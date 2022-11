Leder

Putins grenseløse kynisme

Russlands ensidige suspensjon av kornavtalen med Ukraina er nok et eksempel på at Putin ikke er en avtalepart det går an å stole på.

Det viser også Kremls vilje til hensynsløshet når regimet tar i bruk gryende hungersnød i Afrika som våpen mot det internasjonale samfunn for å oppnå lettelser i sanksjoner Vladimir Putin alene har påført sitt land.

Helt siden anneksjonen av Krim i 2014, har den russiske presidenten løyet, vridd på fakta og servert sine tilpassede «sannheter» for å rettferdiggjøre egne avtalebrudd og overgrep.

De Kreml-dikterte oppdateringene fra forsvarsstaben går det nordkoreanske propagandaministeriet en høy gang i hysterisk hybris. Hadde det ikke vært for at bakteppet er så beksvart, kunne det fremstått som elleville parodier fra en Peter Sellers-film. I stedet synliggjør det en desperasjon som på ingen måte er noe å le av.

Kreml beskylder Storbritannia for å være delaktig i droneangrep på russiske skip på Krim-halvøya, slik Moskva også mener at britene sto bak sabotasjen mot Nord Stream-ledningene i Østersjøen.

Russlands svar på det de kaller terror, når angrep rammer dem selv, er å strupe korn-korridoren som bidrar til matsikkerhet for millioner av mennesker – de aller fleste i fattige land, som ikke er en del av Russland-Ukraina-konflikten i det hele tatt.

Det var i sommer at Ukraina og Russland, med meklingsbistand fra FN, inngikk en avtale med Tyrkia om eksport av korn. Den innebar at korneksporten fra tre ukrainske havner i Svartehavet kunne gjenopptas.

Frem til krigsutbruddet i februar var Ukraina en av verdens største eksportører av korn, mais og solsikkeolje. En russisk blokade stoppet denne eksporten. Det forsterket den globale matkrisen som oppsto i kjølvannet av Putins angrep på nabolandet.

Kornavtalen gjorde det mulig å eksportere mer enn ni millioner tonn, som igjen har dempet noe av krisen.

Samtidig ble det tidlig klart at Putin ikke hadde intensjoner om å stoppe angrepene på ukrainske havner og lasteskip.

Bare to dager etter at avtalen var undertegnet, ble havnen i Odesa truffet av russiske raketter. Påfølgende uke ble den ukrainske kornmagnaten Oleksiy Vadatursky likvidert da russerne bombet privatboligen hans.

Den globale prisveksten på mat har vedvart under Putins angrepskrig mot Europas kornkammer. På Afrikas horn truer hungersnød. Ukrainske kornsiloer er fulle, men russiske raketter hindrer at lastebåtene gis mulighet til å hjelpe de nødstilte. For kornet er også en viktig inntektskilde for Ukraina.

Når Russland vil trekke seg fra kornavtalen, er det både for å ramme inntektsstrømmen til ukrainerne, men også for å legge press på vesten.

Avtalen skulle uansett reforhandles 19. november, og Kreml kommer trolig til å bruke den gryende sultkatastrofen i Afrika som brekkstang for å få lettelser i sanksjonene.

Putin vet at vesten må ta humane hensyn, noe han ikke trenger. Hans mål er åpenbart å stille EU i en knipe der demokratiske land må velge mellom fortsatt boikott av russiske interesser, eller komme i en forhandlingssituasjon for å hindre hungersnød.

Det er en kynisme av en sort vi knapt har sett maken til i vår tid.