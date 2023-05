Leder

Alarmerende om leseferdigheter

Norske skoleunger leser dårligere enn før. Det bør bekymre både skole, foreldre og samfunnet som hele.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

«I declare after all there is no enjoyment like reading!»

Setningen fra Jane Austens berømte roman «Pride and Prejudice» (på norsk «Stolthet og fordom») pryder britenes 10-pundsedler – og sier noe om britenes sterke vektlegging av lesning og litteratur.

Å beherske å lese er selvsagt en grunnforutsetning for å kunne være en velfungerende samfunnsborger, og enda viktigere enn før i et moderne og komplekst samfunn – som det norske.

Derfor er det svært bekymringsfullt at Norge faller på den internasjonale PIRLS-undersøkelsen for 2021, som kartlegger leseferdighetene til tiåringer i 65 land.

Hele 19 prosent av de norske elevene ligger på det som kalles «lavt mestringsnivå» eller under. Det er markant flere sammenlignet med den forrige undersøkelsen fra 2016.

Tallene viser også en klar sammenheng mellom elevenes leseferdigheter og deres klassebakgrunn.

Norske elever havner langt bak sammenlignbare land som Irland, Storbritannia og Finland.

Også Sverige, der den borgerlige regjeringen nå går grundig til verks for å bremse digitaliseringen i skolen, ligger et godt stykke over Norge.

I 2016 var situasjonen en helt annen. Da viste tallene at norske elevers lesekompetanse var på et høyt nivå, og likt med de svenske. Tallene viste også en fremgang fra målingene i 2006 og 2011.

LESEGLEDE: Jane Austens bilde og ode til lesningen pryder britiske 10-pundsedler.

Det er nærliggende å anta at pandemien har en stor del av skylden for tilbakegangen. Ferdighetene faller nemlig i så å si alle land i denne perioden, men mest i Norge.

På samme tid har smarttelefoner, dataspill og sosiale medier fått et enda sterkere grep om livene til de yngste blant oss. Også i skolen tar det digitale stadig større plass.

Derfor var det gledelig at statsminister Jonas Gahr Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte slapp nyheten om at regjeringen vil bruke 120 millioner kroner på skolebøker til de minste elevene.

Like gledelig var det at en norsk toppolitiker endelig adresserte det mange mener er elefanten i klasserommet – digitaliseringsiveren som lenge har preget norsk skole.

Heller ikke dette er en enten-eller-debatt, for selvsagt må skolen være på høyden med utviklingen ellers i samfunnet, også når det gjelder digitale verktøy og løsninger.

Men iPader eller skole-PC-er skal ikke erstatte bøkene, de skal supplere dem.

PÅ TIDE: Regjeringen vil ha flere bøker til de minste elevene. Det skulle bare mangle.

Kun 13 prosent av de norske tiåringene oppgir at de liker å lese. Det er et skremmende lavt tall, og langt under det internasjonale gjennomsnittet.

Derfor er det bra at regjeringen for tiden jobber med en såkalt leselyststrategi der målet er å «skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne».

Men å «skape en kultur» må bety konkrete grep utover velmente fyndord og pene intensjoner.

Skolen og skolemyndighetene har et stort ansvar. Det er ikke å snu baken til fremtiden å sørge for at barnas blikk festes på noe annet enn skjermene de tilbringer svært mye tid foran også utenfor skolen.

Tvert imot – det er kunnskap, det er læring, det er forberedelse på voksenlivet. Vi har som samfunn ikke råd til å la være.

PS! I Austens roman, skrevet i 1813, har denne setningen en viss ironisk snert, siden hun som snakker, Miss Caroline Bingley, later som om hun liker å lese for å få Mr. Darcys oppmerksomhet. Egentlig hater hun litteratur. Problemstillingen er med andre ord ikke helt ny.