AVGJØRENDE KAMPDAG:

Du er i sykkelbudets sko. Du er i Bring-budets sko. Slaget om din lønn og dine arbeidsvilkår står nå.

RICHARD STOREVIK, leder for Fellesforbundet Avdeling 5

Mange av de som jobber med å hente og bringe saker du kjøper på nett snakker dårlig norsk. Men selv om de ikke heter Ola og Kari har deres arbeidsvilkår alt å si for deg.

Siden jeg løp rundt i gatene i Bergen på 1990-tallet har vi fått masse nye tilbud og tjenester. Alt fra McDonalds og Olivia på Zachariasbryggen til nettshopping og Bolt-taxier.

Felles for mange nye tilbud er at de styres av internasjonale giganter som lever av å tyne arbeidstagerne sine. Eller så styres bedriftene fra norske styrerom der de har lest seg opp på en amerikansk ledelsesfilosofi som sier: tyn arbeidstagerne dine.

KRONIKKFORFATTER: Richard Storevik.

Vi som har jobbet i industrien, som jobber i offentlig sektor eller som fagforeningspamp, har relativt trygge arbeidsvilkår. Vi kan ha et godt liv med den jobben vi har.

Men de som jobber innen hotell, rengjøring, budtjenester, landbruk, taxi, matlaging og vaktmestertjenester har det som oftest langt tøffere.

I Norge har vi 200–300.000 arbeidstagerne som lever på den laveste lønnen og med utrygge arbeidsforhold – folk som risikerer å bli såkalte «arbeidende fattige», slik vi har lest så mye om fra USA.

Lønnen og tryggheten til disse arbeidstagerne er «krigsskueplassen» som bestemmer fremtiden til norsk arbeidsliv.

SEIER: På bildet: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fellesforbund-topp Jørn Eggum.

Jeg skriver dette 1. mai fordi jeg mener vi i arbeiderbevegelsen bør slutte å bruke 1. mai for å se tilbake på seire og klappe oss selv på skuldrene.

1. mai er i mine øyne en dag for å løfte blikket å se fremover. For å få litt oppmerksomhet om de viktigste kampene som står foran oss.

Teorien bak arbeiderbevegelsen er ikke rakettforskning. Det er en helt enkel og grunnleggende sannhet om at vi arbeidstagere står sterkere sammen.

Men likevel er det få land som har klart å bygge gode samfunn på denne enkle sannheten.

Og det er en sannhet som lett blir glemt i hverdagen. Bruk derfor 1. mai til en prat med dine barn, en venn eller noen av de som jobber i lavlønnsyrkene.

Er det greit at han som leverer pakken med det nye Playstation-spillet ikke har sikkerhet? Hvorfor er ikke hun som vasker på jobben din organisert?

Jeg begynte med å si at skjebnen til sykkelbudet har alt å si for deg. For hvorfor skal ikke en amerikansk ledelsesfilosofi skyve deg ut i kulden på sikt?

Har du ikke hørt noe om at den kunstige intelligensen kan gjøre deg overflødig?

Så vil jeg likevel klappe oss selv litt på skuldra. Den store streiken til LO ble en test på solidariteten til norsk arbeiderbevegelse. Og vi besto heldigvis testen med glans.

Under hvert minutt av streiken var medlemmene positive og kampklare. De visste at de tok en kamp for noen som ikke klarte det selv, og de var ivrige for å gjøre nettopp det.

Streiken handlet om et lavlønnstillegg som ga de som sitter nederst ved bordet et skikkelig løft. Som gjør at renholdsarbeidere kan få som mye som 22.500 kroner ekstra hvert år.

LEVERINGSTJENESTER:

Kampen mot løsarbeidersamfunnet, og fattigdommen som fulgte med det, har fagbevegelsen vunnet før. Men det er lenge siden.

Hvis ikke arbeiderbevegelsen klarer å komme på offensiven i disse kampene, kan den sosiale sprengkraften i lønnsutviklingen føre til at de som i dag står nederst på lønnsstigen, vinker et evig adjø til venstresiden og LO. Og det vil til slutt bli alles problem.

Sjefen for Oda, de som leverer dagligvarer med budbiler i de store byene, sa det godt i en podkast nylig: Hvorfor i alle dager skal han ville flytte til Sveits?

Det norske samfunnet byr på trygghet for hans barn og barnebarn. Et samfunn preget av tillit og effektivitet. Alt dette står på spill.

Heldigvis er det noen ledere og eiere som skjønner dette. Jeg håper det blir flere.

For det knaker det i den norske modellen. Og sprekkene begynner å bli så tydelige at man skal ha solide ideologiske skylapper for ikke å se dem. LO-streiken var en viktig, men liten seier. Det viste fremtidspotensialet i bevegelsen vår.

Og husk: Du er med på dette enten du vil eller ikke. Alle vil ha billig mat på Foodora eller billig hotellovernatting.

Men når du tenker at det nesten var for billig med noen hundre kroner for en pizza inkludert levering på døren, ja så er det sannsynligvis for billig til at budet kan ha en trygg og god jobb.

VIL HA FLERE PÅ LAGET:

Jeg håper at flere blir med på laget og tar kampen om at absolutt alle jobbene i Norge skal være anstendige.

I LO trenger vi alt som kan krype og gå av gode krefter – så bruk 1. mai til å utvide arbeiderbevegelsen og se fremover!