de siste årene. I det følgende skisseres enkelte av disse utfordringene.

Koronapandemien viste at norsk legemiddelberedskap var utilstrekkelig. Men mangel på legemidler var vanlig også før corona. Beredskapen har vært bygget på at alt er å få kjøpt i markedet når man trenger det, og pandemien viste det hule ved denne forutsetningen.

Dette var en vekker for norsk helseberedskap, og styrking av legemiddellagre vil bli viktigere.

Et forslag i boken henter lærdom fra den kalde krigen, der Forsvarets farmasøytiske laboratorium kunne forlenge holdbarheten for lagrede legemidler.

TOTALFORSVAR: – Russlands angrep på Ukraina har vist betydningen av et motstandsdyktig sivilsamfunn, skriver kronikkforfatteren.

Det kan fort være bedre samfunnsøkonomi enn å kjøpe til sterkt økte priser når krisen kommer. Om man i det hele tatt får kjøpt legemidler når alle skal ha, eller om den globalt viktige medisinråstoffleverandøren Kina – som vi gjennom NATO-medlemskapet anser som en sikkerhetsutfordring – plutselig skulle bestemme seg for å stoppe leveransene.

Det er ikke bare helsemidler det blir mangler av når man baserer seg på markedet og uhindret global tilgang på varer. Med krigen i Ukraina blir både matvareberedskap og kraftberedskap igjen diskutert.

Myndighetene må vurdere hva som kan skje om markedene for matvarer stenges av – det har nemlig Norge historiske erfaringer med. Å erklære at beredskapslager av korn er «unødvendig» uten å vurdere stengte markeder, er mildt sagt utilstrekkelig. Det må også tenkes nytt om kraftberedskap.

Norge er heldigvis ikke i Tysklands sko og avhengig av kraftimport fra det 21. århundres Europas syke mann, men også Norge synes å ha behov for mer lagerkapasitet, mer regulering og økt statlig involvering i det som har fremstått som et tilnærmet fritt marked.

Til syvende og sist er det et spørsmål om strøm bare skal anses som en hvilken som helst vare. Generelt fremstår et behov for økt lagring og trygging av livsnødvendige produkter, som under den kalde krigen; da må man akseptere at beredskap koster.

Organisatorisk er beredskapsfeltet preget av fragmentering, men slik må det ikke være. Under den kalde krigen hadde man f.eks. en institusjon som Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap.

Selv om det aldri fungerte optimalt, var det et forsøk på å samordne funksjoner og beredskapsansvar slik at noen satt med et overblikk. I dagens beredskapssystem synes ikke overblikket å være godt nok.

Kanskje kunne man gjeninnført en samfunnsikkerhetsminister – denne gang i en potent utgave – eller opprettet en totalberedskapsminister eller -direktørpost med vide fullmakter.

Det er ikke nødvendigvis enkelt i den sektoriserte norske sentraladministrasjonen, men det er behov for mer overblikk og bedre samordning.

Man kunne kanskje også gjeninnført 05-området på statsbudsjettet, som frem til begynnelsen av 2000-tallet var en samlepost for sivile beredskapstiltak på tvers av ulike departementers budsjetter, noe som synliggjorde satsinger – og kutt.

Russlands angrep på Ukraina har vist betydningen av et motstandsdyktig sivilsamfunn. Vårt bidrag til NATOs spleiselag er ikke bare militært. NATOs medlemmer må ha motstandsdyktighet i kritiske samfunnsfunksjoner som energi-, mat- og vannforsyning, kommunikasjonssystemer og offentlige tjenester.

Men sivil motstandsdyktighet betinger også det som før ble betegnet som psykologisk forsvar – at sivilbefolkningen er forberedt, vet hvem som er fienden, kjenner til arbeidsoppgavene når krisen kommer, og lytter til myndighetene.

Pandemien viste at den norske befolkningen stiller opp mot ytre trusler og for fellesskapet når myndighetene ber om det.

Men hybrid krigføring og desinformasjonskampanjer forsøker å undergrave slike tiltak, og selv om Russland har vist seg svakere på digital krigføring enn ventet, er norske myndigheter nødt til kontinuerlig å jobbe med dette, for å sikre at alle krefter drar i samme retning når krigen kommer.

Det har vært uvurderlig for Ukraina. Tilliten mellom folk og tilliten mellom stat og folk er kanskje Norges viktigste våpen.

Det er sentralt at myndighetene løser totalforsvarets utfordringer på ulike beredskapsområder. Men myndighetene må også se hvilken rolle totalforsvaret – eller totalberedskapen – som helhet skal ha i det norske systemet, og hvordan totalforsvaret skal inngå i det norske forsvaret i en ny tid:

Med en russisk aggressor som nabo, med nye NATO-land rundt oss, og med en mindre globalisert økonomi.