ØNSKER ENDRING: – Jeg synes dette er utrolig frustrerende, mener Youtuber Jonas Lihaug.

Kvinnelige gamere må kunne spille med eget navn

At jenter som spiller dataspill hetses og trues er frustrerende. Vi MÅ komme dit at kvinnelige gamere kan spille med sitt eget navn uten å være redd for hvilke konsekvenser det skal få.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JONAS LIHAUG, Youtuber.

Cecilie Eileen Simonsen (21) forteller i VG i helgen at hun opplever sexistiske kommentarer når hun gamer.

Jeg ser også mye netthets når jeg spiller, men dette er sjelden rettet mot meg.

Som oftest er det unge menn og gutter som lar ordene hagle mot kvinner underveis i spillet.

Jeg innser at jeg potensielt er et forbilde for flere av disse gutta.

Les også «Kom deg på kjøkkenet eller gå og dø» Hvem sin sønn eller datter sitter bak en PC-skjerm og skriver slike kommentarer til fremmede de aldri har møtt?

I 2023 har vi kommet så langt på så mange områder, men likevel blir netthets mot kvinner tilsynelatende bare mer brutal og hyppig.

Da jeg spilte CS 1.6 med vennegjengen på videregående i 2007, slang man selvsagt litt godhjerta dritt til motstanderlaget under en kamp.

Men nivået av sexsistisk hets og til og med drapstrusler som jeg ser hyppig i dag, observerte jeg aldri da.

Kanskje det handler om at flere jenter gamer nå enn i 2007.

Jeg tror vi ser noen av de samme tendensene som i humormiljøet. Som da Martha Leivestad roasta Erik Follestad for noen måneder siden på Rikets Roast - med en sinnsykt bra opptreden - for så å bli angrepet fra alle kanter med hets og trusler.

Det er flest menn i humor-bransjen, så noen menn føler på et behov for å «gatekeepe» «gatekeepe» Et forsøk på å kontrollere generell tilgang til noe.humor for sitt kjønn.

Martha sin roast var best den kvelden, men det florerte med kommentarer om at kvinner burde holde seg av scenen.

På samme måter finnes det gutter som vil «gatekeepe» gaming, fordi de føler seg truet av at kvinner tar mer og mer del i «deres» kultur.

Noen av dem er også bare barn som ikke forstår bedre. De observer hets mot kvinner og slenger seg med for å være kule.

Jeg synes dette er utrolig frustrerende. Fordi jeg og vennene mine VIL ha mer mangfold i denne kulturen vi elsker så høyt.

Det er veldig vanskelig å se en løsning på problemet. Men jeg tror informasjon, normalisering og andre preventive tiltak vil vise seg og være langt mer effektivt enn avstraffelse og noen dagers utestengelse fra et spill.

Så tror jeg vi har en lang vei å gå, men vi MÅ komme oss dit hvor kvinnelige gamere kan spille med sitt eget navn og være med i voice-chatten uten å være redd for å hvilke konsekvenser det skal få.

Det skulle virkelig bare mangle.

