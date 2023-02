Kommentar

Dette er en kjempetabbe

BOMMET PÅ TALLENE: Regjeringen på budsjettkonferansen i august 2022 hvor nøkkeltallene for neste års statsbudsjett var satt. Inflasjonen viste seg å ligge an til å bli mye høyere enn anslagene. Den rødgrønne regjeringen ble uforvarende ultrablå.

Trygve Slagsvold Vedum begynte på en motorsagmassakre i offentlig sektor. Nå lover han krisepenger.

Ærverdige Finansdepartementet har har tabbet seg ut. For i budsjettet for i år, opererer de med en mye lavere prisvekst enn det ligger an til nå.

Det betyr store kutt i forvaltningen.

Fredag varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum tiltak. Nye milliarder skal stanse kuttene.

For han hadde begynt å ligne mer og mer på Maggie Thatcher. Uten å ville det.

FEIL REGNESTYKKE: I NRK-programmet Debatten i mai i fjor tok finansministeren frem tusjen for å forklare hvorfor han mente folk skulle få bedre råd. Det fikk de ikke. Og nå har Finansdepartementet bommet igjen.

Hvor stor bommen blir vet vi ikke før året er omme.

Men Finansdepartementet innså allerede før de la frem budsjettet, at dette ikke så særlig bra ut.

I Nasjonalbudsjettet skriver de selv at prisveksten antagelig er for lav. Likevel endret de det ikke.

Og det var i fjor høst. Først nå kommer krisepengene.

JERNKVINNEN: Britenes statsminister Margaret Thatcher (1979–1990) fikk tilnavnet «The Iron Lady». Med hard hånd gikk hun inn for å redusere inflasjonen og de offentlige utgiftene. Hun kjempet også mot fagforeningene og kuttet i det britiske trygde- og velferdssystemet.

I mellomtiden har de sendt stakkars helseminister Ingvild Kjerkol ut for å gå strafferundene. Det er hun som har fått kjeften for sykehuskrise og nedleggelsen av ABC-klinikken.

Mens det som har skjedd, er at hun har fått for lite penger.

Som i 2022. For departementet bommet da og.

Kjerkol fikk ikke justert budsjettene sine i tråd med prisveksten og gikk inn i 2023 med kutt. Og verre skulle det bli.

MÅTTE TA STØYTEN: Helseminister Ingvild Kjerkol har fått for lite penger til å opprettholde dagens drift i helsevesenet. Det har ført til massivt med bråk i offentligheten.

Det er ikke slik man bør styre landet.

For det er politikerne som skal bestemme hvor det skal kuttes. Ikke prisen på strøm og varer.

BOMMET DA OG: I et stort nyttårsintervju med VG i romjulen 2021 lovet Vedum folk flest mer penger i 2022 og enda mer i 2023.

Disse kuttene har kommet samtidig som det går godt i Norge.

Og i fjor betalte vanlige folk og bedrifter inn mye mer i skatt og avgift enn departementet regnet med. Staten hadde dermed langt større inntekter enn forventet, mens utgiftene og oljepengebruken ble mye lavere.

Det folk skulle få igjen var vel ikke dårligere velferd og tjenester.

TRYGVE THATCHER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har blitt rene Maggie Thatcher med utsikter til milliardkutt i offentlig sektor. Her sammen med Jonas Gahr Støre i en NRK-debatt på Sakrisøy i Lofoten.

Hvordan kunne dette skje?

Unnskyldningen til Vedum er at de viktige anslagene i statsbudsjettet gjøres veldig tidlig, alt i marskonferansen.

Men det er forståelig om noen av hans kritikere mistenker ham for å prøve seg på snikskutt ved å underdrive prisveksten.

Men mest av alt har nok Vedum fått feil tall av byråkratiet, som har vært opptatt av inflasjon, mindre av forutsigbar styring.

For Vedum har ført høyrepolitikk av det mye mer borgerlige slaget enn Erna Solberg noen gang gjorde.

Offentlig sektor ble satt på slankekur uten at det var meningen.

FORMANINGER I AUGUST 2022: Trygve Slagsvold Vedum holdt i august i 2022 foredrag i Finansdepartementet om at vi måtte bruke mindre penger. Så ble det altfor mye av det gode. Nå henter han frem nye milliarder.

Hva skulle de gjort?

Da Finansdepartementet så hvor skjevt de lå an i høst kunne de spurt om en ukes utsettelse, satt byråkratene til å jobbe overtid og regnet på nytt.

Det ville vært arbeidsomt. Anslaget for inflasjon og lønnsvekst låser så mange andre tall.

Det ville blitt mye korrekturlakk.

Men man kunne også fremmet en tilleggsproposisjon senere. I november visste alle at anslagene var lave.

Det de kunne frykte, var at SV ville stikke av med ekstrapengene til sine symbolsaker, og ikke stø drift.

Men det ville en solid regjering klart å forhindre.

KRITISERTE PENGEBRUKEN: Høyresiden sa etter fremleggelsen av budsjettet at regjeringen skjermet offentlig sektor, mens de hevet skattene for næringslivet. Det første viste seg å være helt feil. Bildet viser Erna Solberg, Tina Bru og Henrik Asheim.

For det å bomme på disse tallene, det er mye verre enn at en kommentator i VG eller en analytiker i Nordea ikke treffer.

For dette er tall som er svært viktige for deg og meg: For sykehustilbudet vårt, barnetrygden og velferden.

Nå er inflasjonen på vei ned. Og det kan ende bedre for departementet. Men i mellomtiden må nye milliardene skyfles inn fordi Finansdepartementet la frem et budsjett de selv mente var utdatert.

Penger er egentlig det minste problemet. Det har vi. PR-messig er det derimot ille.

Trygve Slagsvold Vedum som byttet om på grafene i fjor, han er satt i forlegenhet igjen. Få skjønner hva som egentlig er hans budskap.

Men mye verre er det at en stor del av norsk økonomi er blitt preget av uforutsigbarhet og rot.