Gransking av adopsjon må ha tillit

Når regjeringa no set i gang ei større gransking av utanlandsadopsjonar til Noreg må resultatet gi grundige og gode svar. Det er viktig for at granskinga skal ha nødvendig tillit og stå seg over tid.

KJERSTI TOPPE, barne- og familieminister (Sp)

Fleire adopterte har stått fram i media i det siste og fortalt om ulovlegheiter i sine adopsjonar. Andre land sine granskingar gjer at vi ikkje kan utelukke uforsvarleg adopsjonspraksis i Noreg.

Regjeringa set no i gong ei gransking av utlandsadopsjonar til Noreg fordi det er på høg tid at sanninga kjem fram.

Politisk redaktør Hanne Skartveit skriv i VG 20. mai at granskinga kjem altfor seint. Det er eg einig i. Den burde ha vore sett i gong for mange år sidan. Dette er eit ansvar som ligg på alle regjeringar som har sete med makt dei siste tiåra.

No tar dagens regjering dette ansvaret, og sørgjer for at ei ekstern gransking. Den vil bli omfattande og grundig. For å sikre dette må ein vurdere behovet for eiga lov for å sikre granskingsutvalet tilgang til dei opplysningane dei treng i arbeidet.

Granskinga må ha tillit blant dei adopterte – anten dei har vore utsett for ulovlege handlingar eller alt har gått rett for seg. Den må òg ha tillit blant adoptivforeldre som har handla i god tru og gjort alt rett.

Så er det ikkje tilfelle, som Skartveit gir inntrykk av, at ingen ting er klart med omsyn til mandat og samansetning av granskingsutval. Det meste er klart.

Arbeidet er no i sluttfasen. Målet er at utvalet blir sett ned slik at det kan starte opp arbeidet til hausten.

Departementet har vurdert spørsmål om gransking frå tidleg i 2021, då den nederlandske granskingsrapporten blei lagt fram. Like etter eg overtok statsrådsposten, bad eg direktoratet om å greie ut korleis ei eventuell gransking kunne gjennomførast.

Regjeringa bestemte før jul i fjor at det skulle gjennomførast ei gransking. Eg har hatt ei open dør for dei adopterte sine organisasjonar og einskildpersonar.

Eg har vore interessert å høyre om varsel om ulovlege adopsjonar. Eg har hatt fleire møter med adopterte, og adopterte sine organisasjonar, og eg er rysta over det dei fortel.

Eg vil få alle fakta på bordet og rette opp i urett.

Merksemda om adopsjonssakene og granskinga vil garantert føre til at adopterte og adoptivforeldre kan bli uroa for si eiga sak.

I arbeidet med gransking er eg opptatt av å også sikre betre oppfølging av alle adopterte, spesielt dei som søker hjelp og ønskjer fleire svar. Regjeringa har prioritert midlar til etteradopsjonstiltak i 2023.

Tilbodet til adopterte skal vidareutviklast i tida framover.