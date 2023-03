TIDSKLEMMA: – Tiden strekker rett og slett ikke til. Hvordan skal dette gå? Jeg var fristet til å slutte før valgkampen en gang hadde begynt, skriver Thuy-Linda Luu i dag.

Er det ikke plass til småbarnsforeldre i politikken?

8. mars nærmer seg. Hvordan er det å være kvinne og småbarnsforelder i politikken? Ganske vanskelig til tider.

THUY-LINDA LUU, bystyrekandidat for Oslo Arbeiderparti, småbarnsforelder, lege og spesialist i allmennmedisin

Jeg løp pesende gjennom korridorene på Oslo Rådhus og var altfor sent ute til første bystyrekandidatsamling for Oslo Arbeiderparti.

Endelig fant jeg frem, men var nå gjennomsvett. Jeg måtte jo først levere sønnen min i barnebursdag.

Det er til tider ganske vanskelig å være kvinne og småbarnsforelder i politikken.

Unge kvinner forsvinner ut av lokalpolitikken når de får barn viser en undersøkelse fra Likestillingssenteret.

Unge politikere var fortvilet over møtetider som gjorde det vanskelig å forene med familieliv.

Før samlingen var over, måtte jeg løpe igjen. Sønnen min ble hentet sist og mammahjertet bristet.

Før helgen fikk jeg en mail over samlingsdatoene fremover. Hjertet mitt sank i brystet da jeg så tidspunktene: kl 17-19 i hverdagene.

Det er det lille tidsvinduet vi har med barna. Som lege vet jeg godt at i de første årene legges grunnlaget for barnets personlighet, sosiale kompetanse og relasjoner.

Som tidligere folkevalgt lokalpolitiker visste jeg godt at det blir mange travle ettermiddager fremover. Hva hadde jeg sagt ja til? Skal jeg late som det er greit? Eller skal jeg si ifra?

Men søren heller, er det ikke plass til oss småbarnsforeldre i politikken? Vi lever i 2023. Vi må da klare å finne en måte å være politisk aktive uten at barna må lide, vel?

To-inntektsmodellen gjør at småbarnsforeldre ofte havner i tidsklemma. Bare de få siste årene har jeg jobbet i juleferiene og 17. mai-feiringene, enten på sykehuset, legekontoret eller på legevakta.

Før i tiden brukte kvinner over 70 timer i uken på husarbeid - bare for å ha orden i hjemmet! Teknologien avlaster mye og menn bidrar mer, men dette sier litt om hvorfor huset vårt aldri er helt på stell.

Tiden strekker rett og slett ikke til. Hvordan skal dette gå? Jeg var fristet til å slutte før valgkampen en gang hadde begynt.

Så ble jeg påminnet hvordan jeg i utgangspunktet ble valgt som bystyrekandidat!

Uten partipolitisk engasjement ble jeg allikevel lagt merke til og nominert i en fantastisk Arbeiderparti-kampanje som het «Hun bør stille».

Her kunne hvem som helst foreslå kvinner de mener burde ta del i politikken. Jeg ble mot alle odds valgt.

Tilbake til hvorfor jeg ble i tvil: Etter at vi fikk vårt første barn har vi vernet om denne verdifulle tiden på døgnet. Nå er den truet. Omsorgsarbeidet skjer på ettermiddagen når familien er samlet.

Relasjonen styrkes gjennom å bruke tid på hverandre, og den tapte tiden kan ikke erstattes. På disse få timene skal vi foreldre ikke være på skjermen, ha mobilen på lydløs og være sammen med barna.

Noen dager tegner vi, bygger lego, lager hinderløype, synger eller danser etter musikken på radioen. Også ser vi på litt barne-tv før leggetid. Andre dager har vi turn- og fotballtreninger.

En undersøkelse spurte barna i forskjellige land hvordan de visste at foreldrene var glade i dem. Man forventet at svaret skulle variere fra å være sammen, få gaver til å dra på ferie.

Men det nesten samtlige svarte, var at de visste at foreldrene var glade i dem når de lekte med dem. Enkelt og greit.

Hvorfor skal det være sabla viktig at akkurat vi småbarnsforeldre skal inn i politikken?

Det oppstår et dilemma når man ønsker å være der for barna samtidig som man ønsker å skape et bedre samfunn for nettopp dine barn å vokse opp i gjennom politisk arbeid.

Her er noen grunner:

1. BARNA MÅ BLI HØRT. Barna har ingen egen stemme. Det er vi som har barn og jobber til daglig med barn i barnehage og skoler som har den unike innsikten i hva som er viktig i et barns liv.

2. KVINNEHELSE. I følge Kvinnehelseutvalgets rapport lagt frem 2. mars får ikke kvinners stemmer gjennomslag eller får innflytelse over utforming av politikk og tjenester.

3. KJØNNSBALANSE. Kvinner utgjør halvparten av jorda - vi skal også være halve makta.

«Hun bør stille» var en god kampanje, men skal Arbeiderpartiet være et foregangsparti, så bør partiet også vise det skal være mulig for oss i småbarnsfasen å delta.

Dette gjelder like godt også andre partier. Vi leste tidligere i høst om Una Bastholm (MDG) som slutter som partileder og viser til at hun har to barn i barnehagealder som hun gjerne vil se mer.

Det gledet meg da Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) meldte om at man skulle legge til rette for småbarnsforeldre i politikken og derav flyttet bystyremøtene til dagtid.

De folkevalgte skal gjenspeile befolkningen og uten oss unge kvinner som er småbarnsforeldre mister samfunnet en viktig stemme.

Dette gjelder selvfølgelig også menn i småbarnsfasen. Klarer vi å inkludere småbarnsforeldre i politikken uten at det går utover barna?

Er dette ønsketenkning eller en realitet i 2023? Dette ville i så fall være en investering som vil gagne hele samfunnet i det lange løp.

Gratulerer med kvinnedagen 8. mars som kommer!