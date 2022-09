Leder

Røkke og andre rikfolk

De rikeste i Norge må betale skatt. De må betale mye skatt - mye mer enn alle oss andre. Skattesystemet må være rettferdig. Og fornuftig.

Kjell Inge Røkke flytter til Sveits. Dermed sparer han anslagsvis flere hundre millioner kroner i formuesskatt til Norge - i året. Flere andre av Norges rikeste varsler at de også vurderer å flytte. Enkelte uttrykker at “Det er helt forferdelig å bo i Norge nå”.

Nei. Det er ikke forferdelig å bo i Norge. Heller ikke nå. Heller ikke for folk med store formuer. Ser vi på skatt på formue samlet, ligger mange andre land på et høyere nivå enn oss.

Må bidra til fellesskapet

Samtidig kommer Norge ofte godt ut på internasjonale målinger over hvordan det er å starte og drive bedrifter. Vi har et godt og velorganisert velferdssamfunn, der folk har den tryggheten i bunnen som gjør det mulig å prøve ut nye ting. Og vi er et land der det er mulig å bygge store formuer, fra bunnen av. Mange av Norges rikeste har gjort nettopp det.

De med store formuer, enten det er i aksjer, egen bedrift, eiendommer eller andre former for formue, må bidra til fellesskapet. Det kan ikke være slik at bare de som tjener penger på eget arbeid, betaler skatt, mens de som tjener penger på penger, slipper unna.

Kjell Inge Røkke flytter til Sveits.

Spørsmålet er innretningen. Selve oppbyggingen av skattesystemet - hvordan formue i forskjellige former skal skattlegges. Her har ulike land valgt ulike løsninger.

Den norske formuesskatten er et særnorsk fenomen. Mange har lenge pekt på uheldige utslag av denne skatten. Men ingen har så langt klart å dokumentere at den faktisk rammer norsk næringsliv. At den skader verdiskapningen, og rammer norske arbeidsplasser.

Arv skaper ulikhet

Likevel - dersom det er slik at pengene Røkke hvert år tar i utbytte fra Aker ASA for å betale formuesskatt, ellers ville blitt investert i nye prosjekter i selskapet, så er temaet verdt en diskusjon. Men en slik debatt må favne bredt. Den må handle om hvordan vi kan sørge for at de som har mest, også bidrar mest.

Da må vi snakke om arveavgift og eiendomsskatt, boligskatt og alle andre former for skatt og avgifter på formue av ulike slag. De sterkeste motstanderne av dagens formuesskatt går sjelden inn i disse spørsmålene. Men så lenge de ikke kan gi noen gode svar på hvordan Norges rikeste skal bidra med sin del inn i fellesskapet dersom formuesskatten fjernes, så har de en dårlig sak.

Norge er et av få land i vår del av verden som ikke har arveavgift. Arv er noe av det som skaper størst ulikhet i et samfunn. Mange andre land skattlegger også eiendom hardere.

Vårt velferdssamfunn er avhengig av at vi har et skattesystem som er rimelig og rettferdig. Der ingen slipper unna. Men alle bidrar.