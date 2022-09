MÅ TA LÆRDOM: – Med det forbehold at de endelige konklusjonene ikke er trukket, så tyder mye på at Baneheia-saken representerer en ny rettsskandale. Flere instanser har – med rette – fått kritiske spørsmål knyttet til hvordan man løste sine oppgaver. Deriblant mediene, skriver kronikkforfatterne.

Åpenhet gir rettssikkerhet

Vi trenger mer åpenhet og innsyn i norske straffesaker. Det kan bidra til økt rettssikkerhet og færre justismord.

REIDUN KJELLING NYBØ, generalsekretær Norsk Redaktørforening

ARNE JENSEN, seniorrådgiver Norsk Redaktørforening

Med det forbehold at de endelige konklusjonene ikke er trukket, så tyder mye på at Baneheia-saken representerer en ny rettsskandale.

Flere instanser har – med rette – fått kritiske spørsmål knyttet til hvordan man løste sine oppgaver. Det gjelder primært påtalemyndighet, domstolene og Gjenopptakelseskommisjonen.

Men også mediene.

Vi skal ikke fordele skyld og ansvar. Derimot vil vi gjerne peke på noen muligheter som nå har åpnet seg for å gjøre straffesaker i Norge mer transparente, og dermed mindre utsatt for feilvurderinger og feilgrep.

Prinsippet om åpenhet i rettspleien strekker seg helt tilbake til de gamle vikingtingene, og står som en uavbrutt tradisjon i norsk offentlighet. Det bygger på en erkjennelse av at overgrep og urettmessighet har dårlige vilkår i det åpne rom.

Samtidig som åpenheten motvirker at uskyldige blir dømt, vil den også motvirke at uskyldige går fri. Tilliten til rettsapparatet vil styrkes.

Dette har vi også påpekt i Sivilsamfunnets rettsstatsmelding, som Advokatforeningen har fått utarbeidet og som ble presentert for kort tid siden.

I dag er åpenhetsprinsippet i rettspleien nedfelt i Grunnlovens § 100, men bare for selve rettsmøtene. Vi har ikke noe tilsvarende prinsipp for sakens dokumenter. Bakgrunnen er at norsk rettspleie bygger på prinsippet om muntlighet og umiddelbarhet.

Det vil si at det er det som fremføres og dokumenteres muntlig i selve rettsmøtet som danner grunnlaget for rettens avgjørelse. Det er utfordrende for rettssikkerheten.

Det er også en av grunnene til at blant andre Ytringsfrihetskommisjonen har tatt til orde for å få også dette punktet inn i Grunnloven.

Nå har regjering og storting en anledning til å rette på de svakhetene dette systemet medfører. Professor Ragna Aarli har levert en meget god utredning om innsyn i dokumentene i straffesaker. Den bør føre til endringer.

Det er særlig på tre områder hvor det kan gjøres mye for å bedre innsynet – og dermed rettssikkerheten – i straffesakene.

1. Allmennheten, og særlig de redaktørstyrte mediene, bør få økt innsyn i straffesaker som avsluttes uten domstolsbehandling. Dette er spesielt viktig i de tilfellene hvor personer i maktposisjoner har vært siktet, men hvor det ikke ender med domstolsbehandling, men med henleggelse.

VG har i flere omganger omtalt ledende politifolks omgang med våpen og potensielle brudd på våpenlovbestemmelsene. I den ene ble en tidligere politimester og nestleder i Spesialenheten for politisaker (Sepo) først siktet. Så ble saken henlagt av det samme Sepo (riktignok med settepolitisjef).

Det er åpenbart at dette er forhold av stor allmenn interesse, men hvor det i utgangspunktet ikke foreligger noen rettigheter med hensyn til innsyn politiets dokumenter.

Det skaper grobunn for mistillit. Høyesterett har uttrykt det slik i den såkalte Våpendokumentsaken:

«Når saken avsluttes uten at det skjer noen behandling i domstolene, kan offentlighetens behov for innsyn i saken og politiets og påtalemyndighetens behandling av den vanskelig ivaretas på annen måte enn gjennom dokumentinnsyn.»

2. Det er svært viktig å få innført regler om rett til kopi av dokumentbevis som legges frem for retten.

I Sverige har allmennheten rett til innsyn i politiets bevismateriale fra det øyeblikket tiltale er tatt ut. Vi trenger ikke forklare hvordan det dramatisk endrer muligheten for å drive kritisk journalistikk på politiets arbeid. Under selve rettsmøtet vil en slik tilgang gjøre det mye enklere for medienes representanter å følge forhandlingene og å kunne gi presis informasjon i etterkant.

I dag er praksis høyst varierende og avhengig av påtalemyndighetens velvilje. I etterkant av oppklaringen av justismordet på Fritz Moen sa daværende justisminister Knut Storberget i 2007 at han ville vurdere å innføre det svenske systemet.

Etter det har det ikke skjedd noe.

3. Det er et betydelig rettssikkerhetsproblem at vi ennå ikke har på plass et system for lyd- og billedopptak i alle norske rettssaler. Det finnes ingen sikker dokumentasjon på hva som faktisk blir sagt under en hovedforhandling. Når systemet bygger på muntlighet, er det, etter vårt syn, helt uholdbart.

Lyd- og billedopptak vil også kunne utgjøre en svært viktig kilde for de redaktørstyrte medier som ønsker å rette et kritisk blikk på avsagte dommer og kjennelser, og derigjennom også bedre muligheten for å avdekke eventuelle feil i rettssystemet.

Til sammen vil disse tre endringene bidra til å styrke rettsstaten og rettssikkerheten i Norge. Alt tyder på at det er fornuftig.