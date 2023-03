Det er mange som ikke bryr seg om at det er 18-årsgrense på solstudioene, skriver Malin Ali.. (Illustrasjonsfoto).

Ingen brunfarge er verdt å få kreft for

Virksomheter som tilbyr solarium skal ha et system for alderskontroll, men det er tydelig at det ikke fungerer optimalt. Når det er sagt må vi ta debatten om hvorfor nordmenn på død og liv vil og «må» være så brune?

MALIN ALI, samfunnsdebattant

Det er forbudt å tilby solarium til de som er under 18 år.

Dessverre er det mange som ikke bryr seg om at det er 18-årsgrense på solstudioene.

DSAs nasjonale tilsynskampanje viser at unge under 18 år fortsatt får tilgang til solarier. Det er avdekket vesentlige mangler på systemene som skal ha ansvar for alderskontrollen. Det er urovekkende!

De nordiske strålevernmyndighetene fraråder bruk av solarium. Risikoen for å få hudkreft av strålene i solariet øker hvis du starter å sole seg i ung alder, tar solarium ofte eller over lengre tid.

Norge ligger på verdenstoppen i antall hudkrefttilfeller - og solarium fører til en vesentlig andel av tilfellene, spesielt blant unge, ifølge Kreftforeningen.

Nå som vi vet dette, mener jeg at det må gjøres en endring på markedsføringen som lokker kundene.

Hvor er informasjonen om helserisiko ved bruk av solarium? Det burde vært reklameforbud for solstudioene med mindre det løftes frem at det er «kreftfremkallende».

Det er så viktig at alle kan ta et informert valg når det er snakk om noe som kan ha en så negativ innvirkning på egen helse.

Når det er sagt må vi ta debatten om hvorfor nordmenn på død og liv vil og «må» være så brune?

Det er kjent at vi komplimenterer hverandre for brunfarge. «Du ser sunnere og friskere ut med brunfarge».

Jada, så kjenner jeg meg godt igjen i den følelsen, men solarium er ikke et alternativ når jeg er kjent med de alvorlige ulempene.

Vi må ikke miste tålmodigheten til å vente på sommer eller sydenturer, og da må solkrem og solvett alltid være på huskelisten.

Det er ingen brunfarge som er verdt å få hudkreft for.

Bare for å nevne det sluttvis, så er det jo også ganske ekkelt å tenke på at «TV 2 Hjelper deg» har sjekket renholdet på solarier i Oslo som er generelt dårlig.

De fant rester av sæd i alle solsengene som ble testet.

Sædflekkene ble funnet både på vegger og utenpå solsengen. Det er faktisk ekkelt å tenke på at du betaler penger for å øke kreftrisikoen, legge deg på skitne overflater, i blant annet andres sæd og svette.

Jeg etterlyser at folkehelseministeren tar grep om endring av markedsføringen av solarium.

Det er nok mange som ikke er så opplyste som de burde være - som ikke vet hva konsekvensene av å sole seg kan være. Det er alt for lite synlig om bruk og risiko.

Jeg tror en kreft-advarsel kan gjøre at flere tenker seg om før de tar et valg om å benytte seg av solarium. Dette er viktig - for det handler faktisk om å prioritere folkehelsen.