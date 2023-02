Kommentar

Putins farlige forfalskning

RIKETS TILSTAND: Vladimir Putin ankommer for å holde sin årstale om Russlands tilstand. Bildet er formidlet av tredjepart.

Vladimir Putin brukte talen om rikets tilstand til å fortelle eventyr. Det er et skremmende eventyr som ingen vet hvordan slutter.

I Putins fortelling var det ikke Russland som startet krigen. Krigen er Vestens skyld. Russland måtte bruke makt for å stanse den. Fienden fører krig, Russland er bare engasjert i en spesiell militæroperasjon.

Putin gjentok at Russland kjemper mot nynazister. Det ukrainske folk er gisler for regimet i Kyiv og deres vestlige ledere, som faktisk okkuperer Ukraina, i politisk, militær og økonomisk forstand.

Russland er et offer for onde krefter i vest i Putins fortelling. USA og deres allierte vil dominere verden og pålegge alle land liberale verdier som i virkeligheten er totalitære.

APPLAUS: Politikere, kirkeledere og militære lyttet og applauderte Putins tale. Bildet er formidlet av tredjepart. Sputnik er et statlig, russisk nyhetsbyrå.

Ettersom vestlige land innser at de ikke kan påføre Russland nederlag på slagmarken angriper de Russlands tradisjonelle verdier. En «gal elite» i vesten står bak en åndelig ødeleggelse av familier og nasjonal identitet, ifølge Putin. Han vil beskytte Russlands barn mot dekadent vestlig påvirkning.

Som eksempel nevnte han at kirkesamfunn i vest diskuterer om Gud er kjønnsnøytral. Tilgi meg, Herre, de vet ikke hva de gjør, sa Putin som også viste til hellige tekster om at ekteskap skal være mellom kvinne og mann.

Putin leder ikke bare en blodig angrepskrig. Han vil også være en kulturkriger.

Han talte til sine egne. Historiene er gjenkjennelig for alle som hver dag utsettes for Kremls utrettelige propaganda.

PAUSE I VÅPENKONTROLL: Vladimir Putin sa at Russland vil sette en sentral atomvåpenkontrollavtale med USA på pause.

Putins regime er et bakvendtland der åpenbart alt går an. Som om snu alt på hodet om tiden før og etter krigsutbruddet. Putin startet en imperialistisk angrepskrig mot et naboland. Det går slett ikke etter planen for ham.

Han lovet å beskytte folket i Donbas, men spesialoperasjonen har lagt byer i grus og tvunget mennesker på flukt. Når de russiske styrkene ble presset tilbake på slagmarken endret Putin strategi og startet terrorbombing av ukrainske byer og sivil infrastruktur.

Putin avsluttet med et urovekkende utsagn. Han setter Russlands deltagelse i Ny-START avtalen på pause.

Ny-START er den siste gjenværende avtale om atomvåpenkontroll mellom USA og Russland. Avtalen ble forlenget kort tid etter at Joe Biden ble innsatt som president. Særlig i en tid hvor forholdet er spent er det viktig å etterleve inngåtte rustningskontrollavtaler.

Det er tydelig at Putin forbereder russerne på at krigen blir langvarig og at bruddet med vestlige land er endelig. Det er Putin alene som har tatt dette katastrofale veivalget. Han viser ingen tegn til å endre kurs.