Kommentar

Tomt for saltstenger: Dette er alvor

TOMT I BUTIKKEN: Importøren tør ikke å love når forsyningene av Soletti saltstenger blir normale igjen. For tiden er stengene stadig utsolgt i butikkene. Det er produsenten i Østerrike som sliter.

Det er gått tomt for saltstenger. Og de sier vi bare kan spise noe annet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var en lokalavisjournalist som oppdaget at det var tomt for saltstenger i butikken. Maarud, som leverer de østerrikskproduserte saltstengene Soletti i Norge, ble oppringt.

Nyheten spredde seg. Det viste seg at det var alvorlig.

Det er et problem over alt. Fabrikken i Østerrike klarer ikke engang å mette sitt hjemmemarked. De sender sporadisk saltstenger til Norge. Men det blir for lite.

På morgenmøtet i VGs kommentaravdeling ble saltstenger nedsettende karakterisert som «studentsnacks» av enkelte.

På sjefredaktørens evalueringsmøte like etterpå, ble det feilaktige inntrykket rettet opp. Han kritiserte staben for kun å ha skrevet et lite punkt på krisen. Det burde vært en egen sak.

Jeg kunne ikke vært mer enig.

STYR UNNA ETTERLIGNINGENE: Det finnes fortsatt saltstenger å få i butikken, men de billige variantene kan ikke egentlig kalles ekte saltstenger.

Jeg tok derfor selv røret i egne hender og ringte Maarud.

Men derfra var det ingen betryggende beskjeder å få. De tør ikke å si når dette er i orden igjen. De anbefalte å prøve Gullfisk, som også er bakt.

Der har du nok en ekvivalent til Marie Antoinettes famøse uttalelse om å la dem spise kake.

Norge har klart seg gjennom smørkrise og kjøttkrise forårsaket av planøkonomien i landbruket.

Men en ting er smør. Man kan bruke olje som tollvernet ikke hindrer oss i å importere.

Snacks er noe annet.

Saltstenger fra Soletti kan ikke erstattes av billigmerkene til Rema, Coop eller First Price.

Disse alternativene har husholdningen prøvd.

Og selv så gniene vi er og så glad vi er i billigmerker, er altså billigsalgstenger uspiselig.

Det gjelder for øvrig ikke hele sortimentet av billigmerker. Billig ostepop er bedre enn originalen. Så de kan om de vil!

SKYLDTE PÅ VESTEN: I talen om rikets tilstand ga Vladimir Putin gir Vesten skylden for Ukraina-krigen. Han snakket også om moralsk forfall og behovet for å beskytte eget folk.

Det har vært en humpete vei for saltstenger fra Soletti den siste tiden.

Det er en stund siden nå at jeg til min forskrekkelse oppdaget at saltstengene er utsatt for krympflasjon.

Innholdet i posene har gått fra 250 gram til 230 gram, selvsagt uten at prisen er satt ned.

Produsenten skylder på at prisen på hvete har økt etter krigsutbruddet. Olje har også blitt mye dyrere, begge deler varer som Ukraina produserer mye av. I tillegg kommer emballasjen og frakten.

Men det gjelder jo alle?

I tillegg bakes saltstengene med gass.

Gassprisene nådde i fjor astronomiske høyder, etter Russland tok i bruk energi som våpen og strupte eksporten av gass.

Putin som talte til nasjonalforsamlingen på tirsdag, nevnte ikke noe om saltstenger.

Men samtidig som den russiske diktatoren snakket i Moskva, var finansminister Trygve Slagsvold Vedum på gamle trakter oppe ved Universitetet i Oslo for å tale om fremtidsutsiktene.

Og han var på et vis inne på det.

SKAL SKRIVE NY PERSPEKTIVMELDING: Trygve Slagsvold Vedum talte tirsdag ved Universitetet i Oslo. Han fikk med at da han var ung, måtte han betale skolebøkene selv og barnehage var dyrt. Fremover mener han at flere ressurser må gå til flyktninger, forsvar og beredskap.

Finansministeren snakket om at vi fremover må sette av mye mer ressurser på å forsikre oss.

Vedum brukte kornsiloene som eksempel. Etter den kalde krigen trengte vi ikke så mange kornlager lenger. Studentene flyttet inn i siloene.

Men nå er det snudd. Vi må sette av mer til forsvar og beredskap. Like etterpå sendte landbruksdepartementet ut et nytt forslag til beredskapslagring av matkorn.

For energimangel, krig og inflasjon tuller det ikke bare til for saltstengene. Det påvirker hele samfunnsmaskineriet. Til og med snacksskålen.