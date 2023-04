PROVOSERER: Jeg vet ikke hvorfor det provoserer så mange at jeg mener vi burde se mangfold på sosiale medier, på tv og i motebildet, skriver Sonja Iren Johnsen. Hetsen førte også til at VG måtte stenge kommentarfeltet på Tiktok da Johnsen delte sin mening på VGs kanal (red.anm).

De vil true meg til stillhet

Jeg blir hetset og truet for å mene at det skal være rom for alle kropper.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SONJA IREN JOHNSEN (23), Influencer, modell og lærling i helsearbeiderfaget

Når jeg som tjukk jente deler innhold på mine sosiale kanaler har det haglet inn hets fra første dag. Så langt i år har jeg fått en talemelding fra en mann som sa han hatet meg og kalte meg «en tjukk fitte», og en grov trussel fra en gutt som skrev at han vil skyte meg.

Tidligere i år skrev jeg at jeg mener det er skadelig å endre matinntak og trene overdrevent mye kun for å passe inn i motebildet, der trenden nå er «heroin chic».

Det endte med et kommentarfelt fylt opp av hets. Disse kommentarene gikk ikke på debatten, men meg som menneske.

Ifølge Plan International opplever seks av ti jenter i alderen 15 til 25 år, hets og trakassering på nett globalt.

Les også Skadelig og skremmende Kropp må aldri bli sett på noe som kan endres etter hva som er «inn».

Hele livet har jeg vært rundere enn resten av venninnene mine, og har alltid hatt et dårlig selvbilde på grunn av det.

Jeg har prøvd alle dietter, vært hos leger og ernæringsfysiologer, og brukt flere år av livet mitt på å hate kroppen min. Det endte opp med et usunt og turbulent forhold til både mat og trening.

Nå som jeg har akseptert kroppen min og endelig lært å bli glad i den, har jeg forstått at mat og trening burde handle om helsa, og ikke utseende.

Jeg vet ikke hvorfor det provoserer så mange at jeg mener vi burde se mangfold på sosiale medier, på tv og i motebildet.

Men jeg er sikker på at om en mann hadde skrevet en kronikk om viktigheten av mangfold, ville det blitt hyllet.

Det er mange kvinner som slutter å ytre seg offentlig fordi de er redde for hets eller har fått mye hets tidligere.

Jeg kommer ikke til å gi meg, selv om jeg får så mange stygge tilbakemeldinger. Men det hadde ikke vært rart om jeg gjorde det. Vi trenger kvinnelige stemmer i debatter, i politikken og i det offentlige rom.

La oss ha saklige debatter og støtte kvinner som opplever hets. La oss snakke om hva netthets gjør mot et menneske og hvor alvorlig det faktisk er.

Burde jeg være redd for å gå alene i gata bare fordi jeg mener det å se mangfold er bra?

Svaret er nei.

Red.anm:

VG er kjent med at Johnsen har anmeldt trusselen hun omtaler i denne teksten til politiet.