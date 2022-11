Å VÆRE JENTE I AFGHANISTAN: – Det har gått over 407 dager siden Taliban forbød tenåringsjenter å gå på skolen. Afghanske kvinnerettighetsaktivister som jeg har kontakt med beskriver livet under Taliban som et fengsel, skriver Sonia Ahmadi.

407 dager uten skole

Jenter og kvinner viskes ut fra Afghanistan!

SONIA AHMADI, leder og grunnlegger for norsk-afghanske Kvinner for Endring

Selv om vi ikke hører mye om Afghanistan i mediene for tiden, betyr det ikke at tragediene og katastrofene har tatt slutt i landet. Siden Talibans maktovertakelse har Afghanistans menneskerettighets- og humanitære krise bare blitt verre.

Richard Bennett, FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan, har vært på et 12-dagers oppdrag i Afghanistan. Han bekrefter at situasjonen for menneskerettigheter fortsatt er svært bekymringsfull i landet.

I tillegg til fattigdom, enorm økonomisk nedtur, arbeidsledighet, tørke, og en kald vinter som er i vente for afghanere, er det omfattende menneskerettighetsbrudd, inkludert grove krenkelser av kvinner og jenters grunnleggende rettigheter.

Det har gått over 407 dager siden Taliban forbød tenåringsjenter å gå på skolen. Afghanske kvinnerettighetsaktivister som jeg har kontakt med beskriver livet under Taliban som et fengsel der kvinner kan ikke jobbe, og jenter kan ikke gå på skole.

Jenter og kvinner kan ikke bevege seg fritt utenfor huset uten en mannlig ledsager. De frykter at verden kommer til å glemme at de har blitt visket ut fra samfunnet!

Taliban tier enhver stemme som sier noe mot dem. Kvinnelige demonstranter blir arrestert, torturert, truet, drept og varetektsfengslet uten grunn. I tillegg har sikkerheten for religiøse minoritetsgrupper og visse folkegrupper blitt verre.

Dette gjelder spesielt Hazara-folket i Afghanistan. FNs bistandsoppdrag i Afghanistan (UNAMA) rapporterer at målrettede angrep på Hazara-områder har økt i det siste året. Hvis det fortsetter slik som det gjør nå med økonomisk og humanitær katastrofe, omfattende menneskerettighetsbrudd, seksuell apartheid og folkemord av visse folkegrupper, vil det dessverre være starten på en større tragedie i Afghanistan – og i verdens historie!

Gjennom mediene sjokkeres vi uretten som begås mot kvinner i andre land. I de siste ukene har tusenvis av kvinner verden over klippet av seg hårlokker og borgere demonstrert offentlig, for å støtte kvinners kamp for frihet i Iran.

Så hvordan kan vi tillate at Taliban, som var og er en stor trussel for hele verden, får ødelegge en hel generasjon av uskyldige afghanske kvinners liv, frihet og fremtid? Denne katastrofen vil også påvirke resten av verdenssamfunnet og kvinners frihet!

Å glemme afghanere, og spesielt kvinner og jenter i Afghanistan, er det samme som å la historien gjenta seg! Det er derfor viktig at slagordet «kvinner, liv, frihet» også ropes for jenter og kvinner i Afghanistan, som nå lider i det stille – innenfor husets fire vegger.