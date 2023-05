Leder

Forsvarsplanen burde kommet før

Endelig har Norge en plan for å nå Natos toprosentmål. Men opptrappingen av forsvarsbudsjettet kommer for sent til å innfri løftet Norge ga i 2014.

På Natos toppmøte i Wales i 2014, etter Russlands okkupasjon av den ukrainske Krym-halvøya, ble det vedtatt at medlemslandene innen 2024 skulle sette av to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsvaret.

Tidsfristen nærmer seg. Norge er blant landene som er langt fra å innfri målet. Det verste er at vekslende regjeringer frem til nå ikke har hatt en plan for hvordan vi skal komme dit.

På en pressekonferanse presenterte statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram opptrappingsplanen.

Ved å øke forsvarsbudsjettene med 3,8 milliarder kroner årlig frem til 2026 mener regjeringen at vi vil oppfylle toprosentmålet. I beste fall kommer vi i mål, to år forsinket.

HØYNER INNSATSEN: Statsminister Jonas Gahr Støre har en plan for å nå Natos toprosentmål i 2026. Her fra pressekonferansen tirsdag.

Vi ønsker opptrappingsplanen velkommen. Det er bra at regjeringen forplikter seg på toprosentmålet. Det er ikke bare på høy tid, det er på overtid.

I mange år er det blitt investert altfor lite på Forsvaret.

Vekslende regjeringer, av ulik politisk farge, har alle et ansvar for det store etterslepet.

Spørsmålet er om en økning på 11 milliarder kroner over tre år vil være tilstrekkelig til å komme opp i to prosent av BNP. Det avhenger i høy grad av prisutviklingen på olje og gass. Hvis inntektene i årene som kommer blir større enn forventet, må forsvarsbudsjettene øke ytterligere.

Uansett viser regjeringen vilje til å gjennomføre en storsatsing på forsvaret. Og det ville vært svært pinlig for regjeringen å komme til sommerens toppmøte i Natos uten en forpliktende plan for toprosentmålet.

BYRDEFORDELING: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at toprosentmålet ikke er tak, men et gulv for hva Nato-landene bør bruke på forsvaret.

Russlands krig mot Ukraina og en spent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa gjør at det er svært påkrevet å prioritere forsvaret høyt. Vi må styrke vårt nasjonale forsvar og samarbeidet med allierte land i Nato.

Dette er bærebjelkene i norsk sikkerhetspolitikk. Som Støre sa, går nå forsikringspremien opp. Vi må betale mer for vår sikkerhet. Vi trenger et sterkere fokus på trygghet og beredskap.

Regjeringen har satt ned to kommisjoner som i vår legger frem sine rapporter.

Onsdag overrekker Forsvarskommisjonen sin rapport til forsvarsministeren. I juni kommer Totalberedskapskommisjonens rapport. I tillegg skal forsvarssjefen gi sitt fagmilitære råd.

Vi trenger en langtidsplan for forsvaret av Norge. På kort sikt trenger vi en rask og kraftig økning av forsvarsbudsjettene.