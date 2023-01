REGJERINGEN MÅ SI NEI: – Det er sjelden vi har mulighet til å stoppe en miljøkrise før den begynner. Det har vi nå, skriver kronikkforfatter Nina Jensen.

Syv gode grunner til å si nei til gruvedrift på havbunnen

Til tross for klar advarsel fra forskere om at vi mangler nødvendig kunnskap har regjeringen igangsatt en åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen. Her er syv gode grunner til at dette er en skikkelig dårlig idé.

NINA JENSEN, CEO REV Ocean

1. Store økologiske konsekvenser

Dyphavsområdene inneholder et enormt rikt liv og naturmangfold på linje med regnskogen. Havdypet kan se ut som ørkenområder, men har faktisk noe av verdens høyeste artsrikdom.

Mange av disse organismene finnes kun her, er spesialtilpasset for livet her og økosystemene skapt i en tidsskala som spenner fra århundrer til årtusener. Dette er arter vi risikerer å miste for alltid, uten at vi engang har visst at de eksisterte eller hvilken fundamental betydning de har for økosystemet.

I tillegg er havbunnen verdens største karbonlager. Å virvle opp karbon fra sedimentene vil forsterke havforsuring og kunne påvirke karbonbalansen i havet. Det er ikke utenkelig at det vil være en betydelig negativ CO₂-effekt forbundet med gruvedrift. Ifølge FNs klimapanel krever 1,5 °C målet nullutslipp fra naturlige karbonlager.

2. Alle miljøfaglige råd sier nei

Våre fremste fagmiljøer, inkludert Havforskningsinstituttet, Norce Research, Universitetet i Bergen, Polarinstituttet, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har pekt på betydelig kunnskapsmangel om livet i dyphavet og konsekvensene for både natur og fiskeri av gruvedrift på havbunnen og at man risikerer å forårsake uopprettelig skade. De peker også på at prosessen og tidsløpet det er lagt opp til bærer preg av hastverk. Over 664 dyphavsforskere fra over 44 land har derfor bedt om midlertidig moratorium mot gruvedrift på havbunnen. FNs miljøprogram, Verdens naturvernunion, World Economic Forum, Europaparlamentet og statsminister Jonas Gahr Støres eget internasjonale havpanel har også konkludert med at det trengs langt mer kunnskap før vi kan vurdere konsekvensene av gruvedrift i dyphavet.

3. Betydelige kunnskapshull

Det er fortsatt store kunnskapshull i hele vannsøylen og helt ned til bunn over hele utredningsområdet. Det gjelder hydrografi, arter, økosystemer, interaksjoner mellom trosfiske nivåer og variasjon i tid og rom. Det er antatt at omtrent 90 % av artene ikke engang er beskrevet av vitenskapen, og det er ikke uvanlig at det tar åtte år fra en ukjent art blir samlet inn til den er beskrevet.

Hvordan skal man klare å konsekvensutrede mulige effekter av mineralutvinning på arter, habitat eller økosystem som er ukjente? Dårlig kunnskapsgrunnlag vil ikke bare gjøre det vanskelig å vurdere konsekvensene, men gjør det også nær umulig å drive god overvåkning.

4. Permanent skade

Havbunnsutvinning er for det meste 2D. Dette betyr at områdene som skal utnyttes er enorme, sammenlignet med landbaserte 3D-gruver som går nedover i fjellet. Dessverre finnes det allerede forskning som viser effekten av gruvedrift på havbunnen. En simulering fra 1980-tallet i Stillehavet viste at ikke engang etter syv år hadde organismene som en gang levde i området kommet tilbake.

20 år senere er merkene etter plogen fortsatt synlige. Forestill deg nå skaden som vil kunne bli forårsaket i millioner av kvadratkilometer.

5. Teknologien finnes ikke

Gruvedrift på havbunnen er beskrevet som «å stå på toppen av Empire State Building og prøve å plukke opp små steiner på fortauet ved hjelp av et langt sugerør, om natten». Det er en treffende beskrivelse. Risikoen er enorm. Tilsyn er nesten umulig. Utvinningen vil skje i et ekstremt ugjestmildt miljø, under høyt trykk, uten lys og i røft terreng. Og det finnes ikke teknologi som kan gjøre det på en effektiv måte per i dag.

Å skulle avdekke ressursene, midt i arktiske farvann, under ekstremt krevende forhold er verre enn å finne nålen i høystakken, vil kreve store ressurser og både de geologiske og teknologiske usikkerhetene er store. Det finnes heller ingen analyser som viser at dette kan gjøres lønnsomt.

6. Usikkert marked

Det er skapt et falskt inntrykk av at det haster å starte med gruvedrift på havbunnen. Eksisterende mineralforsyninger er tilstrekkelige i hvert fall de neste 10 årene, og etter det kan mye av etterspørselen dekkes av forbedret gjenvinningsteknologi og innovasjon.

Ifølge en rapport fra Sintef (2022) kan behovet for de mest kritiske mineralene reduseres med opptil 58 % innen 2050, gjennom innovasjon, resirkulering og en mer sirkulær økonomi. Ifølge McKinsey rapporten «Norge i morgen» kan sirkularitet i Norge 2030 skape hele 14 000 nye arbeidsplasser og en verdiskapning på svimlende 46 milliarder kr per år.

Først når vi har en sirkulær økonomi med gjenbruk av eksisterende mineraler vet vi om det faktisk trengs nye. Mange batteriprodusenter og industrielle brukere står derfor side om side med dyphavsforskerne og naturvernerne i stedet for med gruveselskapene. Microsoft, Google, Samsung, BMW, Volvo og Phillips m.fl. støtter alle et globalt moratorium mot utvinning av havbunnsmineraler.

7. Stort omdømmeproblem

Som om alle de ovennevnte faktorene ikke var nok vil enhver aktør som beveger seg inn i gruvedrift på havbunnen kunne få et betydelig negativt omdømme. 81 land i naturvernunionen IUCN har så langt stemt for et globalt moratorium. Tyskland, Frankrike, og Spania har alle tatt til orde for at vi må trykke på pauseknappen. Havpanelet har advart om at dette strider med en bærekraftig havøkonomi og FNs bærekraftsmål.

FNs miljøprogram har gått enda lenger, og sier at dette ikke er mulig å se på som en del av en bærekraftig blå økonomi. Historien har vist oss utallige ganger at når vi forstår de fulle miljøkonsekvensene av vår industrielle virksomhet er det for sent å snu.

Jeg håper regjeringen vil stoppe åpningsprosessen og støtte et globalt moratorium for gruvedrift på havbunnen til vi har nødvendig kunnskap. Det er sjelden vi har mulighet til å stoppe en miljøkrise før den begynner.

Det har vi nå.