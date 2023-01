Leder

Gjengene må nedkjempes

Sverige har lagt bak seg en voldshelg som ifølge statsminister Ulf Kristersson er blant de verste landet har opplevd. Til svensk TV sier han at situasjonen er ute av kontroll.

Bare siden jul har Stockholm opplevd over 20 tilfeller av grov voldskriminalitet. To personer er drept.

Politiet i den svenske hovedstaden har besluttet å sette ekstraordinær krisestab for å kunne håndtere alle hendelsene under ett.

Det betyr at etaten tilføres ekstra ressurser og spesialkompetanse som strekker seg ut over deres ordinære ordens- og oppklaringsoppgaver. Målet er å bryte den eskalerende voldsutviklingen.

Spørsmålet er om det allerede er for sent.

Stockholmspolitiet mener at situasjonen er sammensatt, og at det handler om flere parallelle konflikter. De fleste hendelsene kan imidlertid knyttes til oppgjør mellom kriminelle gjenger.

For øyeblikket pågår det en viss endring i maktbalansen mellom gjengene, men også internt i noen av nettverkene. Politiet tror at flere voldsepisoder først og fremst handler om denne type posisjonering.

GJENGOPPGJØR: Nylig ble to personer skutt på åpen gate i Oslo.

En annen tendens ordensmakten har observert, er at lokale gjenger er blitt regionale, og at de regionale er blitt nasjonale nettverk med internasjonale koblinger.

I tillegg preges byen også av annen volds- og til dels grov vinningskriminalitet. Fungerende regionsjef for Stockholmspolitiet, Mattias Andersson, sier til Svenska Dagbladet at de for tiden har 390 pågående drapsetterforskninger. Rundt 400 personer er arrestert for ulike forbrytelser i området. Det er langt flere enn tidligere.

Både Sveriges nåværende og forrige regjering mener at politiet i Stockholm har mislyktes i kampen mot de kriminelle gjengene. Mens utviklingen i Malmö og Göteborg har tatt en annen retning, er voldsnivået i Stockholm urovekkende høyt.

Også Oslo er blitt plaget av kriminelle gjenger. Nylig har vi hatt ubehagelige hendelser i Oslo sentrum hvor det er blitt avfyrt skudd på åpen gate. Det har også vært flere episoder med knivstikking og gruppeslåssing.

I det store og hele kan situasjonen i våre hovedsteder likevel ikke sammenlignes. I Oslo har politiet lenge jobbet målrettet for å få has på kriminelle miljøer som rekrutterer unge. Det har ikke vært bare vellykket. Men i forhold til det noen kalles svenske tilstander, har innsatsen fra norsk politi hatt en gunstig effekt.

Det såkalte gjengprosjektet mellom 2006–2011 var en kombinasjon av nålestikkoperasjoner mot konkrete nettverk og mer langsiktig forebyggende innsats blant ungdom i utsatte miljøer.

Hendelsene i senere tid er en påminnelse om at dette arbeidet aldri kan avsluttes. Det er ikke ferdig selv om et par gjenger ligger nede. Da oppstår andre.

Splittelsen i 2017–18 av Young Bloods i to fraksjoner har skapt rivaliserende kriminelle miljøer i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det samme er tilfellet med gjengdannelser på Lørenskog og Stovner-Vestli etter at den internasjonale gjengen Satudarah kom til Norge.

Politiet kan ikke la disse gjengene i fred ett eneste sekund. De må overvåkes, straffeforfølges og brytes opp før det er for sent. Vi må ta lærdom av hva Stockholm-politiet ikke gjorde.