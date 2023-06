NY KULTURMINISTER: Velkommen på laget. Velkommen til norsk idrett! Vi gleder oss, skriver Zaineb Al-Samarai.

Velkommen på laget, Lubna!

Vi har tydelige forventninger til den nye kultur- og likestillingsministeren.

ZAINEB AL-SAMARAI, idrettspresident

Først og fremst – gratulerer med plass i startoppstillingen til Jonas i rollen som kultur- og likestillingsminister. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til norsk idrett. Og vi kan like godt si det nå.

Vi har en tydelig forventning om at den nye kultur- og likestillingsministeren legger til rette for at norsk idrett kan fortsette å levere idrettsglede til alle, og samtidig legge til rette for en enda bedre toppidrett.

For det første ønsker vi oss en ivrig supporter og heiagjengleder.

93 prosent av alle barn og unge har deltatt i norsk idrett. Tall som er viktige for idretten, men minst like viktige for samfunnet. Alle vet hvor viktig god helse og fysisk aktivitet er for både barn, ungdommer og voksne. Alle vet hva livslang idrett betyr: Folkehelse, idrettsglede og venner for livet!

For det andre ønsker vi oss en lagspiller.

Med 1.9 millioner medlemskap kan det være lett å tenke at idretten klarer seg selv. Det gjør den ikke. Vi trenger en kulturminister som vi kan spille på lag med.

UTNEVNELSE: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre.

Mange av de utfordringene vi som samfunn sliter med, er utfordringer idretten kan være svar på. Men for å få ut de gode resultatene fordrer det samspill, god dialog og lagarbeid. Det er vanskelig å spille hverandre gode uten å snakke sammen. Vi forventer at statsråden ønsker en tett og god dialog med idretten.

For det tredje ønsker vi en playmaker.

Vi ønsker oss en kulturminister som tar ballen, og som bidrar til å spille andre gode. Vi er avhengig av at statsråden tar eierskap til de utfordringene idretten og våre 9 500 idrettslag har. Bare sånn kan ministeren slå de forløsende pasningene som bidrar til å løse utfordringene vi allerede står i.

Det er ingen hemmelighet at økte kostnader rammer idretten hardt. Stadig flere opplever økonomi som en barriere for idrettsdeltakelse. Sånn skal det ikke i være. Vi mener at alle som ønsker det skal få være med i idretten, uavhengig av økonomi. Da er vi helt avhengig av forutsigbare og gode rammevilkår slik at det bygges flere kommunale idrettsanlegg som kan stilles gratis til disposisjon. De idrettslagene som ønsker å investere på egenhånd må få hjelp til det.

Sist, men ikke minst, ønsker vi en goalgetter.

Selv om et mål på trening kan skape samme glede og eufori som et OL-gull, er det ofte de store idrettsprestasjonene som får størst oppmerksomhet og gratulasjoner. Vi håper å få muligheten til å gratulere kulturministeren med sine prestasjoner på sin viktigste arena; prestasjonene innad i regjering som sørger for at idretten prioriteres.

Vi kunne nevnt mange viktige saker som vi ønsker skal prioriteres i statsbudsjettet og i regjeringens arbeid. Og vi ser fram til å diskutere disse med deg. Vi vil slå de forløsende pasningene, slik at du kan score mål på vegne av norsk idrett i din regjering. Det har vi store forventinger til at du klarer.

Vi skal gjøre vårt for at du lykkes! Velkommen på laget. Velkommen til norsk idrett! Vi gleder oss.