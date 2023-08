BARN OG KOSTHOLD: – Det er mye man kan jobbe med når det kommer til barns kosthold, men for foreldre er det lureste å tenke store linjer heller enn små detaljer. Det gagner ikke barna å ha engstelige foreldre som sliter seg ut uten grunn, skriver kronikkforfatterne.

Kjøpegrøt er helt greit

Er du en av dem som føler du burde gjemme unna kjøpegrøten før barselgruppen kommer på besøk? Slapp av, kjøpegrøt er helt greit, og du skal ikke behøve å være aktiv på Instagram for å kunne gi barna dine trygg og sunn mat.

THEA MYKLEBUST-HANSEN, B. Sc ernæring, M. Sc folkehelsevitenskap

KARI BRANDAL, klinisk ernæringsfysiolog

Kaveh Rashidis kronikk i VG om barn og kosthold kom ikke et sekund for tidlig.

Mat er kjærlighet, og alle foreldre vil det beste for barna sine. Derfor lytter man ekstra til råd om barns ve og vel, selvfølgelig gjør man det. Det setter sterke følelser i sving. Og det vet de som gir disse rådene veldig godt.

De har gode intensjoner, influencerne som deler det siste de har lest og lært. De ønsker ikke å påføre skam og dårlig samvittighet, men å dele sine erfaringer.

De har enorm rekkevidde, og all den tid fokus på optimalt kosthold hos barn selvfølgelig er bra, er det urovekkende når influencere får eie en påstått sannhet og samtidig gjør ernæring unødvendig komplisert og skummelt for folk.

I det siste har det vært kjøpegrøt vs. hjemmelaget grøt som har vært i vinden. Hjemmelaget er best påstås det. Kjøpegrøt er sukkerbomber man bør styre langt unna. Men behøver man egentlig det hvis man ser på det fra et rent faglig perspektiv? Nei, det behøver man ikke.

FÅR STØTTE: – Kaveh Rashidis kronikk i VG om barn og kosthold kom ikke et sekund for tidlig, mener innsenderne.

Fra et faglig ståsted mener vi det er viktig å trekke frem disse poengene:

1. Det er feil å sammenligne babygrøt med brus

Det påstås at kjøpegrøt inneholder mer sukker enn brus. Dette er en påstand som ikke kan stå uimotsagt, da den i beste fall er villedende.

Merker kroppen om den får glukose fra melk eller brus? Egentlig ikke, og den store forskjellen er at der en halvliter brus ikke bidrar med viktige næringsstoffer, gir naturlig forekommende sukker viktige vitaminer og mineraler på kjøpet. Det samme gjelder for øvrig for sukker i frukt, som sjeldent sammenlignes med brus.

2. Hjemmelaget er ikke alltid det eneste rette

La det ikke herske noen tvil om at vi som fagfolk heier frem de som ønsker å gi barna sine mest mulig hjemmelaget mat, også fra starten av. Med hjemmelaget mat har man kontroll på råvarene, man blir kjent med maten, tar eierskap til det man lager og det bidrar i stor grad til mat- og måltidsglede.

Når det er sagt, så er det viktig å understreke at det at noe er hjemmelaget er ikke et argument som alene definerer om noe er sunt. En hjemmelaget brownie er fortsatt en brownie, altså ikke noe vi bør spise hver dag. På bakgrunn av nettopp dette er det viktig å være tydelig på hva som kreves av foreldre som ønsker å lage grøten selv til babyen sin.

3. Sukker må settes i kontekst

En vanlig misoppfatning er at sukker alltid er skadelig i seg selv. «Sukker er gift for kroppen» er en strofe man har blitt kjent med gjennom sosiale medier. Men problemet med sukker, foruten den direkte negative effekten på tannhelsen, er først og fremst når det enten blir for mye kalorier (derfor er tilsatt sukker et problem), eller når sukkerholdig mat fortrenger annen næringsrik mat.

Sukker skal altså på ingen måte frikjennes, og inntak av matvarer med mye tilsatt sukker er uten tvil et stort folkehelseproblem, men det er viktig å ikke glemme konteksten.

Disse faglige vurderingene tas ikke med når influencerne formulerer sine råd. Men det gjør det når offentlige råd utformes. Her er disse vurderingene allerede blitt gjort på forhånd, slik at du skal måtte slippe å gjøre det.

Så til deg som bare prøver å gi barnet ditt mat: Vi forstår at det intuitivt høres bedre ut med naturlig vs. kunstig eller hjemmelaget vs. kjøpt, men det er ikke alltid slik, og det er viktig å huske på. Noen ganger er begge deler like bra.

Det er mye man kan jobbe med når det kommer til barns kosthold, og mange forbedringer som kan gjøres fra industriens side, men for foreldre er det lureste å tenke store linjer heller enn små detaljer.

Det gagner ikke barna å ha engstelige foreldre som sliter seg ut uten grunn.

