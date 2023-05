Kommentar

Kan miste en del av Norge

KARASJOK: I en ny dom i Utmarksdomstolen slås det fast at Karasjok eies av kommunens innbyggere. Finnmarkseiendommen kan miste eierskapet. Dronebilde fra 2019. Men nå er saken anket.

Finnmarkseiendommen holder på å miste Norges nest største kommune. Men nå anker de saken.

Det er funnet spor etter bosetninger i Finnmark som er eldre enn 10 000 år. Men ennå er det uavklart hvem som eier grunnen her oppe.

For Karasjok er et svar på vei.

I april kom dommen som sier at det er innbyggerne i kommunen som skal eie grunnen.

Men denne uken anket dagens eier til Høyesterett.

EN SAMISK KOMMUNE: Karasjok har antagelig vært bebodd de siste 7000 årene. En permanent samisk bosetting antas det å ha vært i alle fall siden starten av vår tidsregning. Reindrift ble en viktig næringsvei fra 1600-tallet. Bildet fra mars i år viser Anne Louise Næss Gaup med reinsdyr i bakgrunnen.

For Finnmarkseiendommen (FeFo) eier nesten hele fylket, som de overtok fra Statskog.

Karasjok kan bli det første, store området de må gi fra seg.

I tilfelle ryker fort Katutokeino og kanskje Tana og.

KOM PÅ BESØK: Jonas Gahr Støre i Karasjok i mars. En av de første nordmennene som kom til Indre Finnmark som ikke var skatteoppkrever, lensmann eller prest, var visstnok geolog B.M. Keilhau. Han rapporterte i 1828 at samene ikke likte poteter, men spiste neper.

Ulike samiske grupper krever retten til Karasjok.

To av dem, kalt Guttormgruppen og Sohpar, mener eiendommen tilhører etniske samer og utelukker for eksempel nordmenn og kvener.

En gruppe reindriftssamer ønsker en felles grunneier i Finnmark, og støtter FeFo, som vil fortsette å eie.

Karasjok kommune mener alle innbyggerne uansett etnisitet er eiere. Og vant altså frem i første instans.

STATEN LITE TIL STEDE: I 1969 besøkte kronprinsparet Karasjok. Kronprins Harald og kronprinsesse Sonja ble ikledd samiske drakter av hvitt reinskinn med luer og skaller. Først i 1977 sto veien fra Tana til Kautokeino via Karasjok ferdig og området var vanskelig å besøke.

Sametingspresidenten gratulerte Karasjoks innbyggere etter dommen. Ordførerne i Hammerfest og Alta derimot, ønsker en anke. Det største opposisjonspartiet på Sametinget, Nordkalottfolket, er også skuffet.

Kritikerne frykter en oppsplitting av Finnmark, nedleggelse av Finnmarkseiendommen og at innbyggere utenfra behandles annerledes enn de som er fra kommunen.

Det finnes en frykt for at «samene skal eie alt». Og for konflikter etter etniske skillelinjer.

Men i Karasjok, hvor innbyggerne stort sett snakker samisk, går samiske interesser på kryss og tvers.

NYTT KRONPRINSPARBESØK: I 2009 besøkte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit Karasjok der de feiret samenes nasjonaldag.

Historisk har ikke staten anerkjent privat eiendomsrett her. Karasjok og Kautokeino ble norsk først i 1751, Pasvik i 1826. Og de som bodde her var nomader.

Land med respekt for seg selv, skulle ha kolonier. For eksempel omtalte Finansdepartementet området slik i 1848:

«Finmarken har derfor fra de ældste Tider været benevnt og behandlet som en Colonie».

Enda sterkere kom kolonitanken til uttrykk hos Regjeringsadvokaten. I 1864 skrev han at staten hadde underlagt seg «det herreløse af Nomader». Staten trengte ikke ta hensyn til andres rettigheter, fordi slike rettigheter ikke fantes.

VAR SVENSK I GAMLE DAGER: Karasjok gikk fra å være svensk til å bli norsk på midten av 1700-tallet. Spørsmålet er hva slags rett samene har hatt etter at området ble norsk. Bildet er fra et forsamlingshus på Finnmarskvidda i 1962.

Er det ikke da på tide at den samiske befolkningen får tilbake sitt eget land, slik flere grupper krever?

