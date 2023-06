Gaute Klogh Henriksen (20), politisk nestleder i AUF i Finnmark.

«Kom igjen, ta en shot!»

Jeg bidro til drikkepress, uten å være bevisst mitt ansvar.

Har du vært på fest før, og vært en ivrig skåler? Gått bort til en venn, for å spørre hvorfor de ikke har mer i glasset?

Det har jeg. Og det har jeg lært av.

For, let's face it. Selv om man som regel bare mener det godt: Det er ganske ubehagelig å takke nei til en shot for tiende gang.

I en rosenrød idyll finnes det ikke et press om å drikke, og alle har det fint på byen. Men den harde sannheten er at mange har opplevd drikkepress, og jeg tror det er spesielt vanlig fra venner og bekjente, som ikke er klar over hva de gjør.

Drikkeleker, bøtter med cocktails, enkle TikTok-triks for hvordan få ned mest mulig på kortest tid.

Sleng på en stadig mer sammenkoblet verden der alle ser hva du gjør, når og hvor, er det ingen tvil om at mange unge opplever et stort drikkepress.

Er det tilfeldig at salget av alkoholfrie varer på Vinmonopolet økte med 12 prosent sammenlignet med året før?

Kanskje ikke, da alkoholfrie produkter gjerne ser ut som alkohol. Da slipper man gjerne unna spørsmål.

Sånn burde det jo ikke trenge å være.

Jeg tror samfunnet er tjent med at vi har en debatt om norsk drikkekultur, og at vi stopper opp, ser oss selv i speilet og tenker litt over hvordan vi opptrer overfor hverandre når vi velger å gå ut på byen eller på fest.

Også må vi alle bli flinkere til å faktisk forstå at når noen sier nei, så er det et nei.