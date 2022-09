Kommentar

Denne semien burde vi sluppet

Casper Ruud er klar for semifinalen i US Open.

Den norske tennisfesten er fantastisk, men det er også nødvendig å snakke om hvordan idrettsgrenens feige linje overfor Russland spiller inn.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvis vi skal mene noe med et prinsipielt standpunkt om at russiske utøvere bør utestenges, må det selvsagt gjelde uansett hva slags idrettskonkurranser det er snakk om.

Men i internasjonal tennis har man i hovedsak satt nærsynte, sportslige hensyn foran det store bildet.

Når Casper Ruud spiller en historisk semifinale i US Open, er motstanderen en innehaver av den russiske æresbevisningen «For Merit to The Fatherland». Den medaljen - av første klasse - fikk Karen Khatsjanov for et drøyt år siden. Han ble også hedret som «Merited Master of Sports of Russia».

Slik reagerte Karen Khatsjanov da kvartfinaleseieren mot Nick Kyrgios var i boks.

Dersom tennisorganisasjonene ikke hadde vært så selvsentrerte, hadde den 26 år gamle russeren aldri fått være med i US Open-turneringen. Men nå får vi en semifinale vi burde ha sluppet.

Hvordan idretten skal forholde seg til en nasjon som har invadert en annen (idretts)nasjon, er et betent stridstema.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har landet på en anbefaling om utestengelse. Den er fulgt av flere grener, blant annet av det internasjonale skiforbundet.

Et hovedargument er hvordan idrett blir brukt av det russiske regimet i propagandaøyemed. Et annet handler om urettferdigheten det innebærer å la russiske utøvere være med, mens ukrainsk idrett rammes hardt.

I tennis har man i hovedsak valgt å ikke følge anbefalingen.

Riktig nok har ITF (Det internasjonale tennisforbundet) suspendert det russiske forbundet, og det er stopp for deltagelse i Davis Cup og Billie Jean Cup.

Men spillerorganisasjonene ATP (menn) og WTA (kvinner) lar russerne få være med som før, så lenge spillerne kalles «nøytrale» og ikke fronter hjemlandets flagg.

Den sanksjonen er ikke akkurat streng, for å ty til et understatement.

Det hederlige unntaket var Wimbledon-turneringen, som prisverdig nok valgte å tenke prinsipielt.

Turneringsdirektør Ian Hewitt begrunnet avgjørelsen med at russernekten i London handler om større forhold enn kun tennisens interesser. Reaksjonen fra ATP og WTA var å fjerne rankingpoengene fra den aller største turneringen. Det er mildt sagt spesielt.

Bortfallet fikk konsekvenser for flere av de beste spillerne, og viser hvordan plassering og posisjonering fort kunne ha vært annerledes.

Hverken rankingpolitikken eller Djokovic’ uteblivelse fra US Open og Australian Open som en følge av vaksinevegring kan selvsagt lastes Casper Ruud. Men det er likevel relevant å nevne i rettferdighetens navn.

Akkurat nå er verdenseneren Daniil Medvedved fra Russland, og vi har også Andrej Rubljov og Ruuds nevnte semifinalemotstander høyt oppe på herresiden.

Argumentet som brukes for å la dem spille, er at individer ikke bør straffes for myndighetenes valg. Men en rekke internasjonale grener og organisasjoner - inkludert Norges idrettsforbund - har valgt å sette overordnende spørsmål høyere enn det hensynet.

Det burde også tennisen gjort.

Den norske idrettsoffentligheten skal få glede seg rått over Casper Ruud enorme fremganger, som faktisk kan kulminere med at han brått er verdensener. Den prestasjonen er spillvill, og ingenting kan frata ham æren dersom dette skulle skje.

Men i en verden der det ofte er en fordel å ha flere tanker i hodet samtidig, er det også grunn til å minne om at omstendighetene er spesielle.

Dessverre innebærer det at semifinalen også har en bakside.

VG+ Sport: Se Davis Cup fra Lillehammer direkte fredag og lørdag 15. og 16. september.