Det er lett å se hvor problematisk det kan bli: Hvordan avgjøre om folk er samisk nok? Og hva med den kvenske befolkningen, som kom flyttende på 1700-tallet?

De fikk rett på lokale ressurser. Det ville være et brudd å begynne å skille mellom samer og andre nå.

Men Finnmarkskommisjonens flertall mener innbyggerne har hatt en slags kollektiv eiendomsrett til Karasjok, fordi staten har vært lite til stede og ikke er blitt sett som grunneier her.

De peker på at Karasjoks opprinnelige befolkning var samisk og at den norske befolkningen er av nyere dato.

Flertallet i Utmarksdomstolen vurder det ganske lik, men mener at staten kom enda senere på banen.

Mindretallet mener derimot at staten disposisjoner har vært tilstrekkelig til at staten ble grunneier.

LANGVARIG DISKUSJON: Siden 1950-tallet har man diskusjutert eiendomsretten i Finnmark. Regjeringen Nordli sa i 1980 at det ikke er sikkert at staten eier de samiske områdene. Fortsatt pågår arbeidet. Bildet er fra kommunevalget i 1964 og vise en valgplakat for Ap på Samvirkelaget i Kautokeino.

Staten kom utvilsomt sent. Det manglet veier i indre Finnmark frem til 1970-tallet. For å komme seg til Karasjok måtte man dra langs Tanaelva eller bruke vogn og trekkdyr på vinteren.

Da statsagronom A. Nilsen besøkte området på 1890-tallet, antok han at det var lite trolig at norske innbyggere ville flytte hit.

– Der maa Lapper til for at kunne klare Livet der oppe, skrev han.

I Stortinget i 1902 sa finnmarksrepresentant Sivert Aasen at det i Kautokeino og Karasjok var «ingen anden norsk mann enn presten og lensmannen».

TAPTE, MEN VANT: Med statens utbyggingsplaner for Alta-Kautokeinovassdraget hvor Masi i Kautokeino (bildet) ble foreslått neddemt, tok protestene av. Altavassdraget ble bygget ut, men samene vant likevel opinionen. Samerettsutvalget ble nedsatt for å vurdere eiendomsspørsmålene.

Dette står i kontrast til kysten av Finnmark, hvor mange har snakket norsk, kom sørfra og hvor kongen fikk bygget Vardøhus alt i 1307.

Det er mindre sannsynlig at Finnmarkseiendommen må gi fra seg store områder her som statens eierskap har hatt større aksept.

I indre Finnmark er det annerledes. For selv om staten krevde inn skatter, betyr det ikke at staten eide grunnen.

Dommen kan ses på som et kompromiss.

Kravene om eierskap kun for samer er avvist. Samtidig tapte dagens eier, som ses på som representant for den gamle kolonimakten.

Avgjørende er det nok at befolkningen i indre Finnmark nesten er 100 prosent samisktalende, mens i kystkommunene har det i hovedsak vært norsk.

INTERNATSKOLE I KARASJOK: Bildet er fra 1950 og viser samiske barn som ble undervist i norsk. John Anders Anti står ved tavlen. Lærerinnen heter Anna Mørk. Den offisielle norske politikken var forsnorsking av samer.

Det var Stortinget som med Finnmarksloven i 2005 sa at det skal etableres en ny kommisjon og en domstol for å kartlegge eiendomsretten i Finnmark.

Norge har tidligere hatt en Utmarkskommisjon og en Høyfjellskommisjon som har avgjort eiendomsforhold lenger sør.

ENNÅ IKKE VURDERT: Eierskapet til Nordkapp er ennå ikke vurdert, men det skal nok en del til for at FeFo taper Nordkapp fordi de også beholdt Vadsø og Berlevåg.

Det er det som nå skjer også lengst nord.

Fort går det ikke. Kartleggingen startet på Stjernøya og Seiland, fortsatte i Nesseby, nådde Varangerhalvøya og nå er kommisjonen kommet til indre strøk.

En spådom er at de norskeste områdene forblir på Finnmarkseiendommens hender. Mens de samiske kjerneområdene overføres til innbyggerne.

Etter tusenvis av år med bosetting i Finnmark, virker det på høy tid å avklare grensene også her.

